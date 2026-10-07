Gia Lai: Chưa có căn cứ xác định giáo viên giao hơn 10 trang bài tập về nhà cho học sinh tiểu học

(GLO)- UBND phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) vừa có kết quả kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh trên mạng xã hội liên quan đến việc giáo viên giao bài tập về nhà cho học sinh lớp 5A3, Trường Tiểu học số 1 Bình Định.

Qua nắm bắt thông tin trên mạng xã hội, ngày 1-10-2026, tài khoản Facebook có tên “Kết Nối Yêu Thương” đã đăng tải nội dung phản ánh việc học sinh lớp 5A3, Trường Tiểu học số 1 Bình Định phải thực hiện trong 1 đêm hơn 10 trang A4, gồm: chép bài học, làm bài tập và chuẩn bị bài học mới.

Thông tin sau khi được đăng tải đã nhận được sự quan tâm của phụ huynh và dư luận trên môi trường mạng. UBND phường Bình Định xác định nội dung này liên quan trực tiếp đến hoạt động giáo dục, quyền lợi của học sinh, uy tín của giáo viên và nhà trường.

Ông Võ Tiến Sĩ - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Định - cho biết: Sau khi nắm thông tin, địa phương đã yêu cầu Trường Tiểu học số 1 Bình Định khẩn trương rà soát, xác minh nội dung phản ánh.

Theo kết quả xác minh, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A3 khẳng định: Trong quá trình giảng dạy, giáo viên thực hiện chủ trương không giao bài tập về nhà đối với học sinh học 2 buổi/ngày; các nội dung luyện tập được tổ chức trong thời gian học tại trường, chủ yếu trong phạm vi sách giáo khoa, vở bài tập và kế hoạch dạy học.

Giáo viên không tự biên soạn, in ấn hoặc giao thêm phiếu bài tập, tài liệu có khối lượng hơn 10 trang A4 cho học sinh.

Trường Tiểu học số 1 Bình Định (phường Bình Định). Ảnh: T.D

Ông Lê Sơn Khoa - Hiệu trưởng nhà trường - thông tin: Tài khoản đăng bài của phụ huynh là ẩn danh. Tuy nhiên, sau khi nắm thông tin, nhà trường đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm báo cáo, giải trình.

"Sau khi sáp nhập, Trường Tiểu học số 1 phường Bình Định có 2 cơ sở, với hơn 2.000 học sinh và 55 lớp. Nhà trường luôn quán triệt chủ trương không giao bài tập về nhà cho học sinh tiểu học, hướng tới việc hoàn thành bài tập ngay tại lớp" - Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Bình Định khẳng định.

Đáng chú ý, tất cả 41 cha mẹ học sinh lớp 5A3 xác nhận không sử dụng tài khoản "Kết Nối Yêu Thương" và cũng không đăng tải nội dung phản ánh trên.

Công an phường Bình Định xác định đây là tài khoản ảo, mới thành lập, chưa xác định được chủ tài khoản. Công an phường đã báo cáo Công an tỉnh và phối hợp xác minh làm rõ chủ tài khoản.

Trong báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh sự việc, UBND phường Bình Định khẳng định: Chưa có căn cứ xác định giáo viên giao hơn 10 trang A4 bài tập mới trong 1 đêm như nội dung được đăng tải. Các trường hợp học sinh mang bài về nhà hoàn thành chủ yếu là nhiệm vụ học tập chưa hoàn thành tại lớp.

UBND phường Bình Định yêu cầu Trường Tiểu học số 1 Bình Định thực hiện nghiêm quy định về chuyên môn; tăng cường công khai, trao đổi với cha mẹ học sinh về nội dung, nhiệm vụ học tập và phương pháp tổ chức dạy học. Nhà trường phải duy trì hiệu quả kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị.

UBND phường sẽ tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời phát hiện và xử lý thông tin liên quan đến địa phương trên môi trường mạng; bảo đảm việc cung cấp thông tin chính thống, khách quan, tránh để thông tin chưa được kiểm chứng ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị, cán bộ, giáo viên và học sinh.