Hướng tới phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi

(GLO)- Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3-5 tuổi là một trong những mục tiêu then chốt của Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tỉnh Gia Lai hiện đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục và nâng cao chất lượng của bậc học mầm non.

Phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi đạt 100%

Thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã đạt được thành tích trong phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Riêng phổ cập cho trẻ từ 3-4 tuổi vẫn còn là thách thức, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Sau khi hoàn thành phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi đạt 100%, Trường Mầm non Hra (xã Hra) tiếp tục đẩy mạnh triển khai phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-4 tuổi. Trường có 20 lớp tại 11 điểm trường, trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm 68%.

Trường Mầm non Hra (xã Hra) đẩy mạnh triển khai phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3-4 tuổi. Ảnh: ĐVCC

“Công tác điều tra, rà soát cập nhật số liệu trẻ 3-4 tuổi gặp khó do địa bàn rộng, dân cư còn thưa thớt, nhiều bà con còn nghèo. Trong khi đó, giáo viên biên chế còn thiếu nhiều, đồ dùng dạy học bị hư hỏng, một số phòng học xuống cấp…” - cô Trần Thị Thìn - Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Trường Mầm non Hoa Mai (xã Ia Hrú) có gần 70% là học sinh người dân tộc thiểu số. Việc huy động trẻ đến trường với 100% trẻ 5 tuổi ra lớp; tỷ lệ chuyên cần được duy trì ở mức 97-98%.

Tuy nhiên, công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3-4 tuổi vẫn còn khó khăn, do trường nằm trên địa bàn vùng nông thôn, nơi có điều kiện kinh tế - xã hội còn hạn chế.

Trường Mầm non Hoa Mai (xã Ia Hrú) có gần 70% là học sinh người dân tộc thiểu số. Ảnh: T.D

Cô Trần Thị Hồng Ánh - Hiệu trưởng nhà trường - cho hay: Thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non, nhà trường đã chủ động phân công cán bộ, giáo viên rà soát, cập nhật số liệu trẻ, viết phiếu phổ cập tại các thôn, làng; đồng thời tổng hợp, kiểm tra hồ sơ phổ cập, theo dõi tình hình huy động trẻ ra lớp và duy trì sĩ số.

Nhà trường cũng tạo sự đồng thuận từ cha mẹ trẻ và tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đưa trẻ đến trường mẫu giáo đúng độ tuổi.

Trường Mầm non Vĩnh Thịnh (xã Vĩnh Thịnh) được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Vĩnh Hiệp và Trường Mẫu giáo Vĩnh Thịnh với trẻ dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ gần 33%.

Cô Nguyễn Thị Hiền - Hiệu trưởng nhà trường - cho hay: “Là địa bàn vùng khó, công tác phổ cập được nhà trường xem đây là nhiệm vụ trọng tâm để phát triển giáo dục cho địa phương.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của ngành giáo dục, nhà trường tổ chức rà soát, cập nhật số liệu trẻ em trong độ tuổi, xây dựng kế hoạch phổ cập phù hợp với điều kiện thực tế để triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm hướng tới phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi”.

Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi vào năm 2030

Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Võ Ngọc Sỹ, hiện nay, Gia Lai có 100% cơ sở thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và đạt tiêu chuẩn trường học an toàn; 100% trẻ được bảo đảm an toàn; phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi đạt 100%. Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ra lớp đạt 82,83%.

Để phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3-5 tuổi, tỉnh đang đồng bộ nhiều giải pháp, từ chính sách miễn học phí, bổ sung đội ngũ giáo viên đến tăng cường đầu tư cơ sở vật chất.

Toàn ngành hiện có 19.507 bộ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu, tỷ lệ đáp ứng bình quân mới đạt 52,8% so với quy định; trong đó mầm non đạt 52,8%. Về đội ngũ giáo viên, ở mầm non còn thiếu 1.930 người.

Trường Mầm non Vĩnh Thịnh (xã Vĩnh Thịnh) xác định công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3-5 tuổi là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương. Ảnh: ĐVCC

Thực tiễn này đòi hỏi tỉnh tiếp tục rà soát, dự báo quy mô học sinh theo từng địa bàn; điều chỉnh mạng lưới trường, lớp phù hợp; đồng thời ưu tiên nguồn lực cho đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị và hạ tầng số, bảo đảm mọi học sinh, nhất là học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới, được tiếp cận giáo dục thuận lợi, công bằng và có chất lượng.

Căn cứ đặc điểm dân cư, địa bàn và khả năng cân đối nguồn lực của tỉnh, ngành giáo dục xác định tiếp tục duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

Phấn đấu đến năm 2030, 135/135 xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3-5 tuổi; 100% giáo viên mầm non đạt chuẩn trình độ đào tạo; 100% phòng học kiên cố dành cho trẻ em mầm non; 65% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.