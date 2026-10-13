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Thời sự

Giám sát các dự án đầu tư ngoài ngân sách tại phường Hoài Nhơn Bắc

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NGUYỄN HÂN
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(GLO)- Sáng 13-10, Tổ giám sát số 2 của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân làm Tổ trưởng đã tiến hành giám sát tình hình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tại phường Hoài Nhơn Bắc.

Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; Thường trực HĐND, UBND phường Hoài Nhơn Bắc cùng đại diện các chủ đầu tư.

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Tổ giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát tiến độ triển khai Dự án Tổng kho xăng dầu HP OIL. Ảnh: Nguyễn Hân

Giai đoạn 2021-2025, phường Hoài Nhơn Bắc thu hút nhiều dự án đầu tư ngoài ngân sách như: Dự án Tổng kho xăng dầu HP OIL, vốn đầu tư gần 276 tỷ đồng; Nhà máy chế biến thủy sản và nước đá cây Khang Trinh, vốn đầu tư 120 tỷ đồng; Khu đô thị phía Nam cây xăng dầu Việt Hưng, vốn đầu tư 793 tỷ đồng; Khu đô thị Khang Mỹ Lộc, vốn đầu tư gần 649 tỷ đồng; Dự án Nhà máy chế biến hải sản NSF Group, vốn đầu tư 225 tỷ đồng; Dự án chăn nuôi Bình Yên, vốn đầu tư 120 tỷ đồng.

Các dự án này đã và đang góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

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Đại diện lãnh đạo UBND phường Hoài Nhơn Bắc báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Hân

Trong quá trình triển khai, UBND phường đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn theo dõi tiến độ, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng, môi trường và an ninh trật tự.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường cũng phát huy hiệu quả công tác giám sát đầu tư cộng đồng. Tuy nhiên, một số dự án hiện vẫn gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư, quy hoạch và đền bù giải phóng mặt bằng.

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Quang cảnh buổi làm việc với UBND phường Hoài Nhơn Bắc. Ảnh: Nguyễn Hân

Tại buổi làm việc, UBND phường Hoài Nhơn Bắc kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tăng cường hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn về thủ tục cho các dự án đủ điều kiện; đồng thời quan tâm hỗ trợ các dự án tạo động lực phát triển kinh tế.

Địa phương cũng đề xuất tỉnh hỗ trợ thu hút đầu tư vào khu vực cao nguyên La Vuông (đặc biệt là phát triển du lịch) và các dự án năng lượng tái tạo tại khu vực phía Tây của phường, phù hợp với quy hoạch chung.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân ghi nhận những nỗ lực của phường Hoài Nhơn Bắc trong công tác thu hút đầu tư, nhất là các dự án khai thác, chế biến thủy - hải sản gắn với thế mạnh địa phương.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị phường tiếp tục tăng cường công tác giám sát cộng đồng, chủ động phối hợp với các ngành chức năng tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai dự án theo đúng quy định.

Các chủ đầu tư tập trung khắc phục tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo đúng quyết định phê duyệt, tuân thủ nghiêm pháp luật. Qua đó, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư, gia tăng giá trị các ngành kinh tế mũi nhọn, tạo thêm việc làm và tích cực đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Trước khi làm việc với UBND phường Hoài Nhơn Bắc, Tổ giám sát đã tiến hành khảo sát tiến độ triển khai các dự án gồm: Tổng kho xăng dầu HP OIL, Nhà máy chế biến hải sản và nước đá cây Khang Trinh và Khu đô thị Khang Mỹ Lộc.

Tổ giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát tiến độ triển khai Dự án Nhà máy chế biến hải sản và nước đá cây Khang Trinh. Ảnh: Nguyễn Hân

Tổ giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát tiến độ triển khai Dự án Nhà máy chế biến hải sản và nước đá cây Khang Trinh. Ảnh: Nguyễn Hân

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