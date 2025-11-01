Cảnh báo mưa lớn, nguy cơ sạt lở và ngập úng tại Gia Lai

(GLO)- Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, từ ngày 31-10 đến chiều 2-11, khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, có nơi trên 200mm.

Trong khi đó, phía Tây tỉnh có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Các cơ quan chức năng cảnh báo người dân cần đề phòng sạt lở đất, ngập úng tại vùng trũng thấp, ven sông suối và khu vực hạ lưu các hồ chứa nước.

Dự báo từ ngày 31-10 đến chiều 2-11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa lớn diễn ra. ﻿Ảnh: T.Lợi

Tuần qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xuất hiện đợt mưa lớn kéo dài, tập trung chủ yếu ở khu vực phía Đông với lượng mưa bình quân 227mm, nơi cao nhất 508mm tại xã An Vinh. Mưa lớn khiến nhiều khu vực bị ngập úng, sạt lở cục bộ. Tại xã Vĩnh Thạnh đã xảy ra sạt lở tại nhiều vị trí, lực lượng tại chỗ nhanh chóng khắc phục, thông tuyến trong ngày 30-10. Ở xã Ia Sao, đất đá tràn ra đường tại đèo Tô Na, chính quyền đã xử lý đảm bảo an toàn giao thông. Một số xã như Ya Hội, Ia Tul xuất hiện ngập cục bộ tại các thôn, chính quyền đã hướng dẫn người dân khơi thông dòng chảy; tại đèo An Khê (xã Bình Khê) xảy ra sạt trượt taluy dương nhưng không ảnh hưởng lưu thông. Ở hạ lưu sông Kôn (xã Tuy Phước Đông), nước dâng gây ngập úng cục bộ, đến chiều 31-10 nước đã rút, giao thông trở lại bình thường.

Do mưa lớn kéo dài, dung tích các hồ chứa trong tỉnh tăng nhanh. Khu vực phía Đông hiện đạt 291,87 triệu m³, bằng 43% dung tích thiết kế và tăng hơn 36 triệu m³ so với tuần trước; khu vực phía Tây đạt 457,03 triệu m³, bằng 76% dung tích thiết kế, tăng gần 16 triệu m³. Các hồ chứa lớn như Định Bình, Núi Một, Đồng Mít, Ayun Hạ, Biển Hồ B... đều được theo dõi, vận hành an toàn, bảo đảm kiểm soát xả lũ theo quy định.

Mưa lớn những ngày trước đó bổ sung lượng nước đáng kể về hồ Định Bình. Dự báo, những ngày tới tiếp tục có mưa lớn, do vậy, Xí nghiệp Thủy lợi Định Bình tiếp tục điều tiết nước về hạ du đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh. Ảnh: T.Lợi

Trước tình hình thời tiết phức tạp, UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 28-10 yêu cầu triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó mưa lớn, sạt lở và ngập lụt; Công văn số 577/UBND-NNMT ngày 30-10 yêu cầu các địa phương chủ động sơ tán dân ở vùng trũng, nguy cơ sạt lở không để bị động, bất ngờ. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cũng đã chỉ đạo di dời các hộ dân tại khu vực xung yếu, trong đó xã Đề Gi đã di dời 15 hộ với 51 nhân khẩu ở khu vực núi Gành, xã An Hòa di dời 6 hộ, 20 nhân khẩu khu vực Trà Cong để bảo đảm an toàn.

Hiện nay, chính quyền các cấp, lực lượng chức năng và người dân đang chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, sẵn sàng ứng phó với mưa lớn, sạt lở và ngập úng có thể tiếp tục xảy ra trong những ngày tới.

Những ngày qua, công nhân Công ty CP Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn thực hiện cắt tỉa cây xanh ở nhiều tuyến đường trung tâm phường Quy Nhơn, hạn chế gãy đổ khi có mưa lớn, gió giật mạnh. Ảnh: T.Lợi