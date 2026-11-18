(GLO)- Từ ngày 18 đến 24-11, Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước. Khán giả tại Gia Lai có thể nhận vé xem phim miễn phí tại Touch Cinema (phường Pleiku).

Theo Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Tuần phim chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam do Cục chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, các sở văn hóa, đơn vị điện ảnh địa phương, doanh nghiệp sản xuất, phát hành phim và các hệ thống rạp chiếu phim tổ chức.

Tuần phim diễn ra từ ngày 22 đến 24-11.

Chương trình giới thiệu các tác phẩm do Nhà nước đặt hàng và phim của doanh nghiệp tư nhân, thuộc nhiều thể loại, phù hợp với khán giả ở các độ tuổi khác nhau.

Trong đó, các phim truyện được trình chiếu tại rạp gồm: Chuyện tình Khau Vai, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, Báu vật trời cho và Quý tử vượt giàu. Hai phim tài liệu là Dáng đứng Việt Nam, Làng xây đảo; hai phim hoạt hình gồm Người thầy của muôn đời và Phật Hoàng.

Đáng chú ý, lễ khai mạc Tuần phim dự kiến diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 22-11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (số 87 Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội). Bộ phim được lựa chọn trình chiếu khai mạc là Chuyện tình Khau Vai, do Công ty cổ phần Phim truyện I sản xuất.

Các suất chiếu miễn phí tại hệ thống rạp được tổ chức từ ngày 22 đến 24-11. Một số địa điểm gồm Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội), Galaxy Đà Nẵng, CGV Vincom Hà Tĩnh, BHD Star Huế và nhiều cụm rạp tại các tỉnh, thành phố.

Lịch chiếu phim miễn phí được Touch Cinema đăng tải trên website. Ảnh chụp màn hình

Trong đó, khán giả tại Gia Lai có thể theo dõi chương trình tại Touch Cinema. Rạp phát vé miễn phí trực tiếp tại quầy từ ngày 16-11. Mỗi khán giả (1 CCCD/1 giấy tờ tùy thân chính chủ) được nhận tối đa 2 vé cho một suất chiếu. Mỗi vé có giá trị xem 2 phim chiếu liên tiếp trong cùng một suất chiếu, gồm 1 phim tài liệu hoặc 1 phim hoạt hình chiếu trước và 1 phim truyện chiếu sau; thời gian chuyển tiếp giữa 2 phim là 5 phút.

Song song với hoạt động chiếu phim tại rạp, chương trình chiếu phim lưu động diễn ra từ ngày 18 đến 24-11 tại các địa phương trên cả nước.

Các buổi chiếu được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa bàn chưa có rạp chiếu phim.

Danh mục phim lưu động gồm phim truyện Thanh âm vượt đại dương; các phim tài liệu: Làng xây đảo, Dáng đứng Việt Nam, Tâm tình của gốm, Nghê - Linh vật của người Việt, Hành trình áo dài Việt, Chầu Văn - Âm hưởng linh thiêng, Nghìn năm sơn ta - trăm năm sơn mài.

Ở thể loại hoạt hình có các phim Phật Hoàng, Người thầy của muôn đời, Liên kết, Sự tích cây Nêu ngày Tết, Poocbaga, Hàng xóm láng giềng, Ngọn lửa vĩnh cửu, Tiếng cồng Núi Nưa, Sự tích hoa trạng nguyên và Ngọn đèn ấm áp. Lịch chiếu được các đơn vị tại địa phương chủ động lựa chọn, bố trí phù hợp với từng địa bàn.

Thông qua Tuần phim, Ban tổ chức kỳ vọng tạo điều kiện để đông đảo người dân tiếp cận các tác phẩm điện ảnh có giá trị, đồng thời lan tỏa tình yêu điện ảnh, góp phần quảng bá lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam.

Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, góp phần đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với cộng đồng thông qua một loại hình nghệ thuật giàu sức lan tỏa.