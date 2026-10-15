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Phường Pleiku khai giảng lớp truyền dạy di sản nghề dệt truyền thống của người Jrai

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(GLO)- Tối 14-10, tại làng Ơp, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức khai giảng lớp tập huấn truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể năm 2026, với nội dung truyền dạy nghề dệt truyền thống của người Jrai.

Tham gia lớp tập huấn có 15 học viên là người dân tộc Jrai sinh sống tại làng Ơp. Trong 7 buổi học, các học viên được nghệ nhân Pel - làng Ia Nueng, xã Biển Hồ trực tiếp truyền dạy nghề dệt truyền thống; nghệ nhân Rơ Lan Han cùng làng hỗ trợ hướng dẫn thực hành.

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Các học viên được nghệ nhân Pel - làng Ia Nueng, xã Biển Hồ trực tiếp truyền dạy nghề dệt truyền thống. Ảnh: Bá Bính

Nghề dệt thổ cẩm truyền thống không chỉ thể hiện sự khéo léo, óc sáng tạo mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của người Jrai qua từng hoa văn, họa tiết. Lớp tập huấn góp phần trao truyền kỹ năng, kinh nghiệm cho thế hệ kế cận, nâng cao ý thức cộng đồng trong gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

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Học viên được truyền dạy các quy trình đan sợi, dệt thổ cẩm truyền thống của người Jrai. Ảnh: Bá Bính

Dịp này, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Pleiku công bố quyết định thành lập các lớp tập huấn truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể năm 2026, gồm lớp cồng chiêng và múa xoang, lớp nghề dệt truyền thống và lớp đánh đàn truyền thống. Các lớp còn lại sẽ lần lượt khai giảng trong thời gian tới, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

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