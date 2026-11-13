Gia Lai: Mưa lũ gây ngập lụt và sạt lở, nhiều công trình giao thông hư hỏng

(GLO)- Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nhiều tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường giao thông nông thôn và hạ tầng đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị ngập, sạt lở, hư hỏng. Một số cầu, kè biển xuất hiện tình trạng xói lở, sụp lún, các cơ quan chức năng phải triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.

Nhiều tuyến đường, cầu bị ảnh hưởng

Ông Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng - cho biết, đến sáng 13-11, mưa lũ gây thiệt hại tại nhiều vị trí trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và đường do địa phương quản lý.

Đáng chú ý, trên quốc lộ 19C, cầu Bà Lương (Km17+595, xã Canh Vinh) bị xói lở tường đầu, tường cánh phía thượng lưu và hạ lưu. Để hạn chế tình trạng xói lở, đơn vị quản lý đã đổ khoảng 126 m³ đá xô bồ gia cố, đồng thời rào chắn, cấm phương tiện qua cầu và tổ chức phân luồng giao thông.

Tạm dừng xe tải qua cầu Bà Lương trên quốc lộ 19C, phân luồng giao thông theo 2 hướng. Ảnh: Trọng Lợi

Sở Xây dựng đã chỉ đạo khảo sát, thiết kế đường tránh cầu tạm nhằm bảo đảm việc đi lại. Ngày 12-11, Sở Xây dựng ban hành thông báo tạm dừng lưu thông tất cả các loại ô tô tải qua cầu Bà Lương, hướng dẫn phương tiện di chuyển theo lộ trình thay thế.

Trên quốc lộ 1D, đất đá sạt lở tràn xuống mặt đường tại nhiều vị trí. Riêng khu vực cầu Bãi Nhỏ (Km15+807), nước tràn qua mặt đường khoảng 10 cm. Các đơn vị đã tổ chức thu dọn đất đá, hiện tuyến đường cơ bản lưu thông bình thường.

Tại đường tỉnh 629, cầu tạm phục vụ thi công cầu An Lão (Km25+727) bị xói lở mố M1, phải tạm dừng lưu thông. Đoạn từ Km15+100 đến Km15+700 cũng bị nước tràn qua mặt đường, độ sâu khoảng 10-30 cm.

Trên đường tỉnh 639, nước tràn qua đường tạm cầu Công Lương khoảng 20 cm, lực lượng chức năng đã rào chắn và hướng dẫn phương tiện lưu thông theo hướng khác.

Ở các tuyến đường do cấp xã quản lý, tình hình sạt lở, ngập úng cũng diễn biến phức tạp. Tại xã Vĩnh Thạnh, tuyến đường ĐX.246 bị sạt lở khoảng 150 m, đất đá tràn xuống mặt đường; kè chống xói lở K93 (thôn 6) cũng bị sạt lở đất tại chân công trình, hư hỏng một số hạng mục.

Xã An Lão ghi nhận 1 đoạn mương bị sụp dài khoảng 12 m, nhiều vị trí sạt lở và khoảng 350 m hệ thống thoát nước bị bồi lấp.

Nhiều vị trí trên tuyến đường An Lão đi La Vuông bị sạt lở. Ảnh: Quang Tấn

Tại khu vực đèo Nha Sam (xã Canh Vinh), nguy cơ sạt lở khiến địa phương phải rào chắn, cấm người và phương tiện qua lại. Các ngầm tràn ở xã Kông Bơ La và nhiều vị trí tại xã Bình Hiệp bị ngập đã được cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng trực gác để ngăn người dân đi qua khu vực nguy hiểm.

Kè biển sụt lún, hạ tầng đô thị hư hỏng

Tại khu vực đô thị Quy Nhơn, mưa lớn khiến một số tuyến đường bị ngập cục bộ. Ngập sâu nhất là tràn Cây Me trên đường Điện Biên Phủ khoảng 60 cm; đường Xuân Diệu có 6 vị trí ngập khoảng 20 cm; đường Hùng Vương ngập từ 15-20 cm. Đến sáng 13-11, các điểm này nước đã rút, giao thông có thể lưu thông.

Đáng lo ngại, tại khu vực kè biển đường Xuân Diệu, đoạn trước khách sạn Hương Việt, tình trạng xói ngầm, thất thoát cát khiến mặt kè sụp lún tại 2 vị trí, tổng diện tích hơn 4 m², có điểm sụp sâu hơn 1 m. Sự cố làm lộ đường dây điện chiếu sáng và cáp viễn thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Kè chắn sóng và đường dạo bộ ven biển An Dương Vương (phường Quy Nhơn Nam) cũng bị hư hỏng do mưa gió và sóng biển. Các khu vực này đã được giăng dây, khoanh vùng cảnh báo; riêng hệ thống điện chiếu sáng được cô lập nhằm phòng ngừa sự cố.

Cầu tạm qua sông Đinh (nối xã An Lão với xã An Hòa) bị sạt lở một số vị trí, chính quyền địa phương chốt chặn không cho người dân, phương tiện qua lại. Ảnh: Quang Tấn

Ngoài ra, mưa gió làm 28 cây xanh tại khu vực Quy Nhơn bị ảnh hưởng, trong đó có 7 cây nghiêng, 17 cây ngã đổ và 4 cây gãy cành. Nhiều hạng mục chiếu sáng, đèn trang trí bị hư hỏng hoặc phải tạm ngừng vận hành. Tại bờ kè thoát lũ sông Dinh, 1 trụ đèn trang trí bị gãy; 9 bộ đèn LED công suất 60 W và 2 bộ đèn LED công suất 150 W bị rơi, mất.

Khẩn trương kiểm tra, khắc phục các điểm hư hỏng

Trước tình hình trên, Sở Xây dựng đã phân công lãnh đạo phụ trách từng lĩnh vực, địa bàn; duy trì chế độ trực ban, triển khai phương châm “4 tại chỗ” trong ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ông Lê Anh Tuấn cho biết thêm, Sở yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra, nhất là tại những vị trí còn ngập sâu, sạt lở, cầu cống bị hư hỏng; kịp thời bố trí biển cảnh báo, rào chắn và phối hợp với lực lượng công an tổ chức phân luồng giao thông. Quan điểm xuyên suốt là không để người và phương tiện lưu thông qua các khu vực chưa bảo đảm an toàn.

Lượng nước lớn từ trên núi đổ xuống gây sạt lở đất tại chân công trình, làm hư hỏng một số hạng mục kè K93 (xã Vĩnh Thạnh). Ảnh: UBND xã Vĩnh Thạnh

Đối với sự cố tại kè biển đường Xuân Diệu và kè chắn sóng, đường dạo bộ ven biển An Dương Vương, Sở Xây dựng sẽ chỉ đạo kiểm tra, khảo sát, đánh giá mức độ hư hỏng, xác định nguyên nhân để đề xuất giải pháp khắc phục trước mắt và phương án xử lý lâu dài.

Cùng với đó, Sở tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan rà soát, cập nhật tình hình thiệt hại, triển khai khắc phục các công trình bị hư hỏng, bảo đảm an toàn giao thông và từng bước khôi phục hạ tầng sau mưa lũ.