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Từ 1-12, học sinh các lớp 5, 9, 12 sẽ kiểm tra cuối kỳ bằng đề chung của Sở GD&ĐT

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NHÃ UYÊN (theo TTO, VnExpress)

(GLO)- Từ ngày 1-12-2026, học sinh các lớp 5, 9 và 12 sẽ kiểm tra định kỳ cuối kỳ bằng đề chung do Sở GD&ĐT xây dựng ở một số môn nhằm tăng tính công bằng, khách quan trong đánh giá kết quả học tập.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành quy định mới về kiểm tra, đánh giá học sinh phổ thông, trong đó thay đổi đáng chú ý là giao Sở GD&ĐT chủ trì xây dựng, thẩm định và cung cấp đề kiểm tra định kỳ chung cho học sinh các lớp 5, 9 và 12 ở một số môn học.

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Học sinh các lớp 5, 9 và 12 sẽ kiểm tra định kỳ cuối kỳ bằng đề chung do Sở GD&ĐT xây dựng ở một số môn. Ảnh minh họa: congly.vn

Nội dung này được quy định tại Thông tư 89/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học, THCS và THPT.

Cụ thể, đối với học sinh lớp 5, Sở GD&ĐT sẽ chủ trì xây dựng, thẩm định và cung cấp đề kiểm tra chung vào cuối học kỳ I và cuối năm học. Với học sinh lớp 9 và lớp 12, việc kiểm tra theo đề chung được thực hiện vào cuối học kỳ I và cuối học kỳ II.

Các môn áp dụng đề chung thuộc nhóm môn học được đánh giá bằng điểm số và do Sở GD&ĐT lựa chọn. Danh sách môn học phải được thông báo cho các cơ sở giáo dục trước khi tổ chức kiểm tra.

Đề kiểm tra phải bảo đảm nội dung, hình thức và mức độ phù hợp với yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông, đồng thời thống nhất giữa các cơ sở giáo dục cùng cấp học trên địa bàn.

Sau khi có đề thi chung, nhà trường vẫn chịu trách nhiệm tổ chức coi kiểm tra, chấm bài và tổng hợp kết quả. Việc đánh giá phải bảo đảm khách quan, công bằng, thực chất. Đối với các môn học, thời điểm kiểm tra và khối lớp không thuộc diện áp dụng đề chung, nhà trường tiếp tục chủ động xây dựng đề theo quy định.

Một điểm đáng chú ý khác là các trường THCS và THPT đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm và vận hành có thể tổ chức kiểm tra định kỳ trên máy tính. Tuy nhiên, việc triển khai phải tuân thủ hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, đồng thời thông báo trước cho phụ huynh và học sinh.

Hiện nay, việc xây dựng đề kiểm tra học kỳ ở nhiều trường do nhà trường tự thực hiện. Cách làm này tạo sự chủ động trong tổ chức dạy học, nhưng cũng có thể dẫn đến khác biệt về mức độ khó, cách thức đánh giá và thời điểm kiểm tra giữa các trường.

Thay đổi này được đưa ra trong bối cảnh ngành Giáo dục quan tâm đến những lo ngại về tình trạng lạm phát điểm số do cách kiểm tra, đánh giá giữa các trường chưa đồng nhất.

Nhiều người kỳ vọng, đề kiểm tra chung sẽ giúp giảm tải công việc cho các trường, hạn chế những bất cập trong khâu ra đề và góp phần ngăn chặn các biến tướng của hoạt động dạy thêm, học thêm.

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