(GLO)- Ngày 18-11, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc mừng các trường học trên địa bàn tỉnh, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026).

* Đồng chí Đặng Vĩnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc mừng Trường Tiểu học Kon Chiêng (xã Kon Chiêng).

Đồng chí Đặng Vĩnh Sơn (thứ 4 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Kon Chiêng. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi thăm, đại diện nhà trường cho biết, năm học 2026-2027, trường có 32 lớp với 790 học sinh, trong đó hơn 90% là học sinh dân tộc thiểu số; có 1 cơ sở chính, 1 phân hiệu và 11 điểm trường.

Nhà trường còn gặp khó khăn do thiếu giáo viên, nhân viên; cơ sở vật chất chưa đồng bộ, các điểm trường phân tán, ảnh hưởng đến việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và chăm sóc học sinh bán trú.

Ghi nhận nỗ lực của tập thể Trường Tiểu học Kon Chiêng, đồng chí Đặng Vĩnh Sơn đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng rèn kỹ năng đọc, viết, tính toán và dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số; phối hợp với chính quyền địa phương, già làng, trưởng thôn và phụ huynh duy trì sĩ số, hạn chế học sinh bỏ học; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.

Đối với các kiến nghị về phòng học, thiết bị dạy học, nhà công vụ và điều kiện tổ chức bán trú, đồng chí Đặng Vĩnh Sơn cho biết, tỉnh sẽ giao các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và khả năng ngân sách.

* Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS và THPT Phạm Hồng Thái (xã Ia Khươl).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (thứ 3 từ phải sang) chúc mừng Trường THCS và THPT Phạm Hồng Thái. Ảnh: Minh Chí

Năm học 2026-2027, Trường THCS và THPT Phạm Hồng Thái có 21 lớp với 952 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm hơn 63%; đội ngũ nhà trường có 55 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Năm học 2025-2026, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%, tốt nghiệp THPT đạt 99,02% (101/102 học sinh dự thi).

Đáng chú ý, trong chương trình “Không một mình” tổ chức tại trường vào tháng 11-2026, nhà trường đã vận động được 85 triệu đồng tiền mặt, 315 thùng sữa và 1 tivi; trao 170 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, tận tụy của tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và những kết quả nhà trường đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng giáo dục, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2026-2027.

* Đồng chí Phạm Thị Tố Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên Trường THCS và THPT Võ Lai (xã Bình Khê).

Đồng chí Phạm Thị Tố Hải (thứ 5 từ phải sang) tặng hoa, quà chúc mừng tập thể Trường THCS và THPT Võ Lai. Ảnh: Đinh Ngọc

Báo cáo với đoàn, lãnh đạo Trường THCS và THPT Võ Lai cho biết, hiện trường có 3 phân hiệu với 41 lớp, gồm 27 lớp THCS và 14 lớp THPT. Mặc dù còn khó khăn do đặc thù địa bàn, nhà trường đã nỗ lực ổn định tổ chức, bố trí đội ngũ giáo viên, duy trì nền nếp và bảo đảm chất lượng dạy học.

Đồng chí Phạm Thị Tố Hải biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của đội ngũ cán bộ, giáo viên; đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục thích ứng với việc sắp xếp trường lớp, đổi mới phương pháp giảng dạy, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc, tạo điều kiện để học sinh học tập và phát triển.

Đồng chí Phạm Thị Tố Hải (ngồi trên cùng, bên trái) nghe lãnh đạo nhà trường báo cáo tình hình tổ chức dạy và học sau sáp nhập. Ảnh: Đinh Ngọc

* Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siu Hương đến thăm, chúc mừng tập thể Trường Tiểu học Canh Vinh (xã Canh Vinh).

Nhà trường hiện có 86 cán bộ, giáo viên, người lao động; 48 lớp với 1.278 học sinh, trong đó có 302 học sinh dân tộc thiểu số. Việc dạy học được tổ chức tại 5 cơ sở, gồm 1 điểm trường chính, 2 phân hiệu và 2 điểm trường lẻ.

Sau sáp nhập, dù địa bàn rộng, các điểm trường phân tán, cơ sở vật chất còn khó khăn, nhà trường đã từng bước ổn định tổ chức, duy trì nền nếp và chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siu Hương (thứ 3 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng tập thể Trường Tiểu học Canh Vinh. Ảnh: Bình Dương

Ghi nhận những nỗ lực của tập thể nhà trường, đồng chí Siu Hương đề nghị chính quyền xã Canh Vinh phối hợp với ngành Giáo dục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm chế độ, chính sách cho giáo viên, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh.

Đồng thời, nhà trường cần chủ động triển khai hiệu quả các chính sách của Trung ương và tỉnh, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc.

Đối với kiến nghị của nhà trường về cơ sở vật chất và điều kiện tổ chức bán trú, đồng chí Siu Hương ghi nhận và cho biết sẽ quan tâm hỗ trợ thông qua nguồn kinh phí an sinh xã hội của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng thời chuyển kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

* Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đến thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS và THPT An Lương (xã An Lương).

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (thứ 4 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Trường THCS và THPT An Lương. Ảnh: Nhật Trường

Tại buổi thăm, lãnh đạo nhà trường báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và kết quả dạy học thời gian qua. Hiện trường có 89 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 39 lớp với 1.722 học sinh.

Nhà trường đã tập trung ổn định tổ chức, duy trì nền nếp, đổi mới phương pháp giảng dạy, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục; nhiều học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi, cuộc thi.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân mong muốn đội ngũ cán bộ, giáo viên tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giữ vững tâm huyết và trách nhiệm với nghề; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn lý thuyết với thực tiễn.

Đồng chí lưu ý nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục thực chất, giáo dục mũi nhọn, không chạy theo thành tích; quan tâm phát triển năng lực, sở trường của học sinh, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương, dân chủ, tạo điều kiện để các em phát triển toàn diện.

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đến thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Nhơn Châu và Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu (xã Nhơn Châu).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (hàng sau, thứ 3 từ trái sang) tặng hoa, trao quà chúc mừng các cô giáo Trường Mầm non Nhơn Châu. Ảnh: Bảo Long

Năm học 2026-2027, xã đảo Nhơn Châu có 2 cơ sở giáo dục với 226 trẻ em và học sinh. Trong đó, Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu có 206 học sinh; Trường Mầm non Nhơn Châu có 20 trẻ.

Là xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai, cách đất liền hơn 24 km, Nhơn Châu có nhiều điều kiện dạy và học đặc thù. Đáng chú ý, do chưa có trường THPT, học sinh tốt nghiệp lớp 9 phải vào đất liền tiếp tục học tập nên phát sinh chi phí ăn ở, đi lại và gặp khó khăn khi thời tiết không thuận lợi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (hàng đầu, bên trái) tặng hoa, trao quà chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu. Ảnh: Bảo Long

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ghi nhận, biểu dương nỗ lực của đội ngũ giáo viên trong khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động dạy và học. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành Giáo dục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện dạy học, chăm lo đời sống giáo viên và thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ học sinh.

Từ năm học 2026-2027, tỉnh đã triển khai chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên Nhơn Châu học tập tại đất liền, góp phần giảm chi phí cho gia đình, tạo điều kiện để các em tiếp tục con đường học tập.