Vùng biển Gia Lai có gió mạnh cấp 6, sóng cao đến 5 m

(GLO)- Vùng biển Gia Lai, bao gồm xã đảo Nhơn Châu, tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 3-5 m trong đêm 10-11 và ngày 11-11.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn, vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao 2-4 m.

Vùng biển ven bờ và ngoài khơi tiếp tục có gió giật cấp 7-8; sóng biển cao 3-5 m. Ảnh: Phương Vi

Dự báo trong đêm 10-11 và ngày 11-11, cả vùng biển ven bờ và ngoài khơi tiếp tục có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 3-5 m. Khu vực này, bao gồm xã đảo Nhơn Châu, còn có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông, nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2 m.

Đến đêm 11-11 và ngày 12-11, gió Đông Bắc trên vùng biển Gia Lai duy trì cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; ban ngày gió giảm dần. Sóng biển cao 2-4 m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển được cảnh báo ở cấp 2.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, tàu thuyền và các hoạt động trên biển có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn. Các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương và ngư dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện; đồng thời đề phòng sạt lở bờ biển, nhất là tại các khu vực đê, kè xung yếu.