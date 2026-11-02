Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Thanh tra Đại học Quốc gia Hà Nội: Những khoản thu nào phải rà soát?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo TTO, Dân trí, VOV)

(GLO)- Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc thực hiện cơ chế tự chủ giai đoạn 2021-2024, chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý, đào tạo và tài chính.

Học phí nhiều chương trình cao hơn quy định

Thanh tra kết luận 3 trường bị xác định thu học phí trái quy định. Cụ thể, tại Trường Quản trị và Kinh doanh, năm học 2023-2024, nhà trường ban hành quyết định quy định mức thu học phí đối với 8 chương trình đào tạo chưa đạt kiểm định chất lượng và chưa ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật.

truong-quan-tri-va-kinh-doanh-sai-pham.jpg
Nhiều chương trình đào tạo trình độ cử nhân của Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã thu học phí cao gấp đôi mức được cho phép. Ảnh: HSB/TNO

Theo quy định này, mức thu từ 6-7 triệu đồng/tháng đối với trình độ cử nhân, 6,75-7,5 triệu đồng/tháng đối với thạc sĩ và 11 triệu đồng/tháng đối với tiến sĩ, cao hơn mức quy định tương ứng là 3,125 triệu đồng, 4,6875 triệu đồng và 7,8125 triệu đồng/tháng.

Vi phạm cũng được phát hiện tại Trường Đại học Kinh tế và Trường Đại học Giáo dục. Năm học 2021-2022, Trường Đại học Kinh tế thu học phí văn bằng 2 các ngành kinh tế ở mức 450.000 đồng/tín chỉ, cao hơn mức 360.000 đồng/tín chỉ theo quy định.

Trường Đại học Giáo dục thu 470.000 đồng/tín chỉ đối với văn bằng 2 các ngành đào tạo giáo viên, trong khi mức quy định dao động từ 303.000 đến 427.200 đồng/tín chỉ.

Thanh tra Chính phủ xác định các vi phạm này thuộc diện vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 32 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP.

Quỹ học bổng thiếu gần 95 tỷ đồng

Theo kết luận thanh tra, 8 trường được kiểm tra phải trích lập hơn 332,27 tỷ đồng vào quỹ học bổng khuyến khích học tập nhưng thực tế mới trích lập hơn 237,9 tỷ đồng, còn thiếu gần 95 tỷ đồng.

Ngoài ra, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Trường Quản trị và Kinh doanh, Trường Đại học Công nghệ đã sử dụng tổng cộng khoảng 2,92 tỷ đồng từ quỹ học bổng cho các nội dung khác.

Rà soát doanh thu hơn 1.783 tỷ đồng

Trong lĩnh vực quản lý tài chính, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế đối chiếu từng khoản doanh thu, thu học phí và thu dịch vụ tại Đại học Quốc gia Hà Nội, với tổng số tiền tạm tính hơn 1.783 tỷ đồng.

Việc đối chiếu nhằm xác định các khoản chịu thuế, kỳ tính thuế, số thuế phải nộp, tiền chậm nộp và hành vi vi phạm nếu có; từ đó tổ chức thu đúng, thu đủ, theo thanh tra.

Một góc khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội tại khu đô thị Hòa Lạc. Ảnh: VNU/VnExpress

Một góc khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội tại khu đô thị Hòa Lạc. Ảnh: VNU/VnExpress

Một vấn đề khác là việc xác định mức độ tự chủ tài chính chưa đúng quy định, dẫn đến kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên giai đoạn 2021-2024 cao hơn mức quy định, với số tiền tạm tính hơn 215,67 tỷ đồng.

Thanh tra cũng chỉ ra những hạn chế trong quản lý nguồn kinh phí trích chuyển, bao gồm các khoản chi chưa đúng quy định hoặc trùng với nhiệm vụ đã được ngân sách nhà nước cấp kinh phí.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT chủ trì kiểm tra, chỉ đạo Đại học Quốc gia Hà Nội xử lý các vấn đề về kinh tế, tài chính, ngân sách và tài sản theo quy định. Việc khắc phục phải bảo đảm chính xác, đầy đủ, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người học.

