Tập trung khắc phục, đảm bảo an toàn giao thông đèo An Khê

(GLO)- Trước hiện tượng khu vực đèo An Khê thuộc Quốc lộ 19 qua xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) xảy ra sạt lở ở một số điểm, nhà thầu thi công đang tập trung nhân vật lực khắc phục.

Sáng 31-10, khu vực đèo An Khê ở địa điểm kể trên xảy ra mưa vừa đến mưa to, gây sạt lở cục bộ tại nhiều vị trí, gồm: Km62+300(P), Km62+800, Km64+00, Km64+900 và Km65+500. Các điểm sạt lở đã làm đất đá tràn ra mặt đường, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông.

Đất, đá trượt sạt xuống mặt đường đèo An Khê vào sáng 31-10. Ảnh: ĐVCC

Qua kiểm tra hiện trường, đoạn tuyến Km62-Km67 (qua đèo An Khê) ghi nhận một số vị trí sụt trượt, đất đá đã được đơn vị thi công thu dọn. Tuy nhiên, vẫn còn 4 vị trí rãnh dọc thoát nước bị đất đá vùi lấp chưa được xử lý kịp thời, khiến nước mưa chảy tràn lên mặt đường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, đặc biệt trong điều kiện thời tiết mưa lớn kéo dài.

Trước tình hình đó, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu Ban Quản lý Dự án 2 khẩn trương chỉ đạo nhà thầu thi công huy động thêm nhân lực, máy móc, thiết bị (hiện mới có 4 công nhân và 1 máy đào làm việc tại hiện trường) để nhanh chóng hốt dọn các rãnh dọc bị vùi lấp, khơi thông dòng chảy, không để nước tràn qua mặt đường khi có mưa lớn. Đồng thời, đơn vị cần rà soát, sửa chữa các hư hỏng phát sinh trên mặt đường, hệ thống an toàn giao thông như cọc tiêu, biển báo, biển chỉ dẫn, hộ lan mềm... đảm bảo tuyến đường được thông suốt, êm thuận và an toàn.

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu Ban Quản lý Dự án 2 bố trí lực lượng ứng trực bão lũ để đảm bảo an toàn giao thông tại hiện trường; kịp thời xử lý các vị trí sạt trượt trên tuyến, phối hợp với các lực lượng chức năng để điều tiết giao thông không để ách tắc kéo dài.

Thu gom đất, đá đổ xuống mặt đường đèo An Khê, đảm bảo giao thông an toàn. Ảnh: ĐVCC

Đối với Ban Quản lý bảo trì đường bộ, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai yêu cầu tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra hiện trường tuyến Quốc lộ 19 qua đèo An Khê; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý kịp thời các điểm mất an toàn giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huống.

Các rãnh dọc mặt đường dưới chân đèo An Khê cần được hốt dọn gọn hơn, nhằm khơi thông dòng chảy, không để nước tràn qua mặt đường khi có mưa lớn. Ảnh: ĐVCC

Hiện, Sở Xây dựng Gia Lai đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết và tình hình khắc phục tại hiện trường. Về vấn đề này, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án 2 cho biết, đơn vị đang tiếp tục huy động lực lượng để khơi thông các rãnh thoát nước dọc tuyến đường quốc lộ 19 đoạn đèo An Khê để đảm bảo thoát nước. Trước đó, ngay ngày 31-10, những vị trí sạt lở trên đèo An Khê khiến đất đá tràn xuống mặt đường cũng được đơn vị khắc phục ngay.