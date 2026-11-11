Mưa lớn gây sạt lở trên quốc lộ 1D, giao thông bị cản trở

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng cùng ngày, mưa lớn kéo dài tại khu vực Quy Nhơn và các địa bàn lân cận. Dọc quốc lộ 1D, đoạn qua phường Quy Nhơn Nam, nước mưa từ các mái ta luy đổ xuống cuồn cuộn như thác, cuốn theo bùn đất, tràn qua mặt đường, gây khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông.
Đáng chú ý, tại khu vực khu phố 16, một lượng lớn đất đá từ sườn núi bất ngờ sạt xuống, phủ một phần mặt đường. Một xe tải đang lưu thông qua đây bị đất đá vùi lấp một phần bánh xe, buộc phải tạm dừng. Vụ sạt lở khiến giao thông qua khu vực bị cản trở.
Ngay sau khi xảy ra sạt lở, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, hướng dẫn giao thông và triển khai các biện pháp xử lý.
Trao đổi với phóng viên tại hiện trường, ông Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng - cho biết, tình trạng đất đá bất ngờ sạt xuống mặt đường do mưa lớn đã ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Sở đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường xử lý đất đá, hỗ trợ các phương tiện lưu thông, bảo đảm an toàn giao thông.
Trong điều kiện mưa lớn còn diễn biến phức tạp, người dân cần thận trọng khi lưu thông trên quốc lộ 1D, nhất là các đoạn đường ven núi có nguy cơ sạt lở; tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.