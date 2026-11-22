(GLO)- Ngày 21-11, UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) phối hợp với VietinBank - Chi nhánh Bình Định tổ chức trao tặng thiết bị phục vụ dạy và học cho Trường Mầm non Hra.

VietinBank-Chi nhánh Bình Định trao tặng ti vi cho Trường Mầm non Hra. Ảnh: Khánh Phong

Tại chương trình, VietinBank - Chi nhánh Bình Định trao 14 tivi với tổng trị giá 150 triệu đồng cho nhà trường. Các thiết bị giúp giáo viên khai thác hình ảnh, video và học liệu số để xây dựng những giờ học trực quan, sinh động. Qua đó, tạo hứng thú cho trẻ khi tham gia các hoạt động học tập, vui chơi và khám phá thế giới xung quanh.

Sự hỗ trợ thiết thực trên góp phần bổ sung trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ trong giảng dạy; tạo điều kiện để nhà trường đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ. Hoạt động an sinh xã hội trên cũng thể hiện sự đồng hành của doanh nghiệp với sự nghiệp giáo dục tại địa phương.