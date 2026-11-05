Gỡ vướng những công trình chậm tiến độ ở Ia Le

(GLO)- Nhiều công trình trên địa bàn xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) bị đình trệ do vướng mắc về vốn, bồi thường và giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư, nhu cầu dân sinh.

Từ việc lắng nghe, đối thoại và giải quyết từng kiến nghị của người dân, những điểm nghẽn dần được tháo gỡ, mở đường cho các công trình tiếp tục triển khai.

Chợ Ia Le hoàn thành, đưa vào hoạt động, đáp ứng mong đợi của tiểu thương và người dân. Ảnh: Nguyễn Diệp

Chợ Ia Le là công trình được người dân mong đợi từ nhiều năm trước. Giai đoạn 2010 - 2012, chợ cũ xuống cấp, quá tải, hoạt động mua bán thiếu trật tự. Nhiều tiểu thương lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để buôn bán, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Trước thực trạng này, người dân nhiều lần kiến nghị đầu tư xây dựng chợ mới.

Năm 2018, UBND huyện Chư Pưh (cũ) phê duyệt chủ trương xây dựng chợ Ia Le với tổng mức đầu tư 9,9 tỷ đồng. Nguồn vốn dự kiến được huy động từ đầu tư xây dựng, cho thuê ki ốt và đấu giá quyền sử dụng đất khu vực xung quanh chợ trong giai đoạn 2018 - 2020.

Tuy nhiên, việc đấu giá đất không đạt kết quả như dự kiến, chỉ đấu giá thành công 1 lô vào năm 2018. Do thiếu kinh phí, công trình phải tạm dừng thi công trong thời gian dài. Đến năm 2025, UBND huyện Chư Pưh (cũ) mới bố trí đủ vốn để tiếp tục triển khai dự án.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã Ia Le thành lập Tổ quản lý chợ, triển khai thủ tục đăng ký kinh doanh và lấy ý kiến tiểu thương. Đến nay, công trình đã hoàn thành, thu hút 127 tiểu thương.

Một vướng mắc kéo dài khác là hạng mục đơn nguyên cầu 110 tại Km 1667+950, thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên, khu vực giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Khu vực cầu 110 vừa hoàn thành thảm nhựa sau khi giải quyết được những vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Ảnh: Nguyễn Diệp

Dự án triển khai từ năm 2018, có 26 hộ gia đình, cá nhân và 1 tổ chức bị ảnh hưởng. Đến năm 2025, vẫn còn 1 hộ dân ở thôn Ia Bia chưa thống nhất phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, khiến việc thi công chưa thể hoàn tất. Trước tình trạng công trình tồn đọng gần 8 năm, có nguy cơ gây lãng phí, UBND xã Ia Le đã báo cáo UBND tỉnh, Công an tỉnh và Sở Xây dựng để xây dựng phương án bảo vệ thi công.

Cùng với việc xây dựng phương án, chính quyền xã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các hội, đoàn thể và hệ thống chính trị ở thôn gặp gỡ, đối thoại với người dân. Qua quá trình vận động, giải thích về lợi ích chung, đến ngày 15-10-2026, hộ dân đã đồng thuận, tạo điều kiện để đơn vị thi công thảm nhựa đoạn đường dài 33,1 m. Vướng mắc cuối cùng trong công tác giải phóng mặt bằng tại hạng mục này được tháo gỡ.

Ông Đặng Ngọc Hải - Trưởng thôn Ia Bia - cho biết: Từ sự kiên trì và phối hợp của chính quyền cùng các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, hộ dân trên đã đồng ý để đơn vị thi công hoàn thiện đoạn đường còn lại.

Năm 2022, dự án đường dây 220 kV Pleiku 2 - Krông Buk mạch 2, đoạn qua xã Ia Le được triển khai. Dự án dài 8,43 km, gồm 19 vị trí móng trụ, ảnh hưởng trực tiếp đến 20 hộ dân. Tuy nhiên, do người dân chưa thống nhất được giá đền bù nên công trình bị đình trệ.

Để giải quyết những vướng mắc, từ đầu năm 2026, chính quyền xã Ia Le đã phối hợp với Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân để tháo gỡ vướng mắc. Đến nay, 20 hộ dân bị ảnh hưởng đã thống nhất phương án đền bù, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án.

Theo UBND xã Ia Le, trên địa bàn hiện có 20 dự án đã và đang triển khai. Để xử lý những khó khăn, vướng mắc, địa phương phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các hội, đoàn thể và người có uy tín trực tiếp gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân bị ảnh hưởng.

Những kiến nghị liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng được ghi nhận, xem xét giải quyết theo thẩm quyền; những vấn đề vượt thẩm quyền được báo cáo các sở, ngành của tỉnh để phối hợp tháo gỡ.

Ông Lưu Xuân Thành - Chủ tịch UBND xã Ia Le - cho biết: Địa phương chú trọng phối hợp giữa chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và hệ thống chính trị ở thôn, làng; gắn tuyên truyền, vận động với đối thoại, giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân. Đồng thời, UBND xã chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát hồ sơ, xây dựng phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, hạn chế tình trạng tồn đọng.

Việc kiên trì đối thoại, lắng nghe và giải quyết từng vướng mắc từ cơ sở đã góp phần tạo đồng thuận, khơi thông những điểm nghẽn trong triển khai các công trình ở Ia Le. Người dân mong muốn những cách làm này tiếp tục được phát huy, để các dự án được thực hiện đúng tiến độ, sớm đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu dân sinh và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.