Giám sát các dự án đầu tư ngoài ngân sách tại phường An Nhơn Nam

(GLO)- Chiều 14-10, Tổ giám sát số 2 của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân làm Trưởng đoàn đã giám sát tình hình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 tại phường An Nhơn Nam.

Theo báo cáo của UBND phường, giai đoạn 2021-2025, phường An Nhơn Nam có 20 dự án đăng ký đầu tư, tổng vốn gần 3.000 tỷ đồng. Trong đó, 17 dự án trong khu công nghiệp có vốn đăng ký hơn 2.650 tỷ đồng; 3 dự án ngoài khu, cụm công nghiệp có vốn hơn 320 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (bên phải) khảo sát tình hình hoạt động sản xuất tại Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Bigrfeed tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa. Ảnh: Nguyễn Hân

Đến nay, 9 dự án đã đi vào hoạt động, 1 dự án vận hành thử nghiệm, 6 dự án đang xây dựng, 2 dự án hoàn tất hồ sơ và 2 dự án đã bị thu hồi chủ trương đầu tư.

Nhiều dự án hoạt động ổn định, tạo việc làm cho người lao động và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tổ giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát tiến độ triển khai Dự án Nhà máy chế biến gỗ Quý Phước tại khu vực Tân Hòa. Ảnh: Nguyễn Hân

Công tác giám sát đầu tư cộng đồng được địa phương quan tâm. Tình hình an ninh, trật tự tại các khu vực triển khai dự án cơ bản ổn định. Tuy nhiên, công tác theo dõi, cập nhật thông tin về vốn thực hiện, lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa đầy đủ, đồng bộ; việc phối hợp quản lý, nắm bắt tình hình triển khai dự án cần tiếp tục được nâng cao.

Tổ giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát tiến độ triển khai Dự án Khu dân cư trung tâm Nhơn Thọ tại Tổ dân phố Nhơn Thọ. Ảnh: Nguyễn Hân

Tại buổi giám sát, UBND phường An Nhơn Nam đề xuất, kiến nghị các sở, ngành tăng cường hướng dẫn việc thực hiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, điều chỉnh diện tích, ranh giới sử dụng đất; các thủ tục về xây dựng, bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, nước thải, tiếng ồn và bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy trong quá trình dự án đi vào hoạt động.

Dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi của Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Bigrfeed tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa. Ảnh: Nguyễn Hân

Bên cạnh đó, UBND phường đề nghị các cơ quan chuyên môn kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình thực hiện, điều chỉnh dự án và kết quả thực hiện các thủ tục chuyên ngành có liên quan để UBND phường có cơ sở cập nhật, theo dõi và phối hợp quản lý các dự án trên địa bàn theo thẩm quyền.

Chủ tịch UBND phường An Nhơn Nam Lê Hoài An báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn phường.

﻿Ảnh: Nguyễn Hân

Qua giám sát thực tế và làm việc với phường An Nhơn Nam, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đề nghị các doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đầu tư, sản xuất, kinh doanh; bảo đảm quyền lợi, an toàn lao động và tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai, sớm đưa vào hoạt động, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Đối với phường An Nhơn Nam, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu cần chủ động đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng và thủ tục pháp lý; tăng cường giám sát cộng đồng, kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các vấn đề phát sinh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Hân

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan nâng cao trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp tháo gỡ khó khăn về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và môi trường; tăng cường kiểm tra, giám sát, cập nhật đầy đủ thông tin dự án, bảo đảm việc triển khai đúng quy định, tiến độ và cam kết đầu tư.

Trước khi làm việc với UBND phường An Nhơn Nam, Tổ giám sát đã tiến hành khảo sát tiến độ triển khai các dự án gồm: Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Bigrfeed tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa; Nhà máy chế biến gỗ Quý Phước tại khu vực Tân Hòa; Khu dân cư trung tâm Nhơn Thọ tại tổ dân phố Nhơn Thọ.