Người dân vùng trũng chủ động ứng phó với mưa lũ

(GLO)- Trước nguy cơ mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, các địa phương vùng trũng thấp ở phía Ðông tỉnh Gia Lai đang khẩn trương rà soát khu vực xung yếu, xây dựng phương án sơ tán dân, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và hậu cần ứng cứu.

Cùng với chính quyền, người dân ở những khu vực thường xuyên ngập lụt cũng chủ động bảo vệ nhà cửa, tài sản, hạn chế thiệt hại khi mưa lũ xảy ra.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, từ nay đến cuối năm, Biển Đông có thể xuất hiện 3 - 5 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến tỉnh Gia Lai. Đáng chú ý, từ ngày 9 đến đêm 12-11, khu vực phía Đông tỉnh có khả năng xảy ra mưa to đến rất to, làm gia tăng nguy cơ lũ trên sông, suối, ngập úng vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực đồi núi.

Xã Ngô Mây chủ động triển khai phương án ứng phó với mức độ cao hơn một cấp so với cảnh báo của tỉnh. Ảnh: Phan Tuấn

Chủ động phòng ngừa, bảo vệ tài sản

Từ kinh nghiệm ứng phó qua nhiều mùa mưa lũ, người dân ở những vùng thường xuyên ngập sâu đã hình thành thói quen chủ động phòng ngừa. Tại thôn Chánh Hội (xã Ngô Mây), bà Trần Thị Dung cho biết: Cứ đến đầu tháng 9 âm lịch, gia đình lại kiểm tra, sắp xếp và đưa những vật dụng có giá trị lên gác. Vào mùa mưa, khu vực này nước thường dâng cao từ 0,8 - 1 m, nếu không kịp di chuyển, đồ đạc trong nhà có thể bị hư hỏng.

Tại xóm Hòa Bắc (thôn Tây Xuân, xã Tây Sơn), khoảng 30 hộ dân thường xuyên đối mặt với nguy cơ ngập lụt mỗi mùa mưa bão. “Chúng tôi chăn nuôi nên phải tính toán xuất bán trước mùa mưa bão. Nếu không kịp, khi mưa lũ đến thì sẽ di dời vật nuôi lên chỗ cao” - ông Nguyễn Xuân Tánh chia sẻ.

Là địa bàn nằm ở hạ du sông Côn, xã Tuy Phước xác định nâng cao kỹ năng, ý thức phòng ngừa cho người dân là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai. Chủ tịch UBND xã Trần Minh Quang cho biết: Địa phương đã tổ chức tập huấn kỹ năng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng xung kích tại cơ sở. Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai xã thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin cảnh báo, hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp bảo vệ tính mạng, tài sản khi có tình huống xảy ra.

Xã Tuy Phước đã tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng xung kích tại cơ sở. Ảnh: ĐVCC

Chuẩn bị “4 tại chỗ”, không để bị động

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Vũ Ngọc An cho biết: Trước nguy cơ mưa lớn gây lũ lụt, lũ quét và sạt lở đất, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã yêu cầu các địa phương rà soát khu vực xung yếu, xây dựng phương án sơ tán dân, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ”.

Trong đó, các hộ dân ở khu vực từng xảy ra sạt lở, ven sông suối và vùng trũng thấp được ưu tiên trong phương án di dời. Lực lượng chức năng phải bố trí chốt chặn tại ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Tại xã Tây Sơn, qua rà soát, địa phương xác định 8 vùng có nguy cơ lũ lụt và 11 tuyến đường có khả năng ngập nước. Toàn xã có hơn 48.600 nhân khẩu, trong đó trên 6.500 người thuộc nhóm dễ bị tổn thương trước thiên tai. Ông Lê Vĩnh Hậu - Trưởng Phòng Kinh tế xã - cho hay: Địa phương tập trung tuyên truyền, kiểm tra các điểm xung yếu, rà soát nguồn lực phòng, chống thiên tai và nguồn lương thực, bảo đảm sẵn sàng triển khai CNCH.

Với 6-9 thôn nằm ở vùng trũng thấp, thường xuyên đối mặt nguy cơ ngập lụt, chia cắt, Thiếu tá Nguyễn Thành Danh - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Ngô Mây - thông tin: Địa phương đã phối hợp các đơn vị quân đội khảo sát khu vực trọng điểm, xây dựng phương án ứng phó và phân công nhiệm vụ cụ thể. Đội xung kích tìm kiếm cứu nạn gồm 30 thành viên, được trang bị 5 xuồng, ca nô cùng các thiết bị cứu hộ, sẵn sàng hoạt động.

Xã Tuy Phước đã tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng xung kích tại cơ sở. Ảnh: ĐVCC

Đáng chú ý, xã xây dựng phương án ứng phó với mức độ cao hơn một cấp so với cảnh báo của tỉnh. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Lê cho hay: Địa phương chủ động phương án di dời dân trước khi bão đổ bộ hoặc lũ dâng cao; ưu tiên di dời xen ghép đến các hộ có nhà kiên cố, nhà cao tầng hoặc gác lửng. Đồng thời, xã khuyến cáo mỗi gia đình dự trữ nhu yếu phẩm tối thiểu 7 ngày; hợp đồng với các đơn vị cung ứng để bảo đảm nguồn hàng trong 2 - 3 tuần nếu xảy ra chia cắt.

Trong khi đó, tại phường Quy Nhơn Đông, các khu vực Nhơn Bình cũ, kè sông Dinh, đê Đông và các tràn thoát lũ số 1, 2, 3 được xác định là những điểm cần đặc biệt lưu ý. Khi tràn bị ngập, nước chảy xiết, lực lượng chức năng sẽ chốt chặn hai đầu, không cho người và phương tiện qua lại.

“Phường đã chuẩn bị 16 ca nô, 13 mô tô nước, 219 áo phao, 293 phao tròn cùng lương thực, nước uống và vật tư cứu hộ. Các tổ xung kích được phân công bám địa bàn, nắm tình hình từng khu dân cư, kịp thời cảnh báo và tổ chức sơ tán khi cần thiết” - Chủ tịch UBND phường Trần Việt Quang thông tin.