Sau vụ cháy Trường THCS Kim Liên, gần 3.000 học sinh sẽ học ở đâu?

(GLO)- Sau vụ cháy khu phòng học tạm khiến 1 người tử vong, gần 3.000 học sinh Trường THCS Kim Liên (TP. Hà Nội) phải tạm dừng học trực tiếp. Ngành Giáo dục địa phương đang khẩn trương tìm địa điểm thay thế, bảo đảm an toàn và không gián đoạn chương trình học.

Vụ cháy xảy ra trưa 5-11 tại khu phòng học tạm Trường THCS Kim Liên (số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên). Theo thông tin từ Sở GD&ĐT TP. Hà Nội, ngay sau sự cố, Sở đã yêu cầu nhà trường xây dựng phương án tổ chức học trực tuyến trước mắt, nhằm bảo đảm chương trình giáo dục không bị gián đoạn.

Học sinh được bố mẹ đến đón sau vụ cháy trưa 5-11. Ảnh: Nguyên Bảo/TTO

Đồng thời, Sở phối hợp UBND phường Kim Liên rà soát các trường học lân cận, tính toán phương án bố trí địa điểm để giáo viên và học sinh tiếp tục dạy, học trong những ngày tới.

Sở GD&ĐT thành phố cũng yêu cầu nhà trường khẩn trương rà soát, thống kê toàn bộ số lượng sách giáo khoa, vở ghi bị hư hỏng, thất lạc của học sinh sau sự cố.

Trên cơ sở đó, tổng hợp số liệu cụ thể để đề xuất các nguồn lực xã hội hóa kịp thời hỗ trợ, cấp phát bổ sung sách giáo khoa, vở viết cho những học sinh bị ảnh hưởng, giúp các em sớm ổn định tâm lý và đủ điều kiện trở lại học tập.

Theo thông báo của Trường THCS Kim Liên vào khuya 5-11, trong hôm nay (6-11), học sinh tạm thời chưa học trực tuyến để ổn định tâm lý, đồng thời tạo điều kiện cho nhà trường tập trung giải quyết hậu quả vụ cháy.

Giáo viên sẽ giao tài liệu ôn tập các môn để học sinh chủ động học tập tại nhà. Phương án học trực tuyến và lịch học tiếp theo sẽ được nhà trường thông báo sau.

Được biết, do cơ sở chính đang trong quá trình xây dựng mới, Trường THCS Kim Liên phải tổ chức dạy học tại khu phòng học tạm ở số 1 Hoàng Tích Trí. Đây là địa điểm xảy ra vụ hỏa hoạn trưa 5-11.

Sau sự cố, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 72/CĐ-TTg, yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời tạo điều kiện để sớm ổn định hoạt động dạy và học tại nhà trường.