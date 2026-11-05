Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Môi trường - Đô thị

Nhịp sống Đô thị Không gian sống

Gỡ vướng những công trình chậm tiến độ ở Ia Le

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN DIỆP NGUYỄN DIỆP
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Nhiều công trình trên địa bàn xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) bị đình trệ do vướng mắc về vốn, bồi thường và giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư, nhu cầu dân sinh.

Từ việc lắng nghe, đối thoại và giải quyết từng kiến nghị của người dân, những điểm nghẽn dần được tháo gỡ, mở đường cho các công trình tiếp tục triển khai.

1-3972.jpg
Chợ Ia Le hoàn thành, đưa vào hoạt động, đáp ứng mong đợi của tiểu thương và người dân. Ảnh: Nguyễn Diệp

Chợ Ia Le là công trình được người dân mong đợi từ nhiều năm trước. Giai đoạn 2010 - 2012, chợ cũ xuống cấp, quá tải, hoạt động mua bán thiếu trật tự. Nhiều tiểu thương lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để buôn bán, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Trước thực trạng này, người dân nhiều lần kiến nghị đầu tư xây dựng chợ mới.

Năm 2018, UBND huyện Chư Pưh (cũ) phê duyệt chủ trương xây dựng chợ Ia Le với tổng mức đầu tư 9,9 tỷ đồng. Nguồn vốn dự kiến được huy động từ đầu tư xây dựng, cho thuê ki ốt và đấu giá quyền sử dụng đất khu vực xung quanh chợ trong giai đoạn 2018 - 2020.

Tuy nhiên, việc đấu giá đất không đạt kết quả như dự kiến, chỉ đấu giá thành công 1 lô vào năm 2018. Do thiếu kinh phí, công trình phải tạm dừng thi công trong thời gian dài. Đến năm 2025, UBND huyện Chư Pưh (cũ) mới bố trí đủ vốn để tiếp tục triển khai dự án.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã Ia Le thành lập Tổ quản lý chợ, triển khai thủ tục đăng ký kinh doanh và lấy ý kiến tiểu thương. Đến nay, công trình đã hoàn thành, thu hút 127 tiểu thương.

Một vướng mắc kéo dài khác là hạng mục đơn nguyên cầu 110 tại Km 1667+950, thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên, khu vực giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

3-4050.jpg
Khu vực cầu 110 vừa hoàn thành thảm nhựa sau khi giải quyết được những vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Ảnh: Nguyễn Diệp

Dự án triển khai từ năm 2018, có 26 hộ gia đình, cá nhân và 1 tổ chức bị ảnh hưởng. Đến năm 2025, vẫn còn 1 hộ dân ở thôn Ia Bia chưa thống nhất phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, khiến việc thi công chưa thể hoàn tất. Trước tình trạng công trình tồn đọng gần 8 năm, có nguy cơ gây lãng phí, UBND xã Ia Le đã báo cáo UBND tỉnh, Công an tỉnh và Sở Xây dựng để xây dựng phương án bảo vệ thi công.

Cùng với việc xây dựng phương án, chính quyền xã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các hội, đoàn thể và hệ thống chính trị ở thôn gặp gỡ, đối thoại với người dân. Qua quá trình vận động, giải thích về lợi ích chung, đến ngày 15-10-2026, hộ dân đã đồng thuận, tạo điều kiện để đơn vị thi công thảm nhựa đoạn đường dài 33,1 m. Vướng mắc cuối cùng trong công tác giải phóng mặt bằng tại hạng mục này được tháo gỡ.

Ông Đặng Ngọc Hải - Trưởng thôn Ia Bia - cho biết: Từ sự kiên trì và phối hợp của chính quyền cùng các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, hộ dân trên đã đồng ý để đơn vị thi công hoàn thiện đoạn đường còn lại.

Năm 2022, dự án đường dây 220 kV Pleiku 2 - Krông Buk mạch 2, đoạn qua xã Ia Le được triển khai. Dự án dài 8,43 km, gồm 19 vị trí móng trụ, ảnh hưởng trực tiếp đến 20 hộ dân. Tuy nhiên, do người dân chưa thống nhất được giá đền bù nên công trình bị đình trệ.

Để giải quyết những vướng mắc, từ đầu năm 2026, chính quyền xã Ia Le đã phối hợp với Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân để tháo gỡ vướng mắc. Đến nay, 20 hộ dân bị ảnh hưởng đã thống nhất phương án đền bù, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án.

Theo UBND xã Ia Le, trên địa bàn hiện có 20 dự án đã và đang triển khai. Để xử lý những khó khăn, vướng mắc, địa phương phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các hội, đoàn thể và người có uy tín trực tiếp gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân bị ảnh hưởng.

Những kiến nghị liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng được ghi nhận, xem xét giải quyết theo thẩm quyền; những vấn đề vượt thẩm quyền được báo cáo các sở, ngành của tỉnh để phối hợp tháo gỡ.

Ông Lưu Xuân Thành - Chủ tịch UBND xã Ia Le - cho biết: Địa phương chú trọng phối hợp giữa chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và hệ thống chính trị ở thôn, làng; gắn tuyên truyền, vận động với đối thoại, giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân. Đồng thời, UBND xã chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát hồ sơ, xây dựng phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, hạn chế tình trạng tồn đọng.

