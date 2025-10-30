Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi

(GLO)- Nhiều ngày mưa lớn liên tiếp đã khiến một số khu vực ở tỉnh Gia Lai bị sạt lở, ngập lụt, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Chính quyền các địa phương đã chủ động triển khai phương án di dời dân, khắc phục hậu quả và đảm bảo an toàn khu vực nguy cơ cao.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, đến ngày 30-10, chính quyền đã di dời 15 hộ dân (51 khẩu) sống dọc khu vực núi Gành tại xã Đề Gi; 6 hộ (20 khẩu) quanh núi Trà Cong tại xã An Hòa và 6 hộ (25 khẩu) tại xã Ia Ly ra khỏi vùng sạt lở trên tuyến đường vào Trạm OPY 500kV.

Ông Dương Minh Tân, Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Đông, cho biết: Do nước từ thượng nguồn đổ về, kết hợp thủy triều dâng cao từ sáng 30-10 khiến nhiều đập tràn và điểm trường bị ngập nước.

“Để đảm bảo an toàn, chính quyền đã cho 2.653 em học sinh tại 6 trường trên địa bàn tạm nghỉ học trong ngày hôm nay. Hiện nước đã rút, nếu không có diễn biến bất thường, các em sẽ trở lại lớp vào ngày mai”, ông Tân thông tin.

Nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp thủy triều dâng khiến nhiều trường học ở xã Tuy Phước Đông bị ngập úng, học sinh không thể đến trường. Ảnh: T.Lợi

Bên cạnh đó, mưa lớn cũng gây ngập một số tuyến đường giao thông gây ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Cá biệt, một số khu dân cư thấp trũng như: Tùng Giản, Kim Xuyên, Lạc Điền, An Lợi, Kim Đông... có chỗ ngập sâu 0,5-1m.

Cũng trong ngày, tại xã Vĩnh Thạnh, mưa lớn gây 6 điểm sạt lở, khoảng 47m³ đất đá tràn xuống đường, cản trở giao thông. Ông Lê Minh Thông, Chủ tịch UBND xã, cho hay: “Chúng tôi đã huy động lực lượng khẩn trương khắc phục. Đến chiều cùng ngày, các tuyến đường đã thông xe. Rất may không có thiệt hại về người và tài sản”.

Công an xã Vĩnh Thạnh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và lực lượng dân quân tự vệ có mặt tại hiện trường để dọn dẹp đất đá, khơi thông tuyến đường, đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh: ĐVCC

Hiện các địa phương trong tỉnh đang chủ động theo dõi tình hình thời tiết, sẵn sàng di dời dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại trong những ngày mưa lớn tiếp theo.

