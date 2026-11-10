Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 14 xã, phường phía Đông tỉnh Gia Lai

(GLO)- Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại 14 xã, phường trong những giờ tới.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ 14 giờ đến 20 giờ ngày 10-11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, có nơi mưa to.

Lượng mưa ghi nhận tại một số điểm ở mức cao như: Canh Liên 69,9 mm, xã Canh Liên 43,4 mm; Canh Thuận 54,3 mm, Hà Văn Trên 45,2 mm (xã Vân Canh); Cầu An Lão (trạm thủy văn An Hòa) 42 mm; hồ C - thủy điện Vĩnh Sơn 41,2 mm (xã Đak Rong).

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở trên các khu vực tỉnh Gia Lai. Ảnh chụp màn hình

Kết quả theo dõi mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trên địa bàn tỉnh đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Đây là điều kiện làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất khi tiếp tục có mưa.

Dự báo trong những giờ tới, một số khu vực trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 20 - 30 mm, có nơi trên 40 mm. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất tại các sườn dốc và sụt lún đất tại các địa phương.

Các khu vực được cảnh báo gồm 14 xã, phường: Canh Liên, Canh Vinh, Đăk Song, Ngô Mây, An Nhơn Tây, An Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Vân Canh.

Một số vị trí cần đặc biệt lưu ý gồm tuyến đường từ ngã ba Cà Te đi các thôn Cà Nâu, Cà Bưng, Cà Bông (xã Canh Liên); khu vực núi Ông Dài, Thọ Tân Bắc và tuyến đường từ Quốc lộ 19 đến Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định (qua xã An Nhơn Tây và Canh Vinh); khu vực tổ 1, tổ 7 thôn Lý Chánh và gành Hải Bắc, thôn Hải Bắc; đèo Cù Mông; núi Kỳ Sơn (thôn Kỳ Sơn) và khu vực xóm 4, thôn Cảnh An.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất được cảnh báo ở cấp 1.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, các hiện tượng này có thể gây tác động nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, gây ách tắc giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại của các phương tiện; đồng thời phá hủy công trình dân sinh, kinh tế và gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất, đời sống.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, cảnh giác khi có mưa lớn, hạn chế đi qua sông, suối, khu vực ngầm tràn và các tuyến đường có nguy cơ sạt lở; kịp thời di chuyển đến nơi an toàn khi phát hiện dấu hiệu bất thường.