Trường hợp phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm, gây thiệt hại tiền, tài sản của Nhà nước, Đại học Quốc gia Hà Nội phải kịp thời chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Em Huỳnh Việt Triết giành vòng nguyệt quế “Đường lên đỉnh Olympia” Trường THPT chuyên Hùng Vương

Em Huỳnh Việt Triết giành vòng nguyệt quế “Đường lên đỉnh Olympia” Trường THPT chuyên Hùng Vương

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Chiều 24-10, Trường THPT chuyên Hùng Vương (tỉnh Gia Lai) tổ chức vòng chung kết Cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” cấp trường lần thứ IX, năm học 2026-2027. Sau khi chiến thắng ở câu hỏi phụ, em Huỳnh Việt Triết đã giành vòng nguyệt quế danh giá.

AI làm bài thay học sinh: Đã đến lúc phải đổi cách dạy và thi?

AI làm bài thay học sinh: Đã đến lúc phải đổi cách dạy và thi?

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- AI có thể giải bài tập, viết văn chỉ trong vài giây, nhưng nếu học sinh phụ thuộc vào câu trả lời có sẵn, khả năng tư duy độc lập có thể bị ảnh hưởng. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh yêu cầu đổi mới cách học để người học làm chủ công nghệ, không để AI suy nghĩ thay mình.

Khi giáo viên học cách hạnh phúc

Khi giáo viên học cách hạnh phúc

Video

(GLO)- Từ tinh thần “Happy Teachers Change the World”-tựa 1 cuốn sách của Thiền sư Thích Nhất Hạnh và nhà GD Katherine Weare-Trường MN Hoa Hồng (phường Pleiku), 1 trong 15 đơn vị thí điểm chương trình GDMN mới đã tổ chức lớp bồi dưỡng tiếp thêm năng lượng cho những người gieo mầm yêu thương.

Giáo viên có nên nêu tên học sinh mắc lỗi trong nhóm Zalo phụ huynh?

Giáo viên có nên nêu tên học sinh mắc lỗi trong nhóm Zalo phụ huynh?

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Việc giáo viên nêu tên học sinh vi phạm trong nhóm Zalo phụ huynh nhằm phối hợp giáo dục đang gây nhiều tranh luận. Trong khi một số người cho rằng cách làm này giúp gia đình kịp thời chấn chỉnh con, chuyên gia cảnh báo nguy cơ tổn thương tâm lý và ảnh hưởng quyền riêng tư của trẻ.

114 trường có trên 100 lớp sau sắp xếp: Chính phủ yêu cầu rà soát, điều chỉnh

114 trường có trên 100 lớp sau sắp xếp: Chính phủ yêu cầu rà soát, điều chỉnh

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Chính phủ yêu cầu rà soát 114 trường có trên 100 lớp sau sắp xếp, kịp thời điều chỉnh những cơ sở vượt khả năng quản trị, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, an toàn và quyền học tập của học sinh. Việc rà soát, điều chỉnh phải hoàn thành trong tháng 10-2026.

Nam sinh chinh phục giải nhất môn Lịch sử bằng đam mê và lòng biết ơn

Nam sinh chinh phục giải nhất môn Lịch sử bằng đam mê và lòng biết ơn

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh của Gia Lai, em Lê Võ Anh Tuấn (lớp 12A11) trở thành niềm tự hào của Trường THPT số 1 Tuy Phước khi xuất sắc giành giải nhất ở bộ môn Lịch sử. Thành tích này là kết quả của quá trình tích lũy kiến thức, nuôi dưỡng đam mê của nam sinh đất Võ.

Gia Lai bứt phá với 499 giải tại Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh

Gia Lai bứt phá với 499 giải tại Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Với 499 giải ở 9 môn thi, Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm nay có sự bứt phá mạnh mẽ về mặt thành tích. Kết quả đáng tự hào này là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực bền bỉ của học sinh, tâm huyết của đội ngũ giáo viên và chiến lược bồi dưỡng sát sao từ các nhà trường.

Kích hoạt “lá chắn” phòng, chống dịch bệnh cho học sinh

Kích hoạt “lá chắn” phòng, chống dịch bệnh cho học sinh

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Thời điểm giao mùa, các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đồng loạt kích hoạt "lá chắn" phòng, chống dịch bệnh học đường. Ngoài việc chủ động giám sát sức khỏe học sinh, các cơ sở giáo dục còn tăng cường phối hợp cùng ngành Y tế và phụ huynh nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh phát sinh.

null