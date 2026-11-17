(GLO)- Từ đêm 19 đến ngày 21-11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk dự báo có mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Mưa lớn làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất tại những khu vực xung yếu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, thời tiết trên cả nước có sự chuyển biến do ảnh hưởng của không khí lạnh. Từ đêm 18-11, Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ ngày 19-11, Bắc Trung Bộ chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế chuyển lạnh.

Từ đêm 18-11, Bắc Bộ trời chuyển rét. Ảnh: TTXVN

Đáng chú ý, từ đêm 19 đến ngày 21-11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Một số khu vực thuộc duyên hải Nam Trung Bộ cũng cần chủ động theo dõi diễn biến mưa giông trong thời gian này.

Trước đó, từ ngày 18 đến 19-11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào, rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Trước diễn biến thời tiết trên, đêm 16-11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành Công văn số 63/BCĐ-BNNMT, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ chủ động triển khai phương án ứng phó với các hình thái thiên tai.

Đối với khu vực Trung Bộ, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất; kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Đồng thời, cần rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán người dân tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn. Các địa phương chủ động vận hành, điều tiết hồ chứa thủy điện, thủy lợi, bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du; đặc biệt chú ý các hồ chứa nhỏ, hồ xung yếu.

Ngoài ra, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi dự báo từ chiều và đêm 19-11 có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Các địa phương ven biển cần thông báo kịp thời cho chủ tàu thuyền, thuyền trưởng về diễn biến gió mạnh để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, hạn chế đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động các biện pháp phòng tránh lũ quét, sạt lở đất, nhất là tại khu vực miền núi, ven sông suối và những nơi có địa hình dốc.