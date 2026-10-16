Làm rõ nguyên nhân, tháo gỡ vướng mắc các dự án chậm tiến độ

(GLO)- Chiều 16-10, Tổ giám sát số 1 do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt làm tổ trưởng đã tiến hành giám sát tình hình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tại phường Quy Nhơn Đông.

Theo báo cáo của UBND phường Quy Nhơn Đông, giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn có 44 dự án được chấp thuận đầu tư, với tổng vốn đăng ký gần 88.000 tỷ đồng, tổng diện tích sử dụng đất khoảng 399,4 ha.

Các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, đô thị, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật và y tế.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trọng Lợi

Trong số này, có 18 dự án đã hoàn thành, đi vào hoạt động; 7 dự án đang triển khai thi công, với tổng vốn đã giải ngân 2.490 tỷ đồng. Các dự án còn lại đang triển khai các thủ tục đầu tư.

Một số dự án còn gặp khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Việc xác minh nguồn gốc đất, thông tin cư trú của các hộ dân bị ảnh hưởng có trường hợp kéo dài, tác động đến tiến độ hoàn thiện hồ sơ và triển khai dự án.

Địa phương kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, đôn đốc các nhà đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư; đồng thời rà soát, xử lý các dự án chậm triển khai hoặc đã chấm dứt hoạt động.

UBND phường cũng đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến tình hình triển khai các dự án vốn ngoài ngân sách nhà nước tại phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: Trọng Lợi

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đánh giá: Qua giám sát cho thấy phường Quy Nhơn Đông có đặc thù quản lý địa bàn bao gồm cả Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp.

Các dự án đi vào hoạt động đã góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn các dự án chậm tiến độ, kéo dài hoặc tạm dừng triển khai. Do đó, phường cần đánh giá cụ thể tình hình thực hiện, làm rõ nguyên nhân của từng dự án để có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Đối với những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát quy định pháp luật về đất đai, quy hoạch, đấu thầu và đầu tư; đồng thời làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền của Trung ương, của tỉnh và những nội dung đã được phân cấp cho địa phương.

Đặc biệt, cần nghiên cứu kỹ các vướng mắc liên quan đến giao đất, xác định giá đất và việc sử dụng đất phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm phù hợp với thực tiễn.

Ông Trần Việt Quang - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông báo cáo, làm rõ các nội dung được các thành viên Tổ giám sát đề cập. Ảnh: Trọng Lợi

Đồng chí cũng lưu ý việc đánh giá nguyên nhân dự án chậm tiến độ không nên chỉ tập trung vào thủ tục hành chính hay cơ chế, chính sách mà cần xem xét toàn diện các yếu tố như quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, điều kiện địa lý, tự nhiên, khả năng bố trí mặt bằng, nguồn vốn và tác động của thị trường. Trên cơ sở đó, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và đề xuất giải pháp xử lý đối với từng dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp đầy đủ kiến nghị của địa phương và các thành viên đoàn giám sát, phân loại những vấn đề thuộc thẩm quyền để chủ động giải quyết.

Đồng thời, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phân tích, đánh giá cụ thể các dự án chậm tiến độ, kéo dài hoặc ngừng triển khai; qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và khai thác tốt tiềm năng phát triển của khu vực.