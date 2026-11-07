Từ năm 2027, học sinh, sinh viên khó khăn được vay tối đa 8 triệu đồng/tháng

(GLO)- Từ ngày 1-1-2027, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) với mức tối đa 8 triệu đồng/tháng, tăng gấp đôi so với mức hiện hành.

Theo Quyết định số 50/2026/QĐ-TTg ngày 2-11-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, hạn mức cho vay tối đa được nâng từ 4 triệu đồng lên 8 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2027.

Các học sinh tìm hiểu thông tin về Trường Đại học Kinh tế-Tài chính TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Vi

Theo quy định, chính sách áp dụng đối với học sinh, sinh viên là công dân Việt Nam đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục khác có hoạt động giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Các nhóm được tiếp cận nguồn vốn gồm: học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ; người có cha và mẹ đều không có khả năng lao động, mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích theo quy định pháp luật. Chính sách cũng áp dụng đối với trường hợp mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại không có khả năng lao động, mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích.

Bên cạnh đó, học sinh, sinh viên là thành viên của hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định cũng thuộc diện được vay vốn.

Ngoài ra, học sinh, sinh viên có gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn hoặc dịch bệnh trong thời gian theo học cũng là đối tượng được áp dụng. Trường hợp này phải có xác nhận hằng năm của UBND cấp xã nơi cư trú theo quy định.

NHCSXH căn cứ nhu cầu vay vốn của người học và mức thu học phí tại cơ sở đào tạo để xem xét, quyết định số tiền cụ thể, bảo đảm không vượt quá mức tối đa được quy định. Nguồn vốn được sử dụng để thanh toán học phí, mua sách vở, phương tiện học tập, chi phí ăn ở, đi lại và những khoản phục vụ học tập, sinh hoạt khác.

Về điều kiện, người học thuộc nhóm đối tượng được vay phải đáp ứng yêu cầu xác nhận tình trạng học tập. Đối với sinh viên năm thứ nhất, cần có giấy báo trúng tuyển hoặc xác nhận của cơ sở đào tạo. Từ năm thứ hai trở đi, hằng năm phải có xác nhận của cơ sở đào tạo về việc đang theo học để NHCSXH làm căn cứ giải ngân.

Về lãi suất, Quyết định số 50/2026/QĐ-TTg quy định mức lãi suất cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bằng lãi suất cho vay hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Trong thời gian được giải ngân vốn vay, người vay chưa phải trả nợ gốc và lãi. Tuy nhiên, lãi tiền vay vẫn được tính từ ngày nhận khoản vay đầu tiên đến khi trả hết nợ gốc.

Sau khi người học kết thúc khóa học 12 tháng, khách hàng vay vốn mới phải bắt đầu trả nợ gốc và lãi lần đầu tiên. Thời hạn trả nợ do NHCSXH quyết định, tối đa bằng thời hạn giải ngân vốn vay, không tính khoảng thời gian người học được cơ sở đào tạo cho phép nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập.