Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Giám sát các dự án đầu tư ngoài ngân sách tại phường An Nhơn Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN HÂN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 14-10, Tổ giám sát số 2 của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân làm Trưởng đoàn đã giám sát tình hình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 tại phường An Nhơn Nam.

Theo báo cáo của UBND phường, giai đoạn 2021-2025, phường An Nhơn Nam có 20 dự án đăng ký đầu tư, tổng vốn gần 3.000 tỷ đồng. Trong đó, 17 dự án trong khu công nghiệp có vốn đăng ký hơn 2.650 tỷ đồng; 3 dự án ngoài khu, cụm công nghiệp có vốn hơn 320 tỷ đồng.

thuong-truc-hdnd-tinh-giam-sat-cac-du-an-dau-tu-ngoai-ngan-sach-tai-phuong-an-nhon-nam.jpg
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (bên phải) khảo sát tình hình hoạt động sản xuất tại Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Bigrfeed tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa. Ảnh: Nguyễn Hân

Đến nay, 9 dự án đã đi vào hoạt động, 1 dự án vận hành thử nghiệm, 6 dự án đang xây dựng, 2 dự án hoàn tất hồ sơ và 2 dự án đã bị thu hồi chủ trương đầu tư.

Nhiều dự án hoạt động ổn định, tạo việc làm cho người lao động và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

to-giam-sat-cua-thuong-truc-hdnd-tinh-giam-sat-tien-do-trien-khai-du-an-nha-may-che-bien-go-quy-phuoc.jpg
Tổ giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát tiến độ triển khai Dự án Nhà máy chế biến gỗ Quý Phước tại khu vực Tân Hòa. Ảnh: Nguyễn Hân

Công tác giám sát đầu tư cộng đồng được địa phương quan tâm. Tình hình an ninh, trật tự tại các khu vực triển khai dự án cơ bản ổn định. Tuy nhiên, công tác theo dõi, cập nhật thông tin về vốn thực hiện, lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa đầy đủ, đồng bộ; việc phối hợp quản lý, nắm bắt tình hình triển khai dự án cần tiếp tục được nâng cao.

to-giam-sat-cua-thuong-truc-hdnd-tinh-giam-sat-tien-do-trien-khai-du-an-khu-dan-cu-trung-tam-nhon-tho.jpg
Tổ giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát tiến độ triển khai Dự án Khu dân cư trung tâm Nhơn Thọ tại Tổ dân phố Nhơn Thọ. Ảnh: Nguyễn Hân

Tại buổi giám sát, UBND phường An Nhơn Nam đề xuất, kiến nghị các sở, ngành tăng cường hướng dẫn việc thực hiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, điều chỉnh diện tích, ranh giới sử dụng đất; các thủ tục về xây dựng, bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, nước thải, tiếng ồn và bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy trong quá trình dự án đi vào hoạt động.

day-chuyen-san-xuat-thuc-an-chan-nuoi-cua-nha-may-san-xuat-thuc-an.jpg
Dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi của Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Bigrfeed tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa. Ảnh: Nguyễn Hân

Bên cạnh đó, UBND phường đề nghị các cơ quan chuyên môn kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình thực hiện, điều chỉnh dự án và kết quả thực hiện các thủ tục chuyên ngành có liên quan để UBND phường có cơ sở cập nhật, theo dõi và phối hợp quản lý các dự án trên địa bàn theo thẩm quyền.

chu-tich-ubnd-phuong-an-nhon-nam-le-hoai-an-bao-cao-tinh-hinh-trien-khai-cac-du-an-dau-tu.jpg
Chủ tịch UBND phường An Nhơn Nam Lê Hoài An báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn phường.
﻿Ảnh: Nguyễn Hân

Qua giám sát thực tế và làm việc với phường An Nhơn Nam, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đề nghị các doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đầu tư, sản xuất, kinh doanh; bảo đảm quyền lợi, an toàn lao động và tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai, sớm đưa vào hoạt động, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Đối với phường An Nhơn Nam, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu cần chủ động đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng và thủ tục pháp lý; tăng cường giám sát cộng đồng, kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các vấn đề phát sinh.

quang-canh-buoi-lam-viec.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Hân

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan nâng cao trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp tháo gỡ khó khăn về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và môi trường; tăng cường kiểm tra, giám sát, cập nhật đầy đủ thông tin dự án, bảo đảm việc triển khai đúng quy định, tiến độ và cam kết đầu tư.

Trước khi làm việc với UBND phường An Nhơn Nam, Tổ giám sát đã tiến hành khảo sát tiến độ triển khai các dự án gồm: Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Bigrfeed tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa; Nhà máy chế biến gỗ Quý Phước tại khu vực Tân Hòa; Khu dân cư trung tâm Nhơn Thọ tại tổ dân phố Nhơn Thọ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Giám sát tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách tại phường Quy Nhơn Bắc

Giám sát tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách tại phường Quy Nhơn Bắc

Thời sự

(GLO)- Sáng 13-10, Tổ giám sát số 1 của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai do đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm tổ trưởng đã giám sát tình hình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tại phường Quy Nhơn Bắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Triển khai ngay các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Triển khai ngay các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Thời sự

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đưa nhanh nguồn lực vào sản xuất, kinh doanh; xác định mục tiêu tăng trưởng 2 con số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt ngay từ năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm công trường Tổ hợp Muyuan ngay trong ngày khởi công

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm công trường Tổ hợp Muyuan ngay trong ngày khởi công

Thời sự

(GLO)- Chiều 11-10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã đến thăm công trường Tổ hợp Muyuan tại xã Pờ Tó, động viên nhà đầu tư, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để tổ hợp dự án sớm đi vào hoạt động.

Hội Gặp gỡ Việt Nam cam kết đồng hành cùng chuỗi đối thoại về biến đổi khí hậu vào năm 2027

Cam kết đồng hành cùng chuỗi đối thoại về biến đổi khí hậu vào năm 2027

Thời sự

(GLO)- Chiều 11-10, chương trình “Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi” năm 2026 đã khép lại sau 2 ngày diễn ra. Sự kiện đã kết nối các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, tổ chức tài chính và đối tác quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng

Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng

Thời sự

(GLO)- Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các cấp, ngành quyết liệt tháo gỡ khó khăn về vốn, chi phí đầu vào và giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ các dự án, phát huy tối đa dư địa phát triển trong những tháng cuối năm 2026.

null