Chủ động triển khai các phương án phòng chống lũ lụt theo phương châm “4 tại chỗ”

(GLO)- Chiều 8-11, tại Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp triển khai công tác ứng phó với đợt mưa lũ lớn dự báo diễn ra từ ngày 9 đến 12-11.

Cùng chủ trì cuộc họp có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Hân

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, từ ngày 9 đến 12-11, khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 200 mm, có nơi trên 250 mm. Đợt mưa này tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương.

Đáng chú ý, lưu vực sông Lại Giang được cảnh báo nguy cơ ngập lụt cao; lũ có khả năng lên từ ngày 9-11, đạt đỉnh trong khoảng ngày 10 đến 11-11 và có thể duy trì đến ngày 12-11.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các cấp, ngành chủ động triển khai phương án phòng chống lũ lụt. Ảnh: Nguyễn Hân

Lưu vực sông Côn có nguy cơ ngập lụt từ trung bình đến cao, nhất là các vùng trũng thấp thuộc An Nhơn, Tuy Phước. Khu vực miền núi An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh cần đề phòng sạt lở đất, lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

Các đơn vị quản lý hồ chứa được yêu cầu bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi mực nước, lưu lượng nước đến; chủ động phương án vận hành, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương báo cáo các phương án phòng chống lũ lụt. Ảnh: Nguyễn Hân

UBND các xã, phường phải khẩn trương kiểm tra các hồ chứa do địa phương quản lý, chuẩn bị phương án sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất và lũ quét, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Tình hình mưa lũ dự báo sẽ diễn biến phức tạp trong các ngày tới, nguy cơ gây ngập lụt diện rộng vùng trũng thấp, sạt lở đất tại các khu vực xung yếu. Vì vậy, toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, khẩn trương thực hiện nghiêm túc các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo phương án sẵn sàng ứng cứu khi có mưa lũ lớn xảy ra. Ảnh: Nguyễn Hân

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành, địa phương bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình, triển khai ngay phương án di dời người dân khỏi các khu vực có nguy cơ cao ngập sâu, sạt lở đất, nhất là tại các lưu vực sông suối, khu vực đồi núi, trũng thấp.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương chuẩn bị đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm tại những nơi sơ tán để đón người dân khi có lệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ quan chuyên môn và đơn vị quản lý hồ chứa theo dõi sát tình hình mưa lũ, lưu lượng nước về các hồ chứa.

Từ đó, có phương án tính toán, tích nước hợp lý đảm bảo an toàn hồ chứa và phương án vận hành, điều tiết lũ một cách khoa học. Rà soát toàn bộ các hồ chứa nhỏ, các điểm xung yếu để kịp thời phát hiện sự cố và có biện pháp gia cố, xử lý ngay theo phương châm "4 tại chỗ".

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Hân

Các lực lượng chức năng cùng lực lượng xung kích tại cơ sở túc trực 24/24 giờ tại các điểm ngầm tràn, tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở. Cắm biển báo cấm, lập chốt chặn, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại những khu vực nguy hiểm nhằm tránh những thiệt hại đáng tiếc. Chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, phương tiện cơ giới để kịp thời ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống lũ lụt chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chủ quan, lơ là dẫn đến thiệt hại về người và tài sản do thiên tai.

Các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh tăng thời lượng phát sóng, cập nhật liên tục, chính xác các bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo mưa lũ để người dân kịp thời nắm bắt và chủ động phòng tránh.