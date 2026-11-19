(GLO)- Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), sáng 19-11, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt đã đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT An Lão.

Tại buổi thăm, lãnh đạo nhà trường đã báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và kết quả dạy học trong thời gian qua.

Theo đó, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT An Lão hiện có 2 cơ sở, với 730 học sinh/21 lớp; trong đó 88,1% là học sinh dân tộc thiểu số. Nhà trường có 65 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt (giữa) gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến tập thể cán bộ, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT An Lão. Ảnh: Nhật Trường

Thời gian qua, nhà trường luôn duy trì ổn định hoạt động dạy và học ở 2 cấp học; chú trọng công tác quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe học sinh nội trú và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định.

Đồng thời, quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống; đẩy mạnh giáo dục STEM, hoạt động hướng nghiệp và đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể nhà trường, đặc biệt là đội ngũ giáo viên trong khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động dạy và học ở địa bàn miền núi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt mong muốn thời gian tới, nhà trường tiếp tục phát huy kết quả đạt được, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn giáo dục.

Trong đó, chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên vững chuyên môn, tâm huyết với nghề; quan tâm nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh học sinh để kịp thời động viên, hỗ trợ, hạn chế tình trạng bỏ học và phòng ngừa các tệ nạn học đường.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình trong vận động học sinh đến lớp, duy trì sĩ số; phát huy tinh thần dân chủ, xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt (thứ 3 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT An Lão nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. ﻿Ảnh: Nhật Trường

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã tặng hoa và quà, gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường, chúc các thầy cô tiếp tục gặt hái nhiều thành tích trong sự nghiệp trồng người.