UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công điện ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

(GLO)- Trước nguy cơ mưa lớn diện rộng, gây lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ, UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, địa phương tuyệt đối không lơ là, chủ quan; thường xuyên theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Cơ quan chức năng cắt tỉa cây cảnh sáng 7-11. Ảnh: Phan Tuấn

Đặc biệt, Chủ tịch UBND các xã, phường, nhất là khu vực phía Đông tỉnh, phải trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất. Trên cơ sở đó, xác định cụ thể các hộ dân cần sơ tán, địa điểm sơ tán, lực lượng và phương tiện hỗ trợ; chủ động di dời người dân đến nơi an toàn khi cần thiết, ưu tiên người già, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế.

Tỉnh yêu cầu khẩn trương kiểm tra, khơi thông dòng chảy, hệ thống tiêu thoát nước tại khu dân cư, đô thị, khu công nghiệp; rà soát, xử lý các vị trí cản trở thoát lũ. Tại các ngầm, tràn, cầu yếu, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết và khu vực có nguy cơ sạt lở, địa phương phải bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát giao thông, cắm biển cảnh báo, rào chắn và kiên quyết không cho người, phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh được yêu cầu chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn, phân luồng và kiểm soát giao thông. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi diễn biến mưa lũ, kiểm tra an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện và vùng hạ du; chỉ đạo vận hành, điều tiết hồ chứa hợp lý, đúng quy trình, vừa bảo đảm an toàn công trình, an toàn chống lũ cho hạ du, vừa chủ động tích trữ nguồn nước phục vụ mùa khô 2026-2027 trong bối cảnh El Niño làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ trong thời gian xảy ra mưa lũ, bám sát địa bàn, kịp thời báo cáo sự cố, thiệt hại và tình huống bất thường.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, từ ngày 9 đến hết ngày 12-11, khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 400 mm; khu vực giữa tỉnh phổ biến 60-120 mm, có nơi trên 150 mm; phía Tây phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 50 mm. Mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn có thể gây lũ trên các sông, ngập sâu vùng trũng thấp, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi, ven sông, suối.