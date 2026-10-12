Giám sát các dự án đầu tư ngoài ngân sách tại xã Pờ Tó và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 12-10, Tổ giám sát số 2 của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân làm tổ trưởng đã tiến hành giám sát tình hình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tại 2 xã Pờ Tó và Đak Pơ.

Tổ giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình chăn nuôi tại Trang trại chăn nuôi heo nái Thanh Trang, xã Pờ Tó. Ảnh: Nguyễn Hân

Theo báo cáo của UBND xã Pờ Tó, đến ngày 30-9-2026, trên địa bàn xã có 18 dự án đầu tư ngoài ngân sách, chủ yếu là trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao và sản xuất nông - lâm nghiệp, với tổng vốn đăng ký gần 9.700 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất hơn 2.050 ha.

Trong đó, 6 dự án đã đi vào hoạt động, 1 dự án đang thi công và 11 dự án mới được cấp hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư. Công tác giám sát cộng đồng đối với các dự án triển khai trên địa bàn được địa phương chú trọng, tập trung vào việc chấp hành quy định bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, khử mùi và bảo đảm an toàn giao thông.

Tổ giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND xã Pờ Tó. Ảnh: Nguyễn Hân

Tuy nhiên, một số dự án còn chậm hoàn thiện thủ tục pháp lý; công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn, trong khi áp lực lên hạ tầng giao thông và nguy cơ ô nhiễm môi trường vẫn hiện hữu.

Tại xã Đak Pơ, giai đoạn 2021-2025 có 5 dự án đầu tư ngoài ngân sách được chấp thuận chủ trương đầu tư, tổng vốn đăng ký gần 920 tỷ đồng, diện tích gần 148 ha.

Đến nay, 1 dự án đã đi vào hoạt động, 1 dự án đang thi công, 1 dự án chậm tiến độ và 2 dự án bị thu hồi hoặc chấm dứt hoạt động.

Quang cảnh buổi giám sát tại UBND xã Đak Pơ. Ảnh: Nguyễn Hân

Địa phương kiến nghị tỉnh tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng tại dự án Cụm công nghiệp số 1 huyện Đak Pơ; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, bố trí kinh phí bồi thường, hỗ trợ người dân, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Qua giám sát hiện trường các dự án và làm việc với chính quyền 2 xã Pờ Tó và Đak Pơ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đề nghị địa phương tăng cường quản lý nhà nước, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để các dự án triển khai đúng kế hoạch.

Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, nhất là đối với việc chấp hành quy định về đất đai, quy hoạch, bảo vệ môi trường và trách nhiệm của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

Đối với các doanh nghiệp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu cần nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện cam kết đầu tư; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động và đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Đồng thời, quan tâm thực hiện trách nhiệm xã hội, đóng góp thiết thực cho an sinh xã hội, hạ tầng giao thông, góp phần vào sự phát triển của địa phương; bảo đảm các dự án đầu tư ngoài ngân sách được triển khai hiệu quả, đúng quy định, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.