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Xã Hra phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

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PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC
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(GLO)- Sáng 22-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hra (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, vận động các tổ chức, cá nhân chung tay chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

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Các đại biểu tham gia ủng hộ tại lễ phát động. Ảnh: Phạm Ngọc

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đinh Thị Minh Hà kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân phát huy truyền thống tương thân tương ái, tích cực đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, góp phần thực hiện mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Hưởng ứng lời kêu gọi, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân đã đóng góp tổng cộng 64,6 triệu đồng ngay tại lễ phát động.

Nguồn kinh phí này sẽ góp phần hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Qua đó, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng, đồng thời tạo thêm nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương.

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