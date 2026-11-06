Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Sau vụ cháy Trường THCS Kim Liên, gần 3.000 học sinh sẽ học ở đâu?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo TTO, TPO)

(GLO)- Sau vụ cháy khu phòng học tạm khiến 1 người tử vong, gần 3.000 học sinh Trường THCS Kim Liên (TP. Hà Nội) phải tạm dừng học trực tiếp. Ngành Giáo dục địa phương đang khẩn trương tìm địa điểm thay thế, bảo đảm an toàn và không gián đoạn chương trình học.

Vụ cháy xảy ra trưa 5-11 tại khu phòng học tạm Trường THCS Kim Liên (số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên). Theo thông tin từ Sở GD&ĐT TP. Hà Nội, ngay sau sự cố, Sở đã yêu cầu nhà trường xây dựng phương án tổ chức học trực tuyến trước mắt, nhằm bảo đảm chương trình giáo dục không bị gián đoạn.

sau-vu-chay-truong-thcs-kim-lien-gan-3000-hoc-sinh-se-hoc-o-dau.jpg
Học sinh được bố mẹ đến đón sau vụ cháy trưa 5-11. Ảnh: Nguyên Bảo/TTO

Đồng thời, Sở phối hợp UBND phường Kim Liên rà soát các trường học lân cận, tính toán phương án bố trí địa điểm để giáo viên và học sinh tiếp tục dạy, học trong những ngày tới.

Sở GD&ĐT thành phố cũng yêu cầu nhà trường khẩn trương rà soát, thống kê toàn bộ số lượng sách giáo khoa, vở ghi bị hư hỏng, thất lạc của học sinh sau sự cố.

Trên cơ sở đó, tổng hợp số liệu cụ thể để đề xuất các nguồn lực xã hội hóa kịp thời hỗ trợ, cấp phát bổ sung sách giáo khoa, vở viết cho những học sinh bị ảnh hưởng, giúp các em sớm ổn định tâm lý và đủ điều kiện trở lại học tập.

Theo thông báo của Trường THCS Kim Liên vào khuya 5-11, trong hôm nay (6-11), học sinh tạm thời chưa học trực tuyến để ổn định tâm lý, đồng thời tạo điều kiện cho nhà trường tập trung giải quyết hậu quả vụ cháy.

Giáo viên sẽ giao tài liệu ôn tập các môn để học sinh chủ động học tập tại nhà. Phương án học trực tuyến và lịch học tiếp theo sẽ được nhà trường thông báo sau.

Được biết, do cơ sở chính đang trong quá trình xây dựng mới, Trường THCS Kim Liên phải tổ chức dạy học tại khu phòng học tạm ở số 1 Hoàng Tích Trí. Đây là địa điểm xảy ra vụ hỏa hoạn trưa 5-11.

Sau sự cố, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 72/CĐ-TTg, yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời tạo điều kiện để sớm ổn định hoạt động dạy và học tại nhà trường.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tổng kết chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Tổng kết chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Thời sự

(GLO)- Sáng 30-10, tại xã Ia O, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện Dự án xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp các xã biên giới; gặp mặt, biểu dương các đơn vị quân đội tham gia hỗ trợ thi công công trình.

Dự thảo mới về bữa ăn học đường: Phụ huynh giám sát nhưng không gây cản trở

Dự thảo mới về bữa ăn học đường: Phụ huynh giám sát nhưng không gây cản trở

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú và dịch vụ căng tin trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông nhằm chuẩn hóa quy trình tổ chức bữa ăn học đường, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Em Huỳnh Việt Triết giành vòng nguyệt quế “Đường lên đỉnh Olympia” Trường THPT chuyên Hùng Vương

Em Huỳnh Việt Triết giành vòng nguyệt quế “Đường lên đỉnh Olympia” Trường THPT chuyên Hùng Vương

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Chiều 24-10, Trường THPT chuyên Hùng Vương (tỉnh Gia Lai) tổ chức vòng chung kết Cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” cấp trường lần thứ IX, năm học 2026-2027. Sau khi chiến thắng ở câu hỏi phụ, em Huỳnh Việt Triết đã giành vòng nguyệt quế danh giá.

AI làm bài thay học sinh: Đã đến lúc phải đổi cách dạy và thi?

AI làm bài thay học sinh: Đã đến lúc phải đổi cách dạy và thi?

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- AI có thể giải bài tập, viết văn chỉ trong vài giây, nhưng nếu học sinh phụ thuộc vào câu trả lời có sẵn, khả năng tư duy độc lập có thể bị ảnh hưởng. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh yêu cầu đổi mới cách học để người học làm chủ công nghệ, không để AI suy nghĩ thay mình.

Khi giáo viên học cách hạnh phúc

Khi giáo viên học cách hạnh phúc

Video

(GLO)- Từ tinh thần “Happy Teachers Change the World”-tựa 1 cuốn sách của Thiền sư Thích Nhất Hạnh và nhà GD Katherine Weare-Trường MN Hoa Hồng (phường Pleiku), 1 trong 15 đơn vị thí điểm chương trình GDMN mới đã tổ chức lớp bồi dưỡng tiếp thêm năng lượng cho những người gieo mầm yêu thương.

null