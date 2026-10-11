Các dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Trường hợp nào cư dân có thể phải di dời?

(GLO)- UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại các dự án liên quan đến các doanh nghiệp của ông Lê Thanh Thản. Dự thảo đề xuất phân loại công trình để xem xét cho tồn tại, khắc phục có điều kiện hoặc buộc tháo dỡ.

Theo dự thảo, các dự án liên quan gồm CT6 Kiến Hưng; công trình hỗn hợp Đại Thanh; CT5 Tân Triều; khu nhà ở Xa La; CT11, CT12 tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ; các tòa VP3, VP5, VP6 và tổ hợp HH1, HH2, HH3, HH4 tại khu vực hồ Linh Đàm.

Các vi phạm chủ yếu là xây dựng sai quy hoạch, sai giấy phép, tăng số tầng, diện tích sàn, số căn hộ; chia nhỏ căn hộ, chuyển đổi công năng và bàn giao nhà khi chưa hoàn tất thủ tục pháp lý.

Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành/VNExpress

Theo đó, cư dân có thể phải di dời trong các trường hợp cụ thể tùy theo từng nhóm công trình:

Với công trình thuộc nhóm 1, cư dân phải rời các căn hộ hoặc diện tích vi phạm ở khối đế, tầng kỹ thuật, nhà sinh hoạt cộng đồng để hoàn trả công năng theo quy hoạch hoặc chuyển sang phục vụ cộng đồng.

Với nhóm 2, nếu bổ sung hạ tầng mà vẫn không đáp ứng quy mô dân số, việc di dời được thực hiện theo thứ tự: trước hết là các căn hộ, diện tích vi phạm tại khối đế, tầng kỹ thuật, nhà sinh hoạt cộng đồng; tiếp đến là căn hộ thuộc phần công trình xây vượt tầng.

Công trình thuộc nhóm 3 phải di dời toàn bộ cư dân và tài sản.

Trước khi di dời, chủ đầu tư phải lập danh sách căn hộ, xác định quyền và lợi ích hợp pháp của từng trường hợp, công khai phương án và lấy ý kiến cư dân về bồi thường, hỗ trợ, tạm cư. Chủ đầu tư phải bảo đảm kinh phí di dời và nơi ở tạm thời. Dự thảo quy định các chi phí khắc phục vi phạm do chủ đầu tư chi trả, không dùng ngân sách nhà nước.

Người mua căn hộ thuộc diện phải di dời có thể thỏa thuận chọn nhận tiền bồi thường, chuyển sang nhà ở tương đương tại dự án thương mại đủ điều kiện của chủ đầu tư, hoặc mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm nếu đủ điều kiện theo luật.