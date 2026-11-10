Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Gia Lai tổng kết dự án TALK giai đoạn 2022-2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN DUNG TRẦN DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 9-11, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Tổ chức VVOB tại Việt Nam tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án “Tăng cường năng lực cho giáo viên mầm non về quan sát trẻ theo quá trình trong cải thiện thực hành giáo dục” (dự án TALK) giai đoạn 2022-2026.

Dự án TALK giai đoạn 2022-2026 đã hỗ trợ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tiếp cận và thực hành những phương pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, chú trọng trẻ em vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số.

hoi-thao-tong-ket-du-an-talk-giai-doan-2022.jpg
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: ĐVCC

Dự án từng bước được tổ chức triển khai theo lộ trình và hoạt động tập trung ở các trường vùng khó thuộc địa bàn các xã: Chư Prông, Đak Đoa, Chư Sê, Chư Pưh, Chư Păh.

Nhóm giáo viên cốt cán được bồi dưỡng, tập giảng, nhận phản hồi và tham gia hướng dẫn nhân rộng. Các hoạt động đi vào việc vận dụng nội dung đã học trong lớp học và sinh hoạt chuyên môn; bồi dưỡng về môi trường học tập giàu ngôn ngữ; củng cố khai vấn và duy trì cộng đồng học tập chuyên môn…

2hgb6flprp3g0btuvyk2tuzxhayfrkcpvhoc.jpg
Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: ĐVCC

Giá trị nổi bật của dự án là kết nối việc quan sát trẻ với điều chỉnh thực hành giáo dục; đồng thời hỗ trợ cán bộ quản lý đổi mới cách phát triển chuyên môn cho giáo viên.

Các nội dung quan sát trẻ theo quá trình, xây dựng môi trường học tập giàu ngôn ngữ và lãnh đạo trường học được triển khai thông qua tập huấn, thực hành, khai vấn, học tập đồng nghiệp và chia sẻ những thay đổi trong thực tiễn.

2hgb6flprlgmmkdo72w7mumodwpnq5d56ukm.jpg
Các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm, phương pháp giáo dục hiệu quả. Ảnh: ĐVCC

Tại hội thảo, các đại biểu đã đánh giá kết quả triển khai dự án, chia sẻ những kinh nghiệm, phương pháp giáo dục hiệu quả và các thay đổi tích cực trong thực tiễn giảng dạy.

Bên cạnh đó, thảo luận giải pháp duy trì, nhân rộng những mô hình, phương pháp đã được áp dụng, hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Nhiều kiến nghị về triển khai chương trình giáo dục phổ thông

Nhiều kiến nghị về triển khai chương trình giáo dục phổ thông

Tin tức

(GLO)- Ngày 5-11, tại trụ sở UBND phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai), Đoàn giám sát số 401 của Ban Bí thư đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quy Nhơn Bắc và xã Canh Vinh cùng cán bộ, giáo viên một số trường học về việc triển khai các nhiệm vụ trong lĩnh vực giáo dục.

Trường ĐH Quy Nhơn là cơ sở đào tạo tiến sĩ trong nước ngành Hóa lý

Trường ĐH Quy Nhơn là cơ sở đào tạo tiến sĩ trong nước ngành Hóa lý

Tin tức

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách các ngành và cơ sở đào tạo tiến sĩ trong nước đáp ứng yêu cầu của Đề án 89 về nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030.

Bộ GD&ĐT yêu cầu 181 cơ sở giáo dục phải hoàn thành dữ liệu giảng viên trước ngày 4-11

Bộ GD&ĐT yêu cầu 181 cơ sở giáo dục phải hoàn thành dữ liệu giảng viên trước ngày 4-11

Tin tức

(GLO)- Bộ GD&ĐT yêu cầu 181 cơ sở giáo dục và đơn vị trực thuộc khẩn trương rà soát, hoàn thành ký số dữ liệu đội ngũ giảng viên trên Hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục đại học (HEMIS) trước ngày 4-11 nhằm đẩy nhanh tiến độ làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu giáo dục đại học.

Hơn 500 giáo viên được tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống ma túy trong trường học

Hơn 500 giáo viên được tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống ma túy trong trường học

Giáo dục

(GLO)- Trong 2 ngày (31-10 và 1-11), tại phường Pleiku, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) tổ chức tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống ma túy trong cơ sở giáo dục năm 2026 cho hơn 500 giáo viên đến từ các trường phía Tây tỉnh.

Mỹ: Hiệu phó Đại học Dartmouth từ chức vì vi phạm quy định sử dụng AI

Mỹ: Hiệu phó Đại học Dartmouth từ chức vì vi phạm quy định sử dụng AI

Tin tức

(GLO)- Ngày 28-10, Hiệu phó Đại học Dartmouth (Mỹ) Santiago Schnell đã từ chức, sau khi bị phát hiện sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để chỉnh sửa đáng kể các bài viết học thuật và báo chí nhưng không công khai đầy đủ, vi phạm quy định của một số nhà xuất bản và chuẩn mực liêm chính của trường.

Phường Quy Nhơn Nam thông tin kết quả rà soát, sắp xếp nhân sự trường học

Phường Quy Nhơn Nam thông tin kết quả rà soát, sắp xếp nhân sự trường học

Giáo dục

(GLO)- Tối 30-10, bà Nguyễn Thị Bích Hoa - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết, UBND phường đã tổ chức rà soát, điều chỉnh phương án bố trí nhân sự đối với 3 hiệu trưởng trước sắp xếp; đồng thời tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Vụ giám đốc trung tâm Anh ngữ ở Đà Nẵng bị bắt: Phụ huynh kiểm tra giấy phép thế nào?

Vụ giám đốc trung tâm Anh ngữ ở Đà Nẵng bị bắt: Phụ huynh kiểm tra giấy phép thế nào?

Tin tức

(GLO)- Vụ Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân ở TP. Đà Nẵng bị bắt vì cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản là lời cảnh báo đối với phụ huynh. Trước khi cho con theo học trường quốc tế, cần kiểm tra kỹ giấy phép hoạt động và chương trình đào tạo được cơ quan chức năng phê duyệt.

null