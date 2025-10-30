Gia Lai: Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, đến ngày 30-10, chính quyền đã di dời 15 hộ dân (51 khẩu) sống dọc khu vực núi Gành tại xã Đề Gi; 6 hộ (20 khẩu) quanh núi Trà Cong tại xã An Hòa và 6 hộ (25 khẩu) tại xã Ia Ly ra khỏi vùng sạt lở trên tuyến đường vào Trạm OPY 500kV.
Ông Dương Minh Tân, Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Đông, cho biết: Do nước từ thượng nguồn đổ về, kết hợp thủy triều dâng cao từ sáng 30-10 khiến nhiều đập tràn và điểm trường bị ngập nước.
“Để đảm bảo an toàn, chính quyền đã cho 2.653 em học sinh tại 6 trường trên địa bàn tạm nghỉ học trong ngày hôm nay. Hiện nước đã rút, nếu không có diễn biến bất thường, các em sẽ trở lại lớp vào ngày mai”, ông Tân thông tin.
Bên cạnh đó, mưa lớn cũng gây ngập một số tuyến đường giao thông gây ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Cá biệt, một số khu dân cư thấp trũng như: Tùng Giản, Kim Xuyên, Lạc Điền, An Lợi, Kim Đông... có chỗ ngập sâu 0,5-1m.
Cũng trong ngày, tại xã Vĩnh Thạnh, mưa lớn gây 6 điểm sạt lở, khoảng 47m³ đất đá tràn xuống đường, cản trở giao thông. Ông Lê Minh Thông, Chủ tịch UBND xã, cho hay: “Chúng tôi đã huy động lực lượng khẩn trương khắc phục. Đến chiều cùng ngày, các tuyến đường đã thông xe. Rất may không có thiệt hại về người và tài sản”.
Hiện các địa phương trong tỉnh đang chủ động theo dõi tình hình thời tiết, sẵn sàng di dời dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại trong những ngày mưa lớn tiếp theo.