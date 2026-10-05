Mưa lớn trên 200 mm/ngày, 5 tỉnh miền Trung ứng phó ngập lụt

Không khí lạnh khiến miền Trung mưa lớn trong 3 ngày tới. Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 5 tỉnh miền Trung sẵn sàng ứng phó lũ, ngập lụt, sạt lở đất.

Ngày 5-10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Môi trường, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia Nguyễn Hoàng Hiệp ký văn bản chỉ đạo 5 tỉnh miền Trung chủ động, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh, nguy cơ xảy ra lũ lụt, ngập lụt, sạt lở đất trong những ngày tới.

Dự báo không khí lạnh gây mưa lớn dồn dập ở miền Trung những ngày tới. Ảnh: Thanh Niên

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết ngày và đêm nay 5.10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 40 - 80 mm, có nơi trên 160 mm.

Dự báo thời tiết ngày mai 6.10, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 200 mm, Sang ngày và đêm 7.10, các tỉnh miền Trung từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa từ 50 - 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, mưa lớn những ngày tới có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Theo đó, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND 5 tỉnh, thành phố gồm: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ, hỗ trợ người dân ứng phó, khắc phục hậu quả khi xảy ra thiên tai.

Đảm bảo vận hành an toàn thủy điện trong đợt mưa lớn

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt mưa lớn ở miền Trung có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn.

Các địa phương bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công.

Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia lưu ý các địa phương chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm chủ động đón lũ, đảm bảo an toàn công trình và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu.

Các địa phương phải bố trí lực 2 lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Theo Phan Hậu (TNO)