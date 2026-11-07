Gia Lai: Chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở và ngập sâu từ ngày 9-11

(GLO)- Theo bản tin dự báo mưa lớn diện rộng phát lúc 9 giờ ngày 7-11 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, từ ngày 9 đến hết ngày 12-11, khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, có nơi trên 400 mm; khu vực giữa tỉnh 60 - 120 mm, có nơi trên 150 mm; khu vực phía Tây 20 - 40 mm, có nơi trên 50 mm.

Mưa lớn kéo dài tiềm ẩn nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, lũ, lũ quét và sạt lở đất, nhất là tại khu vực có địa hình dốc, nền địa chất yếu.

Để chủ động ứng phó, ngày 7-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các sở, ngành, lực lượng vũ trang và UBND các xã, phường khẩn trương triển khai phương án, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Nguồn: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

Các địa phương, nhất là khu vực phía Đông tỉnh, phải rà soát khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi cần thiết, đồng thời chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm phục vụ người dân.

Tổ chức khơi thông dòng chảy, tiêu thoát nước, chống ngập tại khu dân cư, đô thị, khu công nghiệp; kiểm tra, hướng dẫn bảo đảm an toàn sản xuất nông nghiệp.

Các địa phương phải bố trí lực lượng chốt chặn tại ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và những điểm có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Nguồn: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

Các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện được yêu cầu kiểm tra phương án bảo đảm an toàn đập, hồ chứa và vùng hạ du; theo dõi sát lượng mưa, mực nước hồ, vận hành điều tiết đúng quy trình, thông báo kịp thời cho chính quyền và người dân vùng hạ du trước khi xả nước.

Sở Xây dựng chỉ đạo kiểm tra, xử lý các điểm sạt lở, ngập sâu trên quốc lộ, tỉnh lộ, nhất là khu vực đèo dốc; khơi thông hệ thống thoát nước đô thị. Lực lượng quân sự, công an sẵn sàng nhân lực, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực ban, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, tăng cường thông tin cảnh báo, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ.

Trưa 7-11, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cũng đã phát khuyến cáo người dân ở khu vực Trung bộ có khả năng xảy ra mưa lớn trên diện rộng phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết; chủ động chuẩn bị lương thực, nước uống, thuốc men, đèn pin, sạc dự phòng và các vật dụng thiết yếu; kê cao tài sản, di chuyển phương tiện đến nơi an toàn khi có nguy cơ ngập lụt.

Nguồn: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

Khi nước dâng, cần ngắt nguồn điện, tuyệt đối không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; không tụ tập, vui chơi gần sông, suối, cống thoát nước.

Đặc biệt, người dân sống ở khu vực có nguy cơ lũ quét cần cảnh giác khi thấy nước suối đột ngột chuyển màu đục, chảy xiết hoặc nghe tiếng động lớn từ thượng nguồn; nhanh chóng di chuyển đến nơi cao, an toàn, không cố băng qua dòng lũ.

Tại khu vực đồi núi, sườn dốc, nếu phát hiện đất nứt, tường nhà rạn, cây cối nghiêng hoặc nước chảy bất thường từ sườn dốc, cần khẩn trương sơ tán, không quay lại khu vực nguy hiểm khi chưa được cơ quan chức năng cho phép.