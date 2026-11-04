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Sinh viên chưa tốt nghiệp đại học vẫn được học nghiệp vụ sư phạm?

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NHÃ UYÊN (theo TTO, Dân trí, VGP News)

(GLO)- Quy định mới của Bộ GD&ĐT cho phép sinh viên chưa tốt nghiệp đại học được học nghiệp vụ sư phạm nếu đã tích lũy tối thiểu 70% chương trình đào tạo và đáp ứng điều kiện về chuyên ngành phù hợp.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 91/2026/TT-BGDĐT quy định Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Đáng chú ý, quy định mới mở rộng đối tượng tham gia bồi dưỡng, tạo cơ hội cho cả sinh viên chưa tốt nghiệp đại học được đăng ký học nghiệp vụ sư phạm.

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Với quy định mới, sinh viên đủ điều kiện có thể chủ động học nghiệp vụ sư phạm sớm hơn. Ảnh minh họa: Dân trí

Thông tư 91/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 8-12-2026, thay thế các quy định tại Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT.

Theo quy định mới, đối tượng tham gia chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm để trở thành giáo viên THCS, THPT bao gồm người đã có bằng cử nhân trở lên hoặc sinh viên đang theo học chương trình đào tạo trình độ đại học, đã tích lũy tối thiểu 70% tổng khối lượng học tập của ngành đào tạo phù hợp với môn học và cấp học có nguyện vọng giảng dạy.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng mở rộng đối tượng bồi dưỡng đối với một số môn học đặc thù. Cụ thể, người có bằng cao đẳng trở lên hoặc sinh viên đã tích lũy tối thiểu 70% tổng khối lượng học tập của chương trình đào tạo trình độ cao đẳng trở lên thuộc ngành phù hợp có thể tham gia bồi dưỡng để trở thành giáo viên các môn Mĩ thuật, Âm nhạc, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật), Ngoại ngữ cấp tiểu học, Tin học và Công nghệ, Tiếng dân tộc thiểu số.

Đối với môn Giáo dục thể chất ở cấp tiểu học, đối tượng tham gia gồm người có bằng cử nhân trở lên hoặc sinh viên đã tích lũy tối thiểu 70% chương trình đào tạo trình độ đại học thuộc ngành phù hợp với môn học này.

Một điểm đáng chú ý khác là chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định mới có tổng khối lượng 32 tín chỉ, gồm 12 tín chỉ kiến thức chung và 20 tín chỉ kiến thức chuyên ngành, thực tập sư phạm.

Nội dung kiến thức chung tập trung vào tâm lý học giáo dục, giáo dục học, giao tiếp sư phạm, tổ chức hoạt động giáo dục, sư phạm số và công nghệ dạy học.

Trong khi đó, khối kiến thức chuyên ngành chú trọng phương pháp dạy học phát triển năng lực môn học, kiểm tra, đánh giá học sinh, xây dựng kế hoạch dạy học, tổ chức hoạt động giáo dục STEM và thực tập tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Thời gian thực hiện chương trình tối thiểu 6 tháng và tối đa 18 tháng. Người học phải hoàn thành các học phần, đáp ứng yêu cầu đánh giá kết quả học tập và thực tập sư phạm theo quy định mới được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tương ứng.

Theo Bộ GD&ĐT, việc mở rộng đối tượng tham gia bồi dưỡng nhằm tháo gỡ khó khăn trong thu hút nhân lực vào ngành giáo dục, nhất là những môn học đang thiếu nguồn tuyển như Âm nhạc, Mĩ thuật và Tin học.

Với quy định mới, sinh viên đủ điều kiện có thể chủ động học nghiệp vụ sư phạm sớm hơn, rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ chuyên môn khi có nguyện vọng trở thành giáo viên.

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