Giám sát việc thực hiện chính sách nhà ở xã hội tại phường Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 7-10, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai đã giám sát việc thực hiện chính sách phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) tại phường Quy Nhơn. Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo đó, Đoàn tập trung giám sát việc thực hiện các chính sách phát triển NƠXH đối với người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định, cơ chế, chính sách, chỉ tiêu có liên quan trên địa bàn tỉnh từ ngày 1-1-2025 đến 15-9-2026.

Đoàn giám sát thực tế việc triển khai Dự án NƠXH Hàng Hải Bình Định. Ảnh: Hồng Thương

Phường Quy Nhơn có 6 dự án NƠXH với 1.830 căn, trong đó có 193 căn đã đưa vào sử dụng, 1.637 căn đang triển khai xây dựng; đồng thời, có 14,18 ha quỹ đất thuộc danh mục NƠXH trong dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, góp phần đảm bảo nguồn cung NƠXH trên địa bàn tỉnh, đóng góp vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phường Quy Nhơn đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đơn vị và chủ đầu tư trong giải phóng mặt bằng, kiểm tra tiến độ, giám sát chất lượng và xử lý vướng mắc phát sinh trong triển khai dự án.

Đồng thời, phổ biến chính sách NƠXH, thông tin dự án và hướng dẫn người dân về điều kiện, quy trình, thủ tục xác nhận đối với nhà ở, thu nhập khi có nhu cầu.

Đến thời điểm này, trên địa bàn phường có 1 dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng là dự án NƠXH Nam Ngân; 4 dự án đang triển khai và có 1 dự án chậm triển khai so với tiến độ được phê duyệt do vướng công tác điều chỉnh quy hoạch để đề phòng ảnh hưởng sạt lở tác động đến dự án sau này.

Địa phương kiến nghị tỉnh quan tâm, bố trí, cân đối nguồn lực theo khả năng ngân sách để thực hiện các chính sách hỗ trợ; chỉ đạo các sở, ban, ngành đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình, kế hoạch chỉ tiêu phát triển NƠXH, các quy định về đầu tư xây dựng, thực hiện các dự án và chính sách liên quan.

Quang cảnh buổi giám sát tại trụ sở phường Quy Nhơn. Ảnh: Hồng Thương

Cùng với đó, kiến nghị hướng dẫn cụ thể về cơ chế phối hợp, chia sẻ dữ liệu nhà ở, đất đai, dân cư, thu nhập và lịch sử hưởng chính sách để địa phương kiểm tra, xác minh nhanh và chính xác; nghiên cứu cơ chế tín dụng ổn định, thời hạn phù hợp; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện tiếp cận vốn vay ưu đãi và công bố danh mục dự án đủ điều kiện vay vốn và mua bán rộng rãi để người dân dễ dàng tìm kiếm.

Các thành viên đoàn giám sát và đại diện các sở, ngành, đơn vị có liên quan làm rõ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các thủ tục hồ sơ về đất đai trong triển khai các dự án; thủ tục xác nhận các điều kiện về mua NƠXH, khả năng tiếp cận tín dụng chính sách ưu đãi, giá bán của các sản phẩm…

Phát biểu tại buổi giám sát, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Huỳnh Thị Ngọc Hà ghi nhận sự quan tâm của địa phương trong phối hợp triển khai thực hiện các chính sách về NƠXH trên địa bàn.

Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và chủ đầu tư theo dõi chặt chẽ tiến độ, tháo gỡ khó khăn để hoàn thành các dự án; đặc biệt, đảm bảo nguồn cung về nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp trong năm 2026.

Riêng với các các dự án chậm tiến độ, phường Quy Nhơn phối hợp với các sở, ban, ngành và chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng, đầu tư để sớm khởi công.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cũng đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh quan tâm thẩm định hồ sơ và giải ngân kịp thời các hồ sơ đúng quy định; tăng cường phối hợp với chủ đầu tư, cơ quan quản lý tổ chức tín dụng và địa phương dự báo, chuẩn bị các nguồn vốn phù hợp để người đủ điều kiện tiếp cận nhà ở.

Đặc biệt, tích cực tuyên truyền để người dân biết và tiếp cận thêm nguồn vốn ưu đãi 145 nghìn tỷ đồng theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11-3-2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đề nghị phường Quy Nhơn phát huy kết quả đạt được trong triển khai các chính sách phát triển về NƠXH; tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư triển khai các dự án nhằm hoàn thành chỉ tiêu về phát triển NƠXH trên địa bàn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, hiện nay, tỉnh đã rút ngắn thời gian hoàn thành chỉ tiêu phát triển NƠXH giai đoạn 2026-2030 vào năm 2028. Trong khi đó, việc thanh khoản thị trường bất động sản khó khăn, giá nhân công và vật liệu tăng cao, vốn ủy thác của tỉnh chuyển qua cho Ngân hàng Chính sách thấp hơn so với nhu cầu về NƠXH sẽ ảnh hưởng trực tiếp khả năng hoàn thành chỉ tiêu về phát triển NƠXH của tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư nêu quyết tâm cao trong phối hợp khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Riêng Sở Xây dựng và Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát tiến độ triển khai các dự án và kiên quyết lập biên bản, xử lý vi phạm, đề xuất thu hồi, chấm dứt dự án đối với chủ đầu tư không triển khai hoặc chậm triển khai dự án.

Trước đó, đoàn đã tiến hành giám sát thực tế tiến độ triển khai của 3 dự án gồm: Dự án NƠXH Nam Ngân (44 Đinh Bộ Lĩnh); Dự án NOXH Hàng Hải Bình Định (tổ dân phố 2) và Khu NƠXH thuộc khu vực 1 (đang lập thủ tục đầu tư xây dựng).