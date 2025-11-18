Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Đèo Nha Sam đi làng Canh Tiến bị sạt lở nghiêm trọng

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Mưa lớn kéo dài từ đêm 17-11 đến sáng 18-11 khiến đèo Nha Sam (xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai) sạt lở nghiêm trọng, làm chia cắt tuyến đường giao thông liên xã từ thôn Hiệp Hưng đi làng Canh Tiến.

Chiều 18-11, ông Dương Hiệp Hòa-Chủ tịch UBND xã Canh Vinh-cho biết: Khu vực đèo Nha Sam trên địa bàn xã bị sạt lở nghiêm trọng.

Hiện tượng sạt lở bắt đầu xảy ra từ đêm 17-11 và ngày càng trầm trọng, đến sáng 18-11, nhiều đoạn đường đã bị đất đá vùi lấp hoàn toàn, phương tiện không thể di chuyển.

dat-da-vui-lap.jpg
Đất đá vùi lấp đường bê tông qua đèo Nha Sam đi làng Canh Tiến, xã Canh Vinh. Ảnh: Người dân cung cấp

“Sáng 18-11, địa phương đã triển khai phát gạo cho toàn bộ 176 hộ dân làng Canh Tiến, mỗi hộ 10 kg gạo, đảm bảo bà con không thiếu lương thực trong những ngày sắp tới. Về vấn đề di chuyển, trong một số tình huống cần thiết có thể di chuyển bằng đường qua Hồ Núi Một, xã An Nhơn Tây”- ông Hòa thông tin.

lo-dat-9025.jpg
Một điểm sạt lở nghiêm trọng khiến đoạn đường bị vùi lấp hoàn toàn. Ảnh: ĐVCC

Tại làng Canh Tiến cũng đang dự trữ 1,5 tấn gạo và 50 phần quà gồm mì ăn liền, nhu yếu phẩm do các nhà hảo tâm trao tặng sau cơn bão số 13.

Trong trường hợp chia cắt nhiều ngày, số lương thực này hoàn toàn đủ để phục vụ người dân.

sat-lo.jpg
Dòng nước chảy mạnh làm xói lở dọc tuyến đường. Ảnh: ĐVCC

Để ứng phó với mưa lũ, UBND xã Canh Vinh đã triển khai một số biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường từ làng Hiệp Hưng đến làng Canh Tiến.

Trong đó, tiến hành kiểm tra, rà soát thực tế hiện trường, chốt chặn hai bên đầu tuyến đường, không cho người dân và các loại phương tiện qua lại khi sự cố sạt lở chưa được khắc phục.

Tình trạng sạt lở tại đèo Nha Sam vào sáng 18-11. Clip: ĐVCC

Thời gian chốt chặn bắt đầu từ 11 giờ ngày 18-11 cho đến khi có thông báo mới. Đồng thời, địa phương tổ chức lực lượng trực ban liên tục tại hiện trường, theo dõi sát sao tình hình mưa lũ và sẵn sàng trong công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Địa phương cũng tăng cường tuyên truyền người dân không đi qua khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn, nghiêm túc thực hiện các giải pháp như chằng chống nhà cửa, công trình xây dựng và kịp thời thông tin các hiện tượng, vị trí có nguy cơ mất an toàn để xử lý kịp thời.

