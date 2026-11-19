(GLO)- Việt Nam có 7 cơ sở giáo dục đại học góp mặt trong bảng xếp hạng Khoa học Liên ngành 2027 của Times Higher Education, trong đó 5 trường lần đầu được ghi danh.

Ngày 18-11, tổ chức Times Higher Education (THE) phối hợp với Schmidt Science Fellows công bố Bảng xếp hạng Khoa học Liên ngành năm 2027 (Interdisciplinary Science Rankings - ISR 2027).

Theo đó, Việt Nam có 7 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng, với thứ hạng từ vị trí 159 đến nhóm 801-1.000 thế giới. Đây là số lượng đại diện Việt Nam nhiều nhất kể từ khi bảng xếp hạng được triển khai.

Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng Khoa học Liên ngành 2027 trong nhóm 801-1.000. Ảnh: Trần Huỳnh/TTO

Theo kết quả công bố, Trường Đại học Tôn Đức Thắng là đại diện Việt Nam có thứ hạng cao nhất, đồng hạng 159 thế giới, đạt 54,2 điểm tổng thể. Tuy nhiên, thứ hạng của trường giảm trong 3 kỳ liên tiếp, từ vị trí 95 năm 2025 xuống 144 năm 2026 và 159 năm 2027.

Đại học Duy Tân đứng thứ hai trong số các trường Việt Nam, thuộc nhóm 201-250 thế giới, với điểm tổng thể trong khoảng 47,7-51,0. Trường giữ nguyên nhóm thứ hạng so với năm 2026, sau khi từng xếp vị trí 176 ở kỳ năm 2025.

3 đại diện tiếp theo cùng nằm trong nhóm 601-800 thế giới gồm: Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng. Trong nhóm này, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội đạt 58,3 điểm ở trụ cột Quá trình, cao hơn 2 trường còn lại.

2 đại diện Việt Nam khác là Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, cùng được xếp trong nhóm 801-1.000 thế giới. Đáng chú ý, có 5 trong tổng số 7 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng ISR 2027.

Ở quy mô toàn cầu, bảng xếp hạng năm nay ghi nhận 1.058 cơ sở giáo dục đại học đến từ 102 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng so với 911 trường thuộc 94 quốc gia, vùng lãnh thổ ở kỳ trước.

Viện Công nghệ Massachusetts (MIT, Mỹ) tiếp tục dẫn đầu thế giới năm thứ ba liên tiếp. Đại học Quốc gia Singapore vươn lên vị trí thứ hai, từ hạng 8 năm 2026. Đại học Hong Kong (Trung Quốc) và Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) cùng đứng thứ 7, đưa số đại diện châu Á trong top 10 lên 3 trường.

THE triển khai bảng xếp hạng ISR nhằm đánh giá mức độ đầu tư, điều kiện tổ chức và kết quả nghiên cứu liên ngành tại các trường đại học. Khác với những bảng xếp hạng chủ yếu tập trung vào số lượng công bố khoa học, ISR xem xét cả nguồn lực tài chính, môi trường hỗ trợ và hiệu quả nghiên cứu.

Hệ thống đánh giá gồm 3 trụ cột: Đầu vào (Inputs), chiếm 19%; Quá trình (Process), chiếm 16%; và Đầu ra (Outputs), chiếm 65%, với tổng cộng 11 chỉ số thành phần.

Trong đó, tiêu chí đầu vào xem xét nguồn kinh phí dành cho nghiên cứu liên ngành; tiêu chí quá trình đánh giá cơ sở vật chất, hỗ trợ hành chính và cơ chế thúc đẩy hợp tác; còn đầu ra tập trung vào số lượng, chất lượng, phạm vi ảnh hưởng của công bố khoa học và danh tiếng học thuật.

Kết quả ISR 2027 cho thấy sự hiện diện của các trường Việt Nam trong bảng xếp hạng tiếp tục được mở rộng. Việc có thêm 5 cơ sở giáo dục đại học lần đầu được ghi danh cũng phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn đối với hoạt động nghiên cứu kết hợp nhiều lĩnh vực khoa học.