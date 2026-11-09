Các đơn vị trường học phải chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn khẩn số 8070/SGDĐT-VP về việc triển khai Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 7-11-2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất.

Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị theo dõi sát tình hình thời tiết, chủ động cho học sinh nghỉ học hoặc điều chỉnh thời gian học. Ảnh: Hồ Điểm

Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai được dẫn trong văn bản, từ ngày 9-11 đến hết ngày 12-11, trên địa bàn tỉnh có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng. Khu vực phía Đông có tổng lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, có nơi trên 400 mm; khu vực giữa tỉnh 60 - 120 mm, có nơi trên 150 mm; khu vực phía Tây 20 - 40 mm, có nơi trên 50 mm.

Để bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất, Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở theo dõi sát diễn biến thời tiết, thường xuyên cập nhật bản tin dự báo, cảnh báo và chủ động ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ.

Đặc biệt, các đơn vị phải rà soát ngay số học sinh đi học qua ngầm, tràn, cầu yếu, sông, suối, đường ngập sâu và khu vực có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không để học sinh đến trường hoặc trở về nhà qua những khu vực này khi không bảo đảm an toàn.

Căn cứ cảnh báo và tình hình thực tế, thủ trưởng các đơn vị chủ động cho học sinh nghỉ học hoặc điều chỉnh thời gian, hình thức dạy học trước khi mưa lớn, ngập xảy ra; phối hợp với UBND xã, phường nơi đặt trụ sở và thông báo kịp thời cho cha mẹ học sinh. Không tổ chức dạy học khi không bảo đảm an toàn; đồng thời xây dựng phương án dạy bù sau mưa và báo cáo ngay về Sở GD&ĐT.

Đối với các đơn vị có học sinh nội trú, bán trú, Sở GD&ĐT yêu cầu dự trữ đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, nước sinh hoạt, thuốc men và nhu yếu phẩm cho nhiều ngày bị chia cắt; duy trì liên lạc với phụ huynh, chính quyền địa phương và sẵn sàng sơ tán học sinh, giáo viên, nhân viên đến nơi an toàn.

Về cơ sở vật chất, các đơn vị phải kiểm tra, xử lý ngay các hạng mục có nguy cơ mất an toàn như mái nhà, tường rào, cổng, cây xanh, hệ thống điện, nhà ăn, bếp ăn, ký túc xá; hoàn thành trước ngày 9-11. Đồng thời, cắt tỉa cành cây có nguy cơ gãy đổ, khơi thông hệ thống thoát nước, di dời hồ sơ, thiết bị, sách giáo khoa và tài sản khỏi nơi thấp trũng. Công trình chưa bảo đảm an toàn phải được khoanh vùng, cắm biển cảnh báo và tạm dừng sử dụng.

Đối với các công trình đang xây dựng, sửa chữa, đơn vị phải yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu bảo đảm an toàn về người, thiết bị, không để hoạt động thi công cản trở dòng chảy, làm tăng nguy cơ ngập, sạt lở.

Các cơ sở giáo dục cũng phải sẵn sàng phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang khi được huy động làm nơi sơ tán, tránh trú; chuẩn bị các điều kiện về phòng ở, nước sạch, điện, vệ sinh và an ninh.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ đến hết thời gian mưa lũ; duy trì thông tin liên lạc thông suốt, có phương án thay thế khi mất điện, mất sóng hoặc gián đoạn Internet.

Từ ngày 9-11, các đơn vị thực hiện báo cáo nhanh hằng ngày về tình hình mưa lũ, số học sinh nghỉ học, thiệt hại về người, cơ sở vật chất, công tác ứng phó và nhu cầu hỗ trợ về Văn phòng Sở GD&ĐT trước 11 giờ 30 phút. Những trường hợp có thiệt hại về người, sự cố nghiêm trọng hoặc tình huống bất thường phải báo cáo ngay.

Sau mưa lũ, các đơn vị kiểm tra mức độ an toàn, vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, xử lý nguồn nước; chỉ tổ chức cho học sinh trở lại trường khi đã kiểm tra, bảo đảm an toàn.