(GLO)- Từ đêm 27-11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Gia Lai, gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to ở phía Đông và giữa tỉnh. Trên biển, gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4 m, biển động.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, ngày 26-11, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khu vực tỉnh Gia Lai có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Đông có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Nhiệt độ thấp nhất trong ngày ở phía Đông tỉnh phổ biến 23-25 độ C, phía Tây từ 16-18 độ C. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2-3, có lúc cấp 4. Vùng biển có gió Đông Bắc cấp 4-5, sóng cao 1-2 m.

Dự báo từ đêm 27-11, không khí lạnh tăng cường và ảnh hưởng đến toàn khu vực tỉnh Gia Lai. Phía Đông và giữa tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc trên đất liền cấp 3-4, có lúc cấp 5.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông tỉnh phổ biến 20-22 độ C, khu vực phía Tây từ 15-17 độ C. Riêng trong đêm 27-11 và ngày 28-11, nhiệt độ thấp nhất tại khu vực phía Đông phổ biến 23-25 độ C, phía Tây từ 16-18 độ C.

Đáng chú ý, từ đêm 27-11 đến hết ngày 29-11, khu vực phía Đông và giữa tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước đó, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai dự báo từ đêm 27-11 đến chiều 28-11, tổng lượng mưa ở khu vực phía Đông và giữa tỉnh phổ biến 50-150 mm, có nơi trên 200 mm. Một số khu vực như An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Vĩnh Thạnh và Vân Canh có lượng mưa phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Tại khu vực Tây Sơn, Tuy Phước, An Nhơn, Quy Nhơn và Cát Tiến, lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Các địa phương An Khê, Ayun Pa, Ia Pa, Kbang, Kông Chro, Phú Túc và Đak Pơ có lượng mưa phổ biến 50-80 mm, có nơi trên 100 mm. Từ chiều 28-11 đến chiều 29-11, khu vực phía Đông và giữa tỉnh tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Từ đêm 27-11, vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4 m, biển động. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động trên biển có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai cảnh báo: Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, sạt lở đất ở khu vực địa hình dốc, nền địa chất yếu. Thời tiết rét cũng có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, làm tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh, gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm và ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng.

Các địa phương và người dân cần chủ động triển khai biện pháp phòng tránh, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo tiếp theo. Đặc biệt, cần thông báo kịp thời cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến thời tiết để chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn.