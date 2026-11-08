Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Học bổng ngành công nghệ chiến lược từ 10-11: Sinh viên có phải nộp hồ sơ?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo TTO, GD&TĐ, VGP)

(GLO)- Từ ngày 10-11, Thông tư số 80/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT quy định chi tiết việc thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược chính thức có hiệu lực.

Điểm đáng chú ý là sinh viên đủ điều kiện không phải lập, nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng học bổng, kể cả khi tiếp tục được nhận trong những năm học tiếp theo.

Theo quy định tại Thông tư số 80/2026/TT-BGDĐT, việc xét hưởng và tiếp tục hưởng học bổng được thực hiện dựa trên thông tin, dữ liệu do cơ quan quản lý và cơ sở đào tạo có thẩm quyền quản lý, cập nhật, xác nhận trên Nền tảng quản trị đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chiến lược quốc gia.

hoc-bong-nganh-cong-nghe-chien-luoc-tu-10-11-sinh-vien-khong-co-phai-nop-ho-so.jpg
Việc tổ chức triển khai chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược sẽ được thực hiện theo quy trình thống nhất. Người học không phải lập, nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng hoặc tiếp tục hưởng học bổng. Ảnh: Trần Huỳnh/TTO

Người học không phải lập, nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng hoặc tiếp tục hưởng học bổng. Đồng thời, sinh viên cũng không phải cung cấp lại những thông tin, tài liệu đã có trong cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin được cơ quan chức năng và cơ sở đào tạo khai thác theo quy định.

Thay vào đó, các cơ sở đào tạo có trách nhiệm rà soát, đối soát dữ liệu, xác định người học đủ điều kiện, cập nhật kết quả xét duyệt và phối hợp tổ chức chi trả học bổng.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, quy trình này nhằm bảo đảm việc xét duyệt thống nhất, minh bạch, giảm thủ tục hành chính và hạn chế tình trạng người học phải cung cấp nhiều lần những giấy tờ đã có.

Đối với nhóm người học được xét học bổng theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, một trong những tiêu chí quan trọng là kết quả thi phải đáp ứng ngưỡng điểm và thứ hạng theo nhóm ngành.

Cụ thể, tổng điểm xét được tính bằng điểm thi môn Toán và 2 môn có kết quả cao nhất trong số các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh mà thí sinh có kết quả thi.

Mức điểm áp dụng để xét hưởng học bổng không thấp hơn 22,5 điểm. Đồng thời, đối tượng được xác định trong nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất theo từng nhóm ngành đào tạo trên phạm vi toàn quốc.

Sau khi có kết quả trúng tuyển của đợt tuyển sinh chung, Bộ GD&ĐT xác định và công bố mức điểm của từng nhóm ngành. Nhóm 30% được xác định trên cơ sở dữ liệu tuyển sinh chung của năm, không xác định lại đối với các đợt xét tuyển bổ sung.

Theo chính sách tại Nghị định 179/2026/NĐ-CP, học bổng được áp dụng đối với người học là công dân Việt Nam theo học chính quy các chương trình đào tạo thuộc danh mục ngành được hưởng chính sách, bao gồm trình độ cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ.

Mức hỗ trợ được phân theo trình độ đào tạo và nhóm chương trình, ngành học. Đối với bậc đại học, mức học bổng dao động từ 3,7-5,5 triệu đồng/tháng tùy nhóm ngành và chương trình đào tạo. Học bổng được chi trả theo số tháng thực học, với thời gian tối đa 10 tháng/năm.

Chính sách áp dụng đối với người học thuộc diện tuyển sinh từ năm 2025 trở đi, thời điểm cấp học bổng được tính từ ngày 1-9-2026 theo quy định. Việc chi trả được thực hiện định kỳ hằng tháng, trên cơ sở kết quả rà soát, xác nhận dữ liệu và điều kiện hưởng học bổng của người học.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bộ GD&ĐT yêu cầu 181 cơ sở giáo dục phải hoàn thành dữ liệu giảng viên trước ngày 4-11

Bộ GD&ĐT yêu cầu 181 cơ sở giáo dục phải hoàn thành dữ liệu giảng viên trước ngày 4-11

Tin tức

(GLO)- Bộ GD&ĐT yêu cầu 181 cơ sở giáo dục và đơn vị trực thuộc khẩn trương rà soát, hoàn thành ký số dữ liệu đội ngũ giảng viên trên Hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục đại học (HEMIS) trước ngày 4-11 nhằm đẩy nhanh tiến độ làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu giáo dục đại học.

Hơn 500 giáo viên được tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống ma túy trong trường học

Hơn 500 giáo viên được tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống ma túy trong trường học

Giáo dục

(GLO)- Trong 2 ngày (31-10 và 1-11), tại phường Pleiku, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) tổ chức tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống ma túy trong cơ sở giáo dục năm 2026 cho hơn 500 giáo viên đến từ các trường phía Tây tỉnh.

Mỹ: Hiệu phó Đại học Dartmouth từ chức vì vi phạm quy định sử dụng AI

Mỹ: Hiệu phó Đại học Dartmouth từ chức vì vi phạm quy định sử dụng AI

Tin tức

(GLO)- Ngày 28-10, Hiệu phó Đại học Dartmouth (Mỹ) Santiago Schnell đã từ chức, sau khi bị phát hiện sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để chỉnh sửa đáng kể các bài viết học thuật và báo chí nhưng không công khai đầy đủ, vi phạm quy định của một số nhà xuất bản và chuẩn mực liêm chính của trường.

Vụ giám đốc trung tâm Anh ngữ ở Đà Nẵng bị bắt: Phụ huynh kiểm tra giấy phép thế nào?

Vụ giám đốc trung tâm Anh ngữ ở Đà Nẵng bị bắt: Phụ huynh kiểm tra giấy phép thế nào?

Tin tức

(GLO)- Vụ Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân ở TP. Đà Nẵng bị bắt vì cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản là lời cảnh báo đối với phụ huynh. Trước khi cho con theo học trường quốc tế, cần kiểm tra kỹ giấy phép hoạt động và chương trình đào tạo được cơ quan chức năng phê duyệt.

Thi tốt nghiệp THPT 2027: Thay đổi cách bố trí phòng thi?

Thi tốt nghiệp THPT 2027: Thay đổi cách bố trí phòng thi?

Tin tức

(GLO)- Bộ GD&ĐT đang nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp THPT theo hướng tăng cường các biện pháp phòng, chống gian lận. Trong đó, đáng chú ý là điều chỉnh cách bố trí điểm thi và bổ sung hệ thống camera giám sát tại các phòng thi, khu vực thi.

null