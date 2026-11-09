Đề Gi chủ động di dời 33 hộ dân khỏi khu vực núi Gành để phòng ngừa mưa lớn, sạt lở

(GLO)- Sáng 9-11, xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) đã kích hoạt phương án ứng phó thiên tai, di dời 33 hộ dân với 111 nhân khẩu sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá cao dưới chân núi Gành, thuộc 2 thôn Đức Phổ và Cát Khánh đến nơi an toàn trước dự báo mưa lớn trong những ngày tới.

Lực lượng chức năng xã Đề Gi hỗ trợ người dân tháo dỡ hàng rào, tạo điều kiện di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở núi Gành. Ảnh: Dũng Nhân

Theo phương án di dời, 33 hộ dân được bố trí sơ tán theo 2 hình thức. Trong đó, 28 hộ với 95 nhân khẩu ở thôn Đức Phổ được bố trí sơ tán xen ghép đến các hộ gia đình có nhà ở kiên cố, an toàn trong khu vực lân cận. Riêng 5 hộ với 16 nhân khẩu ở thôn Cát Khánh được bố trí sơ tán tập trung tại Trường Tiểu học số 2 Đề Gi, phân hiệu Ngãi An.

Chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra thực tế, triển khai phương án bảo đảm an toàn cho các hộ dân sinh sống dưới chân núi Gành. Ảnh: Dũng Nhân

Để chủ động ứng phó với mưa lớn kéo dài, xã Đề Gi cũng đã kích hoạt phương án phòng, chống thiên tai, huy động lực lượng công an, đội xung kích và các lực lượng tại chỗ ứng trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kiểm tra các vị trí có nguy cơ sạt lở.

Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm và vật tư y tế tại các điểm tránh trú, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong thời gian sơ tán.

Lãnh đạo xã Đề Gi cùng các lực lượng chức năng trực tiếp gặp gỡ, vận động người dân di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở để bảo đảm an toàn trước đợt mưa lớn. Ảnh: Dũng Nhân

Về lâu dài, xã Đề Gi cũng đang đẩy nhanh việc bố trí tái định cư cho các hộ dân trong vùng nguy hiểm. Đến nay, địa phương đã phê duyệt phương án tái định cư cho 42 trong tổng số 66 hộ dân có nguy cơ sạt lở cao tại khu vực núi Gành.

Trong đó, 28 hộ đã xây dựng nhà ở và chuyển đến nơi ở mới an toàn; 14 hộ còn lại đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và đang xây dựng nhà ở.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn trong những ngày tới, xã Đề Gi đang tiếp tục theo dõi sát tình hình, sẵn sàng tổ chức sơ tán người dân ngay khi xuất hiện dấu hiệu mất an toàn, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.