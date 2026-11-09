Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Phường Quy Nhơn khẩn trương sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trước diễn biến mưa lớn, tối 8-11, phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) khẩn trương vận động, tổ chức sơ tán các hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn.

phuong-quy-nhon-khan-truong-so-tan-nguoi-dan-khoi-khu-vuc-sat-lo.jpg
Lực lượng chức năng phường Quy Nhơn lập rào chắn, cảnh báo nguy cơ sạt lở tại khu vực núi Một trong tối 8-11. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Chiều và tối cùng ngày, khu vực Quy Nhơn xuất hiện mưa lớn. Chính quyền phường cùng các lực lượng chức năng trực tiếp kiểm tra những khu vực xung yếu có nguy cơ xảy ra sạt lở như núi Một (tổ dân phố 19 và 20), núi Bà Hỏa (tổ dân phố 16 và 17), xóm Đăng, xóm Đò (tổ dân phố 22) và Hải Minh (tổ dân phố 1).

1794148794125-3590782623306756739-3590782623306756739-a65431064e48d1e0271e1576eebaf804.jpg
Ông Phan Tuấn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn (đứng giữa, áo trắng) cùng lực lượng chức năng vận động người dân khu vực núi Một sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Ông Phan Tuấn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn - cho biết: Địa phương đã bố trí lực lượng túc trực tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, nhất là núi Một và núi Bà Hỏa; đồng thời vận động người dân khẩn trương di chuyển đến nhà người thân hoặc địa điểm an toàn do phường bố trí. Đến khuya 8-11, có 29/30 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm tại khu vực núi Một được sơ tán đến nơi an toàn.

897672130-1884572652703930-1830093150477038009-n.jpg
Người dân khu vực núi Một được bố trí nơi ở tạm thời tại trụ sở tổ dân phố 19 (phường Quy Nhơn) để bảo đảm an toàn trước nguy cơ sạt lở. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Cùng với đó, phường chuẩn bị các điểm tập trung tại trụ sở tổ dân phố, rà soát danh sách các hộ cần sơ tán, thông báo đến từng gia đình; ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em và người khuyết tật. Trong thời gian sơ tán để ứng phó thiên tai, các hộ dân được bố trí nơi ở tạm thời, bảo đảm nhu yếu phẩm và hỗ trợ sinh hoạt theo quy định hiện hành.

Trước đó, chiều 8-11, tại cuộc họp triển khai công tác ứng phó đợt mưa lũ dự báo từ ngày 9 đến 12-11, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương khẩn trương di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất; chuẩn bị đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm tại các điểm sơ tán và bố trí lực lượng trực tại những vị trí xung yếu.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao hiệu quả xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới.

Nâng cao hiệu quả xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới

Thời sự

(GLO)- Ngày 6-11, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09 của Đảng ủy Quân khu 5; Nghị quyết số 08 và Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng Khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh trong tình hình mới và công tác diễn tập tác chiến cấp xã năm 2026.

Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026

Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026

Thời sự

(GLO)- Chiều 6-11, tại phường Diên Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung cùng các đại biểu HĐND tỉnh thuộc Tổ đại biểu số 5 đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Gia Lai tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, tái định cư và thủy lợi

Gia Lai tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, tái định cư

Thời sự

(GLO)- Trên cơ sở chất vấn về tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu tái định cư, vướng mắc đất có nguồn gốc lâm nghiệp và hỗ trợ người dân bị thiệt hại do sự cố hồ Ia Ring, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai và các sở, ngành đã làm rõ nguyên nhân và cam kết xử lý trong năm 2026.

Lấy ý kiến người dân về điều chỉnh quy hoạch Cảng cá Tam Quan

Lấy ý kiến người dân về điều chỉnh quy hoạch Cảng cá Tam Quan

Thời sự

(GLO)- Ngày 4-11, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực Cảng cá Tam Quan và Khu neo đậu tránh trú bão Tam Quan, phường Hoài Nhơn Bắc.

null