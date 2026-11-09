Bộ GD&ĐT cấm gây sức ép nâng điểm học sinh, chấm dứt bệnh thành tích trong giáo dục

(GLO)- Bộ GD&ĐT yêu cầu nghiêm cấm mọi hành vi chỉ đạo, gây sức ép hoặc can thiệp trái quy định nhằm nâng điểm, nâng tỷ lệ tốt nghiệp, làm sai lệch kết quả học tập. Các trường cũng không được lấy tỷ lệ học sinh khá, giỏi làm căn cứ duy nhất để đánh giá, khen thưởng.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành quyết định triển khai Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 20-10-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống gian lận trong thi cử, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục và đào tạo.

Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang - nơi xảy ra vi phạm nghiêm trọng về gian lận thi cử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: TPO

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương, Sở GD&ĐT và cơ sở giáo dục rà soát, hoàn thiện quy chế thi, quy định kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ và cuối khóa ở tất cả cấp học, trình độ đào tạo.

Mục tiêu là chuyển mạnh từ việc phát hiện, xử lý vi phạm sang chủ động quản trị rủi ro, phòng ngừa từ sớm, từ xa; thực hiện nhất quán phương châm "học thật, thi thật, đánh giá thật".

Đặc biệt, Bộ GD&ĐT nhấn mạnh yêu cầu không lấy riêng tỷ lệ người học khá, giỏi, tỷ lệ tốt nghiệp hoặc kết quả thi làm căn cứ đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân.

Cùng với đó, nghiêm cấm hành vi chỉ đạo, gây sức ép hoặc can thiệp trái quy định nhằm nâng điểm, nâng tỷ lệ tốt nghiệp, làm sai lệch kết quả học tập, kết quả thi hoặc che giấu vi phạm để đạt thành tích.

Đây được xem là giải pháp nhằm hạn chế tình trạng chạy theo điểm số, bệnh thành tích trong giáo dục, đồng thời bảo đảm kết quả học tập phản ánh đúng năng lực và quá trình rèn luyện của người học.

Một nội dung khác được Bộ GD&ĐT đặt ra là tăng cường các biện pháp phòng ngừa gian lận trong thi cử, nhất là những phương thức mới có sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và thiết bị công nghệ cao.

Các địa phương được yêu cầu hướng dẫn sử dụng camera, thiết bị rà soát kim loại tại những khâu có nguy cơ cao, trước mắt tập trung vào kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Ngành Giáo dục cũng sẽ xây dựng lộ trình tổ chức thi trên máy tính, hướng dẫn xây dựng ngân hàng câu hỏi và cơ sở dữ liệu phân tích, đối sánh kết quả nhằm nhận diện, cảnh báo những dấu hiệu bất thường trong kiểm tra, đánh giá.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học và đào tạo, Bộ yêu cầu hoàn thiện quy định về liêm chính học thuật; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi đạo văn, sao chép, thuê làm bài, học thay, thi hộ, gian lận trong nghiên cứu khoa học và sử dụng AI trái quy định.

Đáng chú ý, yêu cầu siết chặt tính thực chất trong đánh giá học sinh cũng được đặt ra trong bối cảnh Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT, sửa đổi, bổ sung một số quy định về đánh giá học sinh tiểu học, THCS và THPT.

Thông tư này hướng đến tăng cường tính khách quan, công bằng trong kiểm tra, đánh giá; trong đó có quy định về đề kiểm tra định kỳ chung đối với một số môn học, khối lớp, giúp các cơ sở giáo dục có thêm căn cứ đối chiếu, phân tích kết quả.

Bộ GD&ĐT đồng thời yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, thiết lập cơ chế tiếp nhận phản ánh, tố giác và phối hợp với các cơ quan chức năng để phát hiện, xử lý nghiêm hành vi gian lận, vi phạm quy chế, bảo đảm không có vùng cấm, không có ngoại lệ.