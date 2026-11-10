Tạm dừng lưu thông do sạt lở đèo Nha Sam

(GLO)- Sáng 10-11, ông Nguyễn Thành Đô - Phó Chủ tịch UBND xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa ban hành thông báo về việc tạm thời cấm người và phương tiện lưu thông qua đèo Nha Sam trong thời gian mưa lớn.

Theo đó, vào sáng 10-11, tại khu vực đỉnh đèo Nha Sam trên tuyến đường giao thông nối liền thôn Canh Hiệp với làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) xảy ra hiện tượng sạt lở mái taluy, đất đá rơi xuống lấp mương thoát nước, tràn ra mặt đường, gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Hiện trường sạt lở tại đèo Nha Sam vào sáng 10-11. Ảnh: Ngọc Thịnh

Trước tình hình đó, UBND xã Canh Vinh thông báo tạm thời cấm người và các loại phương tiện qua lại khu vực đèo Nha Sam.

Thời gian cấm lưu thông bắt đầu lúc 9 giờ ngày 10-11 đến khi có thông báo của cơ quan có thẩm quyền cho phép lưu thông trở lại.

Chính quyền địa phương đề nghị người dân tuyệt đối không tự ý đi vào khu vực nguy hiểm, không vượt qua rào chắn, biển cảnh báo và nghiêm túc chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Đèo Nha Sam đi làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) bị sạt lở sau các cơn mưa lớn. Clip: Ngọc Thịnh

Sáng cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Canh Vinh đã đến kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành bố trí chốt chặn, cảnh giới, đặt biển cảnh báo, rào chắn 2 đầu và hướng dẫn giao thông tại khu vực đèo Nha Sam, không cho người và phương tiện qua lại.

Các đơn vị chức năng theo dõi sát tình hình thực tế, tổ chức lực lượng để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.