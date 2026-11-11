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Thời sự

Mưa lớn gây sạt lở trên quốc lộ 1D, giao thông bị cản trở

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC

(GLO)- Sáng 11-11, mưa lớn khiến đất đá từ sườn núi sạt xuống quốc lộ 1D, đoạn qua phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), gây cản trở giao thông. Lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để xử lý, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

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Đất đá sạt xuống, phủ một phần mặt đường quốc lộ 1D, đoạn qua phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: Hồng Phúc

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng cùng ngày, mưa lớn kéo dài tại khu vực Quy Nhơn và các địa bàn lân cận. Dọc quốc lộ 1D, đoạn qua phường Quy Nhơn Nam, nước mưa từ các mái ta luy đổ xuống cuồn cuộn như thác, cuốn theo bùn đất, tràn qua mặt đường, gây khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông.

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Nước từ sườn núi đổ xuống cuồn cuộn, cuốn theo đất đá tràn ra quốc lộ 1D, vùi lấp một phần bánh xe tải, gây cản trở giao thông. Ảnh: Hồng Phúc

Đáng chú ý, tại khu vực khu phố 16, một lượng lớn đất đá từ sườn núi bất ngờ sạt xuống, phủ một phần mặt đường. Một xe tải đang lưu thông qua đây bị đất đá vùi lấp một phần bánh xe, buộc phải tạm dừng. Vụ sạt lở khiến giao thông qua khu vực bị cản trở.

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Mưa lớn khiến nước từ sườn núi đổ xuống thành nhiều dòng như thác, tràn ra mặt đường quốc lộ 1D. Ảnh: Hồng Phúc

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, hướng dẫn giao thông và triển khai các biện pháp xử lý.

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Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ sạt lở trên quốc lộ 1D, khẩn trương xử lý đất đá và điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Ảnh: Hồng Phúc

Trao đổi với phóng viên tại hiện trường, ông Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng - cho biết, tình trạng đất đá bất ngờ sạt xuống mặt đường do mưa lớn đã ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Sở đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường xử lý đất đá, hỗ trợ các phương tiện lưu thông, bảo đảm an toàn giao thông.

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Trước nguy cơ sạt lở do mưa lớn, tuyến đường đèo Quy Hòa đoạn từ cổng Khu du lịch Ghềnh Ráng đến giáp với Quốc lộ 1D đã được lực lượng chức năng rào chắn, không cho các phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn. Ảnh: Hồng Phúc

Trong điều kiện mưa lớn còn diễn biến phức tạp, người dân cần thận trọng khi lưu thông trên quốc lộ 1D, nhất là các đoạn đường ven núi có nguy cơ sạt lở; tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.

Mưa lớn gây sạt lở trên quốc lộ 1D, giao thông bị cản trở. Clip: Hồng Phúc
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