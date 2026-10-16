Học đại học thiếu tiền, sinh viên có thể vay tới 10 triệu đồng/tháng?

(GLO)- Bộ GD&ĐT đề xuất nâng mức cho vay tín dụng học sinh, sinh viên (HSSV) tối đa lên 10 triệu đồng/tháng. Nếu được thông qua, chính sách được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để HSSV có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục theo đuổi con đường học tập.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đề xuất nghiên cứu áp dụng mức lãi suất ưu đãi 4,8%/năm, kết nối dữ liệu giữa Ngân hàng Chính sách xã hội, các cơ sở đào tạo và cơ quan liên quan; đồng thời, hoàn thiện cơ chế điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ đối với người vay gặp khó khăn khách quan sau khi tốt nghiệp.

Nếu đề xuất mới được thông qua, hạn mức vay tối đa đối với HSSV sẽ tăng thêm 6 triệu đồng/tháng, tương đương 2,5 lần mức hiện hành. Ảnh minh họa: Internet

Theo quy định hiện hành tại Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg, mức cho vay tối đa đối với HSSV thuộc diện được hưởng chính sách là 4 triệu đồng/tháng. Như vậy, nếu đề xuất mới được thông qua, hạn mức vay tối đa sẽ tăng thêm 6 triệu đồng/tháng, tương đương 2,5 lần mức hiện hành.

Việc đề xuất tăng hạn mức vay xuất phát từ nhu cầu thực tế khi chi phí học tập và sinh hoạt ngày càng tạo áp lực cho người học và gia đình. Ngoài học phí, sinh viên còn phải chi trả tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại, tài liệu học tập và nhiều khoản thiết yếu khác.

Đối với những gia đình có điều kiện kinh tế hạn chế, đây là những khoản chi không nhỏ, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì việc học của con em.

Nếu được thông qua cùng với cơ chế trả nợ linh hoạt hơn, chính sách mới không chỉ góp phần giảm áp lực tài chính trước mắt mà còn tạo điều kiện để người học chủ động xây dựng kế hoạch học tập, phát triển nghề nghiệp, nhất là những người trẻ ở vùng khó khăn.

Theo Bộ GD&ĐT, trong năm học 2025-2026, các chương trình tín dụng dành cho HSSV tiếp tục được triển khai ổn định, góp phần hỗ trợ người học có hoàn cảnh khó khăn duy trì việc học và mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học.

Đến ngày 31-5-2026, dư nợ chương trình tín dụng HSSV theo các quyết định liên quan đạt 24.475 tỷ đồng, với 355.805 khách hàng còn dư nợ. Những con số này cho thấy tín dụng chính sách đang là một kênh hỗ trợ tài chính quan trọng đối với người học có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với chính sách tín dụng dành cho HSSV thạc sĩ và nghiên cứu sinh học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán, dư nợ đến ngày 31-5-2026 đạt 422,9 tỷ đồng, với 6.272 khách hàng còn dư nợ.