Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Môi trường - Đô thị

Nhịp sống Đô thị

Nhịp sống Đô thị Không gian sống

Các dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Trường hợp nào cư dân có thể phải di dời?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
H.M (theo vnexpress, thanhnien)

(GLO)- UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại các dự án liên quan đến các doanh nghiệp của ông Lê Thanh Thản. Dự thảo đề xuất phân loại công trình để xem xét cho tồn tại, khắc phục có điều kiện hoặc buộc tháo dỡ.

Theo dự thảo, các dự án liên quan gồm CT6 Kiến Hưng; công trình hỗn hợp Đại Thanh; CT5 Tân Triều; khu nhà ở Xa La; CT11, CT12 tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ; các tòa VP3, VP5, VP6 và tổ hợp HH1, HH2, HH3, HH4 tại khu vực hồ Linh Đàm.

Các vi phạm chủ yếu là xây dựng sai quy hoạch, sai giấy phép, tăng số tầng, diện tích sàn, số căn hộ; chia nhỏ căn hộ, chuyển đổi công năng và bàn giao nhà khi chưa hoàn tất thủ tục pháp lý.

12-du-an-lien-quan-ong-le-thanh-than-truong-hop-nao-cu-dan-co-the-phai-di-doi.jpg
Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành/VNExpress

Theo đó, cư dân có thể phải di dời trong các trường hợp cụ thể tùy theo từng nhóm công trình:

Với công trình thuộc nhóm 1, cư dân phải rời các căn hộ hoặc diện tích vi phạm ở khối đế, tầng kỹ thuật, nhà sinh hoạt cộng đồng để hoàn trả công năng theo quy hoạch hoặc chuyển sang phục vụ cộng đồng.

Với nhóm 2, nếu bổ sung hạ tầng mà vẫn không đáp ứng quy mô dân số, việc di dời được thực hiện theo thứ tự: trước hết là các căn hộ, diện tích vi phạm tại khối đế, tầng kỹ thuật, nhà sinh hoạt cộng đồng; tiếp đến là căn hộ thuộc phần công trình xây vượt tầng.

Công trình thuộc nhóm 3 phải di dời toàn bộ cư dân và tài sản.

Trước khi di dời, chủ đầu tư phải lập danh sách căn hộ, xác định quyền và lợi ích hợp pháp của từng trường hợp, công khai phương án và lấy ý kiến cư dân về bồi thường, hỗ trợ, tạm cư. Chủ đầu tư phải bảo đảm kinh phí di dời và nơi ở tạm thời. Dự thảo quy định các chi phí khắc phục vi phạm do chủ đầu tư chi trả, không dùng ngân sách nhà nước.

Người mua căn hộ thuộc diện phải di dời có thể thỏa thuận chọn nhận tiền bồi thường, chuyển sang nhà ở tương đương tại dự án thương mại đủ điều kiện của chủ đầu tư, hoặc mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm nếu đủ điều kiện theo luật.

Theo dự thảo, các công trình được phân thành 3 nhóm:

Nhóm 1 được tồn tại theo hiện trạng nếu công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, không có tranh chấp; bảo đảm an toàn chịu lực, phòng cháy chữa cháy, không ảnh hưởng công trình lân cận; đáp ứng yêu cầu hạ tầng, cảnh quan, chỉ giới và hành lang bảo vệ.

Nhóm 2 được tồn tại có điều kiện nếu chưa đáp ứng một số tiêu chí nhưng có thể khắc phục bằng giải pháp kỹ thuật, bổ sung hạ tầng hoặc di dời cư dân, chuyển đổi công năng.

Nhóm 3 phải tháo dỡ nếu không bảo đảm an toàn, không đáp ứng yêu cầu về cảnh quan hoặc vi phạm chỉ giới, hành lang bảo vệ mà không thể khắc phục. Nhóm này còn gồm nhà ở thấp tầng xây trên đất quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đất quốc phòng, an ninh hoặc hành lang bảo vệ công trình mà không thể điều chỉnh quy hoạch.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Vì sao xe trên cao tốc Bắc - Nam giảm trong tháng 9?

Vì sao xe trên cao tốc Bắc - Nam giảm trong tháng 9?

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Lưu lượng phương tiện trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông tháng 9-2026 giảm 14,4% so với tháng trước. Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng cần nhìn con số này trong bối cảnh nhu cầu đi lại thay đổi theo từng thời điểm; so với mức bình quân từ khi bắt đầu thu phí, lưu lượng tháng 9 vẫn tăng 3,7%.

Hợp đồng 1 tỷ euro VinSpeed - Siemens: Công nghệ nào được đưa vào đường sắt cao tốc Việt Nam?

Hợp đồng 1 tỷ euro VinSpeed - Siemens: Công nghệ nào được đưa vào đường sắt cao tốc Việt Nam?

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- VinSpeed và Siemens Mobility vừa ký hợp đồng trọn gói trị giá tối đa 1 tỷ euro cho hai tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh và Bến Thành - Cần Giờ. Gói hợp tác không chỉ gồm đoàn tàu mà còn bao gồm các hệ thống điều khiển, thông tin liên lạc và điện khí hóa.

Phường Thống Nhất đề xuất đầu tư 179 tỷ đồng phát triển hạ tầng

Phường Thống Nhất đề xuất đầu tư 179 tỷ đồng phát triển hạ tầng

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Chiều 18-9, Hội đồng thẩm định phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) do ông Phạm Toàn Vinh - Phó Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì đã tổ chức kiểm tra, đánh giá thực tế các dự án đề xuất đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Mở rộng mạng lưới nước sạch, nâng chất lượng cuộc sống

Mở rộng mạng lưới nước sạch, nâng chất lượng cuộc sống

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Tập trung mở rộng mạng lưới cấp nước, đẩy nhanh tiến độ đấu nối và vận động người dân sử dụng nước sạch là những giải pháp phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) đang triển khai nhằm nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn, từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị.

Thi công cầu vượt thuộc Dự án thành phần 3, dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đoạn qua địa bàn xã Ia Băng.

Hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% tuyến chính Dự án thành phần 3 đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Theo thông tin từ Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% tuyến chính với tổng chiều dài 35 km, thuộc địa bàn 6 xã, phường phía Tây tỉnh.

null