Việc kiên trì đối thoại, lắng nghe và giải quyết từng vướng mắc từ cơ sở đã góp phần tạo đồng thuận, khơi thông những điểm nghẽn trong triển khai các công trình ở Ia Le. Người dân mong muốn những cách làm này tiếp tục được phát huy, để các dự án được thực hiện đúng tiến độ, sớm đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu dân sinh và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Làm rõ nguyên nhân, tháo gỡ vướng mắc các dự án chậm tiến độ

Làm rõ nguyên nhân, tháo gỡ vướng mắc các dự án chậm tiến độ

(GLO)- Chiều 16-10, Tổ giám sát số 1 do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt làm tổ trưởng đã tiến hành giám sát tình hình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tại phường Quy Nhơn Đông.

Có thể bạn quan tâm

Thay đổi lưu thông nhiều tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 30-10

Thay đổi lưu thông nhiều tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 30-10

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Từ ngày 30-10, nhiều tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) áp dụng phương án tổ chức giao thông mới nhằm tăng cường an toàn, hạn chế ùn tắc. Các điều chỉnh tập trung tại tuyến đường Lê Văn Sỹ, Phổ Quang, Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ và khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả.

Quốc lộ 19B xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Quốc lộ 19B xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Mặt đường quốc lộ 19B đoạn qua xã Bình An, Bình Hiệp và phường An Nhơn (tỉnh Gia Lai) nứt vỡ, sụp lún, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh. Dù người dân nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng xuống cấp và vật liệu rơi vãi trên tuyến đường vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công Khu đô thị Vân Hà

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công Khu đô thị Vân Hà

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Dự án Khu đô thị Vân Hà (phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) đang được đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), bàn giao đất để triển khai thi công. Trong đó, ưu tiên hoàn thành khu tái định cư, tạo điều kiện bố trí tái định cư tại chỗ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Ngôi nhà ven biển Hội An 'nâng' toàn bộ phòng nghỉ để đón gió

Ngôi nhà ven biển Hội An 'nâng' toàn bộ phòng nghỉ để đón gió

Không gian sống

Nằm sát biển Hội An nhưng bị một đồi cát cao 3,5m che khuất tầm nhìn, công trình lưu trú được thiết kế với tầng một thông thoáng, các phòng nghỉ hướng ra biển và hệ đường dốc thay thế cầu thang. Giải pháp này giúp du khách cảm nhận được gió biển ngay từ khi bước vào, dù chưa nhìn thấy mặt nước.

Đề xuất siết chuyển nhượng nhà ở xã hội: Sau 5 năm vẫn phải bán đúng đối tượng

Đề xuất siết chuyển nhượng nhà ở xã hội: Sau 5 năm vẫn phải bán đúng đối tượng

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đề xuất người mua nhà ở xã hội sau 5 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền chỉ được chuyển nhượng cho người thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, thay vì bán tự do theo cơ chế thị trường như quy định hiện hành.

Bộ Xây dựng đề nghị VETC, ePass tính phí linh hoạt, miễn phí xe ít đi

Bộ Xây dựng đề nghị VETC, ePass tính phí linh hoạt, miễn phí xe ít đi

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Trước phản ứng của người dân về mức phí ví điện tử 6.600 đồng/tháng, Bộ Xây dựng đề nghị VETC, ePass nghiên cứu cách tính phí linh hoạt theo lượt giao dịch, tỷ lệ giá trị giao dịch hoặc miễn phí với phương tiện ít sử dụng; bảo đảm công khai thông tin và quyền lựa chọn của chủ xe.

Phú Thiện đầu tư 70 tỷ đồng nâng cấp các tuyến đường giao thông

Phú Thiện đầu tư 70 tỷ đồng nâng cấp các tuyến đường giao thông

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- UBND xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang triển khai đầu tư các tuyến đường giao thông trên địa bàn với tổng kinh phí 70 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Trong đó, ngày 21-10, tuyến đường A1 kết nối quốc lộ 25 với Cụm công nghiệp xã Chư A Thai được khởi công xây dựng với kinh phí 23,5 tỷ đồng.

“Lá dừa thép” 3.400 tấn đang về TP. Hồ Chí Minh có gì đặc biệt?

“Lá dừa thép” 3.400 tấn đang về TP. Hồ Chí Minh có gì đặc biệt?

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Nhịp vòm thép hình lá dừa nước dài 187 m, nặng khoảng 3.400 tấn đang được lai dắt qua 124 km đường thủy từ khu vực Vũng Tàu về trung tâm TP. Hồ Chí Minh. Không chỉ có thiết kế độc đáo, công trình còn đặt ra yêu cầu kỹ thuật cao trong quá trình vận chuyển, dự kiến hợp long vào ngày 21-10.

Hà Nội không di chuyển đồng loạt cây hoa sữa, người dân được chọn phương án xử lý

Hà Nội không di chuyển đồng loạt cây hoa sữa, người dân được chọn phương án xử lý

Không gian sống

(GLO)- Hà Nội sẽ khảo sát, lấy ý kiến người dân về việc điều chỉnh mật độ cây hoa sữa tại những khu vực trồng dày, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt. Thành phố khẳng định không di chuyển đồng loạt mà xem xét từng vị trí, ưu tiên bảo tồn cảnh quan và bản sắc đô thị.

Đối chiếu dữ liệu dân cư, siết chặt đối tượng được giảm phí BOT

Đối chiếu dữ liệu dân cư, siết chặt đối tượng được giảm phí BOT

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Bộ Xây dựng đề nghị UBND cấp tỉnh phối hợp với nhà đầu tư, doanh nghiệp BOT khẩn trương rà soát phương tiện được giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ, đối chiếu thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm bảo đảm đúng đối tượng, ngăn chặn hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi.

null