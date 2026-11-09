Phường Quy Nhơn khẩn trương sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở

(GLO)- Trước diễn biến mưa lớn, tối 8-11, phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) khẩn trương vận động, tổ chức sơ tán các hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng phường Quy Nhơn lập rào chắn, cảnh báo nguy cơ sạt lở tại khu vực núi Một trong tối 8-11. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Chiều và tối cùng ngày, khu vực Quy Nhơn xuất hiện mưa lớn. Chính quyền phường cùng các lực lượng chức năng trực tiếp kiểm tra những khu vực xung yếu có nguy cơ xảy ra sạt lở như núi Một (tổ dân phố 19 và 20), núi Bà Hỏa (tổ dân phố 16 và 17), xóm Đăng, xóm Đò (tổ dân phố 22) và Hải Minh (tổ dân phố 1).

Ông Phan Tuấn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn (đứng giữa, áo trắng) cùng lực lượng chức năng vận động người dân khu vực núi Một sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Ông Phan Tuấn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn - cho biết: Địa phương đã bố trí lực lượng túc trực tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, nhất là núi Một và núi Bà Hỏa; đồng thời vận động người dân khẩn trương di chuyển đến nhà người thân hoặc địa điểm an toàn do phường bố trí. Đến khuya 8-11, có 29/30 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm tại khu vực núi Một được sơ tán đến nơi an toàn.

Người dân khu vực núi Một được bố trí nơi ở tạm thời tại trụ sở tổ dân phố 19 (phường Quy Nhơn) để bảo đảm an toàn trước nguy cơ sạt lở. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Cùng với đó, phường chuẩn bị các điểm tập trung tại trụ sở tổ dân phố, rà soát danh sách các hộ cần sơ tán, thông báo đến từng gia đình; ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em và người khuyết tật. Trong thời gian sơ tán để ứng phó thiên tai, các hộ dân được bố trí nơi ở tạm thời, bảo đảm nhu yếu phẩm và hỗ trợ sinh hoạt theo quy định hiện hành.

Trước đó, chiều 8-11, tại cuộc họp triển khai công tác ứng phó đợt mưa lũ dự báo từ ngày 9 đến 12-11, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương khẩn trương di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất; chuẩn bị đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm tại các điểm sơ tán và bố trí lực lượng trực tại những vị trí xung yếu.