Thời sự

Cảnh báo mưa lớn, nguy cơ sạt lở và ngập úng tại Gia Lai

TRỌNG LỢI
(GLO)- Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, từ ngày 31-10 đến chiều 2-11, khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, có nơi trên 200mm.

Trong khi đó, phía Tây tỉnh có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Các cơ quan chức năng cảnh báo người dân cần đề phòng sạt lở đất, ngập úng tại vùng trũng thấp, ven sông suối và khu vực hạ lưu các hồ chứa nước.

mua-lon.jpg
Dự báo từ ngày 31-10 đến chiều 2-11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa lớn diễn ra. ﻿Ảnh: T.Lợi

Tuần qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xuất hiện đợt mưa lớn kéo dài, tập trung chủ yếu ở khu vực phía Đông với lượng mưa bình quân 227mm, nơi cao nhất 508mm tại xã An Vinh. Mưa lớn khiến nhiều khu vực bị ngập úng, sạt lở cục bộ. Tại xã Vĩnh Thạnh đã xảy ra sạt lở tại nhiều vị trí, lực lượng tại chỗ nhanh chóng khắc phục, thông tuyến trong ngày 30-10. Ở xã Ia Sao, đất đá tràn ra đường tại đèo Tô Na, chính quyền đã xử lý đảm bảo an toàn giao thông. Một số xã như Ya Hội, Ia Tul xuất hiện ngập cục bộ tại các thôn, chính quyền đã hướng dẫn người dân khơi thông dòng chảy; tại đèo An Khê (xã Bình Khê) xảy ra sạt trượt taluy dương nhưng không ảnh hưởng lưu thông. Ở hạ lưu sông Kôn (xã Tuy Phước Đông), nước dâng gây ngập úng cục bộ, đến chiều 31-10 nước đã rút, giao thông trở lại bình thường.

Do mưa lớn kéo dài, dung tích các hồ chứa trong tỉnh tăng nhanh. Khu vực phía Đông hiện đạt 291,87 triệu m³, bằng 43% dung tích thiết kế và tăng hơn 36 triệu m³ so với tuần trước; khu vực phía Tây đạt 457,03 triệu m³, bằng 76% dung tích thiết kế, tăng gần 16 triệu m³. Các hồ chứa lớn như Định Bình, Núi Một, Đồng Mít, Ayun Hạ, Biển Hồ B... đều được theo dõi, vận hành an toàn, bảo đảm kiểm soát xả lũ theo quy định.

ho-dinh-binh-2.jpg
Mưa lớn những ngày trước đó bổ sung lượng nước đáng kể về hồ Định Bình. Dự báo, những ngày tới tiếp tục có mưa lớn, do vậy, Xí nghiệp Thủy lợi Định Bình tiếp tục điều tiết nước về hạ du đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh. Ảnh: T.Lợi

Trước tình hình thời tiết phức tạp, UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 28-10 yêu cầu triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó mưa lớn, sạt lở và ngập lụt; Công văn số 577/UBND-NNMT ngày 30-10 yêu cầu các địa phương chủ động sơ tán dân ở vùng trũng, nguy cơ sạt lở không để bị động, bất ngờ. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cũng đã chỉ đạo di dời các hộ dân tại khu vực xung yếu, trong đó xã Đề Gi đã di dời 15 hộ với 51 nhân khẩu ở khu vực núi Gành, xã An Hòa di dời 6 hộ, 20 nhân khẩu khu vực Trà Cong để bảo đảm an toàn.

Hiện nay, chính quyền các cấp, lực lượng chức năng và người dân đang chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, sẵn sàng ứng phó với mưa lớn, sạt lở và ngập úng có thể tiếp tục xảy ra trong những ngày tới.

cat-cay.jpg
Những ngày qua, công nhân Công ty CP Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn thực hiện cắt tỉa cây xanh ở nhiều tuyến đường trung tâm phường Quy Nhơn, hạn chế gãy đổ khi có mưa lớn, gió giật mạnh. Ảnh: T.Lợi

Dự kiến ngày 1-11, tàu cá thả trôi trên biển được lai dắt vào bờ

Chiều 30-10, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, xác nhận: Tàu BĐ 96238-TS, công suất 700 CV, do ông Nguyễn Văn Minh (trú phường Hoài Nhơn Đông), làm chủ kiêm thuyền trưởng, bị hỏng hộp số, phải thả trôi từ ngày 18-10; dự kiến ngày 1-11 tàu cá bạn sẽ tiếp cận hỗ trợ lai dắt vào bờ.

Trong khi đó, tàu BĐ 98387-TS do bà Nguyễn Thị Nhiều, trú cùng địa phương, làm chủ, ủy quyền cho ông Mai Xuân Tiến làm thuyền trưởng, trong khi hoạt động tại vùng biển Trường Sa ngày 28-10 phát hiện thuyền viên Đặng Văn Tẩn (SN 1972) mất tích, nghi bị rơi xuống biển. Hiện tàu cùng một tàu tổ đội đang tiếp tục tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

An Nhiên

Tác phẩm "Hai chương trình, một thất bại" của nhóm tác giả Ngô Thị Phú Hòa và Nguyễn Phan Dũng Nhân (Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai) đạt giải C.

Báo và PTTH Gia Lai đạt giải C Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V

Thời sự

(GLO)- Tối 30-10, lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V diễn ra tại TP. Hà Nội. Tại buổi lễ, tác phẩm “Hai chương trình, một thất bại” của nhóm tác giả Ngô Thị Phú Hòa và Nguyễn Phan Dũng Nhân (Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai) được trao giải C.

Đại biểu Quốc hội Đinh Ngọc Quý đề nghị Chính phủ có giải pháp giúp người lao động được hưởng thành quả của phát triển.

Cần giải pháp giúp người lao động được hưởng thành quả của phát triển

Thời sự

(GLO)- Tại phiên thảo luận ở hội trường Quốc hội sáng 30-10 về kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch năm 2026, đại biểu Quốc hội Đinh Ngọc Quý đề nghị Chính phủ có giải pháp giúp người lao động được hưởng thành quả của phát triển, bảo đảm an sinh xã hội lâu dài.

Đại biểu Quốc hội Đồng Ngọc Ba nhấn mạnh tăng cường năng lực xây dựng chính sách, pháp luật là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài.

Tăng cường năng lực xây dựng chính sách, pháp luật là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài

Thời sự

(GLO)- Sáng 30-10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch năm 2026. Tham gia thảo luận, đại biểu Quốc hội Đồng Ngọc Ba nhấn mạnh tăng cường năng lực xây dựng chính sách, pháp luật là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài.

Đại biểu Quốc hội Lý Tiết Hạnh đề nghị bổ sung các quy định để bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững.

Đề nghị bổ sung các quy định để bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững

Thời sự

(GLO)- Thảo luận tại hội trường Quốc hội về Báo cáo giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”, đại biểu Quốc hội Lý Tiết Hạnh đề nghị bổ sung các quy định để bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững.

Chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở, bão lũ cuối năm

Chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở, bão lũ cuối năm

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, đặc biệt là nguy cơ sạt lở, ngập lụt và bão sẽ diễn ra từ nay đến cuối năm, các địa phương ven biển, hạ lưu sông Kôn của tỉnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

