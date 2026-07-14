Xử lý các trường hợp chở quá số người quy định tại xã đảo Nhơn Châu

(GLO)- Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân cùng hình ảnh về hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông gửi đến lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), sáng 14-7, Phòng CSGT (Công an tỉnh Gia Lai) đã làm việc với đại diện chủ phương tiện và 2 tài xế vi phạm tại xã đảo Nhơn Châu.

Theo biên bản làm việc, 2 tài xế đã điều khiển xe ô tô tải van chở khách tham quan du lịch trên đảo Cù Lao Xanh vượt quá số người được phép. Cụ thể, 1 xe chở 10 người, xe còn lại chở 11 người; trong khi theo quy định mỗi xe chỉ được chở tối đa 5 người.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nhật Trường

Tại buổi làm việc, đại diện chủ phương tiện và 2 tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm; đồng thời, xác nhận những hình ảnh do người dân cung cấp trước đó là đúng sự thật.

Qua kiểm tra, Phòng CSGT đã lập biên bản xác minh vụ việc theo phản ánh của người dân và lập biên bản vi phạm hành chính đối với các cá nhân liên quan theo quy định.

Tài xế ký biên bản vi phạm hành chính và cam kết sẽ chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: Nhật Trường

Hành vi này vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 20 và khoản 5 Điều 32 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Phòng CSGT yêu cầu chủ phương tiện và các tài xế nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, không để tái diễn vi phạm.