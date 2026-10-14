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Thời sự

Giám sát các dự án đầu tư ngoài ngân sách tại xã Hòa Hội

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(GLO)- Chiều 13-10, Tổ giám sát số 1 do ông Phạm Tấn Thành - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Gia Lai dẫn đầu đã tiến hành giám sát tình hình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tại xã Hòa Hội.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Đinh Thành Tiến - Chủ tịch UBND xã Hòa Hội - cho biết: Giai đoạn 2021-2025, địa phương có 4 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn hơn 2.163 tỷ đồng.

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Chủ tịch UBND xã Hòa Hội Đinh Thành Tiến báo cáo tình hình triển khai các dự án vốn ngoài ngân sách với Tổ giám sát số 1 của Thường trực HĐND tỉnh. Ảnh: Trọng Lợi

Trong quá trình triển khai, UBND xã phối hợp với các sở, ngành, chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, theo dõi tiến độ, hỗ trợ giải quyết các thủ tục thuộc thẩm quyền; đồng thời, phối hợp thực hiện công tác kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất, tuyên truyền, vận động người dân và giải phóng mặt bằng.

Theo UBND xã Hòa Hội, đa số người dân đồng thuận với việc triển khai các dự án. Tuy nhiên, một số nội dung liên quan đến giá bồi thường, nguồn gốc sử dụng đất vẫn phát sinh kiến nghị.

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại một số dự án còn chậm; một số hộ dân chưa thống nhất nhận tiền bồi thường, ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng.

Bên cạnh đó, một số dự án còn chậm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về quy hoạch, đất đai và chuyển mục đích sử dụng đất.

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Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trọng Lợi

UBND xã Hòa Hội kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp, hướng dẫn nhà đầu tư và địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là những nội dung vượt thẩm quyền cấp xã.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư, khu cải táng để tạo điều kiện thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đối với các dự án chậm triển khai, địa phương đề nghị Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc nhà đầu tư bảo đảm tiến độ thực hiện theo chủ trương đầu tư được chấp thuận.

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Tiến độ triển khai Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cát Hiệp diễn ra khá chậm. Ảnh: Trọng Lợi

Tại buổi làm việc, Tổ giám sát ghi nhận tình hình triển khai các dự án, đồng thời trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, thực hiện dự án và giải phóng mặt bằng để tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trước khi làm việc với UBND xã Hòa Hội, Tổ giám sát đã khảo sát tiến độ triển khai các dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe Hội Vân; Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cát Hiệp; Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cát Hanh và Khu Công nghiệp Hòa Hội.

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Tổ giám sát số 1 của Thường trực HĐND tỉnh giám sát tiến độ triển khai xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cát Hanh. Ảnh: Trọng Lợi
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