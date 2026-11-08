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3 học sinh Gia Lai đạt huy chương vàng Kỳ thi Olympic Nhà Vật lý trẻ thế giới 2026

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BẢO NGỌC BẢO NGỌC
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(GLO)- Tại Vòng quốc tế Kỳ thi Olympic Nhà Vật lý trẻ thế giới (WYPO) 2026 diễn ra ở Bali (Indonesia) từ ngày 5 đến 8-11, đoàn học sinh Việt Nam đã xuất sắc giành 5 huy chương vàng. Đóng góp cho thành tích ấn tượng này có 3 học sinh đến từ Gia Lai. 

Theo đó, 3 học sinh Gia Lai đạt huy chương gồm: Huỳnh Nguyễn Hải Đăng (Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt), Đặng Nguyễn Xuân Quang và Nguyễn Thiện Tâm (Trường THPT Chi Lăng).

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3 học sinh của Gia Lai (mặc trang phục áo dài) nhận huy chương vàng tại Vòng Quốc tế WYPO 2026. Ảnh: BTC

Trong đó, em Huỳnh Nguyễn Hải Đăng giành huy chương vàng ở cấp độ A (dành cho học sinh THCS); 2 em Đặng Nguyễn Xuân Quang và Nguyễn Thiện Tâm giành huy chương vàng ở cấp độ B (dành cho học sinh THPT).

Tại kỳ thi năm nay, đoàn Việt Nam có 5 thí sinh giành huy chương vàng. Đáng chú ý, Nguyễn Anh Quân (Trường Liên cấp Tiểu học và THCS tư thục Ngôi sao Hà Nội) xuất sắc giành giải Quán quân cấp độ A.

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5 thí sinh đoàn Việt Nam tham dự Vòng Quốc tế WYPO 2026. Ảnh: BTC

WYPO là kỳ thi Vật lý quốc tế do Trung tâm Tổ chức STEM Olympiad (OCSO) có trụ sở tại Bandung (Indonesia) tổ chức. Cuộc thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực Vật lý; đồng thời thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu bộ môn này ở các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Theo thể lệ, những thí sinh đạt huy chương vàng, bạc hoặc đồng ở vòng thi cấp quốc gia mới đủ điều kiện tham dự vòng quốc tế.

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