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Kiểm tra học kỳ trên máy tính: Những tình huống học sinh cần biết

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NHÃ UYÊN (theo TNO, TTO, Vietnamnet)

(GLO)- Việc cho phép tổ chức kiểm tra định kỳ trên máy tính đang thu hút sự quan tâm của học sinh, phụ huynh và các nhà trường. Bên cạnh việc chuẩn bị kiến thức, học sinh cần nắm rõ cách xử lý khi gặp sự cố kỹ thuật để tránh lúng túng, ảnh hưởng đến kết quả bài làm.

Quy định mới của Bộ GD&ĐT cho phép các trường THCS, THPT tổ chức kiểm tra định kỳ trên máy tính khi đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm và nhân lực vận hành. Hình thức kiểm tra phải được thông báo trước đến học sinh và cha mẹ học sinh.

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Để chuẩn bị tổ chức kiểm tra định kỳ trên máy tính, các trường rà soát cơ sở vật chất, xây dựng ngân hàng câu hỏi và từng bước giúp học sinh làm quen với hình thức làm bài mới. Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Máy tính bị treo, mất mạng giữa giờ xử lý thế nào?

Đây là tình huống học sinh cần đặc biệt lưu ý. Khi máy tính bị treo, mất kết nối mạng hoặc hệ thống kiểm tra gặp trục trặc, các em cần bình tĩnh, báo ngay cho giáo viên coi kiểm tra để được ghi nhận và hướng dẫn xử lý. Không tự ý thoát khỏi hệ thống, khởi động lại máy hoặc thực hiện thao tác có thể làm mất dữ liệu bài làm khi chưa được hướng dẫn.

Phương án dự phòng cần được chuẩn bị trước. Nếu sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến kết quả làm bài, nhà trường có thể xem xét tổ chức kiểm tra lại hoặc chuyển sang hình thức làm bài trên giấy trong thời hạn quy định, bảo đảm quyền lợi học sinh và tính khách quan của kết quả.

Chưa quen thao tác trên máy tính có ảnh hưởng kết quả?

Học sinh cần chủ động làm quen với thiết bị, phần mềm kiểm tra, cách đăng nhập, chuyển câu hỏi và nộp bài trước ngày kiểm tra. Khi nhận thông báo của nhà trường, các em nên tìm hiểu kỹ yêu cầu kỹ thuật, chuẩn bị tài khoản theo hướng dẫn và tham gia các buổi hướng dẫn, thực hành nếu có.

Trong quá trình làm bài, học sinh cần đọc kỹ câu hỏi, kiểm tra đáp án trước khi nộp và chú ý thông báo xác nhận hoàn thành bài kiểm tra. Không tự ý sử dụng điện thoại, tài liệu hoặc các ứng dụng khác nếu không được phép.

Học sinh khuyết tật có được làm bài trên giấy?

Học sinh khuyết tật được điều chỉnh hợp lý khi kiểm tra trên máy tính. Trường hợp không thể tham gia hình thức này ngay cả khi đã có biện pháp điều chỉnh phù hợp, các em được kiểm tra trên giấy hoặc theo hình thức khác phù hợp, với kết quả có giá trị tương đương.

Đáng chú ý, bài làm và kết quả kiểm tra trên máy tính có giá trị pháp lý tương đương bài làm trên giấy khi đáp ứng các yêu cầu về tính toàn vẹn, xác thực, bảo mật, lưu trữ và truy xuất theo quy định.

Vì vậy, bên cạnh việc ôn tập kiến thức, học sinh cần trang bị kỹ năng sử dụng máy tính và nắm rõ quy trình kiểm tra. Nhà trường cũng phải thông báo đầy đủ, chuẩn bị phương án dự phòng và xử lý sự cố kịp thời, bảo đảm việc đổi mới hình thức kiểm tra không làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người học.

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