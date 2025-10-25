Đề phòng mưa giông kèm lốc, sét, gió mạnh trên địa bàn Gia Lai

(GLO)- Ngày 25-10, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai phát đi bản tin dự báo thời tiết ở các khu vực trong tỉnh, cùng với cảnh báo đề phòng mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, làm bị thương người và vật nuôi.

Theo thống kê, từ sáng 24-10 đến sáng sớm nay (25-10), khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Tổng lượng mưa từ 2 giờ ngày 24-10 đến 2 giờ ngày 25-10 khu vực phía Đông Bắc tỉnh phổ biến từ 40-80 mm, có nơi trên 90 mm.

Dự báo từ hôm nay đến sáng 27-10, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to. Ảnh: Mộc Trà

Dự báo từ hôm nay đến sáng 27-10, khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 70-200 mm, có nơi trên 250 mm.

Khu vực phía Tây tỉnh có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Từ sáng 27 đến sáng 28-10, khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to và giông; lượng mưa phổ biến từ 30-50 mm, có nơi trên 70 mm. Khu vực phía Tây tỉnh vẫn mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Mưa lớn có khả năng kéo dài đến ngày 30-10, sau đó có xu hướng giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn là cấp 1.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu.

Ngoài ra, các trận mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, làm bị thương người và vật nuôi.

Đối với vùng biển Gia Lai (bao gồm xã đảo Nhơn Châu), ngày và đêm nay cũng có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Vì vậy, đề nghị các địa phương, đơn vị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh.