Gia Lai tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo

(GLO)- Ngày 20-8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 và sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương và cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh tiêu biểu.

Nhiều chuyển biến tích cực

Năm học 2025-2026 là năm học có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai, là năm học đầu tiên của tỉnh Gia Lai mới sau khi sáp nhập tỉnh; đồng thời là năm học toàn ngành tập trung triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Dung

Theo báo cáo, năm học 2025-2026, ngành Giáo dục đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Chất lượng GD&ĐT các cấp học tiếp tục được nâng cao; kế hoạch giáo dục được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tiễn; công tác chuyển đổi số tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét.

Một trong những điểm nổi bật là giáo dục mũi nhọn, STEM, hướng nghiệp… được triển khai đồng bộ. Học sinh Gia Lai đã khẳng định trí tuệ, bản lĩnh trên các sân chơi quốc gia và quốc tế với các thành tích nổi bật như: 1 huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế; 1 huy chương bạc Olympic Vật lý châu Âu; 120 giải học sinh giỏi quốc gia; 1 giải nhì cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp”; 184 giải IOE quốc gia... Cùng với đó, tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt 98,43%.

Đặc biệt, sau 1 năm triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW, tỉnh đã hoàn thành 24/35 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 68,57%. Các mục tiêu phát triển giáo dục được lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều đề án trọng điểm đã được triển khai như: Bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phát triển giáo dục STEM; sắp xếp mạng lưới trường học; tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trần Dung

Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Võ Ngọc Sỹ nêu rõ: Để đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới, ngành đã lấy Nghị quyết số 71-NQ/TW làm nhiệm vụ trọng tâm. Sở đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch, chương trình, đề án tập trung vào việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, chuyển đổi số, giáo dục STEM, giáo dục dân tộc…

“Các nhiệm vụ được phân công rõ trách nhiệm, rõ tiến độ thực hiện và gắn với công tác kiểm tra, đánh giá, tạo cơ sở để triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến các cơ sở giáo dục” - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thông tin.

Dịp này, 57 học sinh có thành tích cao trong năm học 2025-2026 được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 198 tập thể, giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 15 tập thể được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; UBND tỉnh Gia Lai cũng đã tuyên dương, khen thưởng 2 học sinh đoạt huy chương bạc tại các kỳ thi Olympic Vật lý năm 2026. Ngoài ra, 3 tập thể và 36 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2024 đến năm 2025 được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Giáo dục cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế cần tập trung khắc phục như: Chất lượng và điều kiện giáo dục giữa các vùng chưa đồng đều; tình trạng thiếu giáo viên, phòng học và thiết bị còn lớn; việc triển khai chuyển đổi số, STEM, AI và ngoại ngữ chưa đồng bộ; phân luồng và giáo dục nghề nghiệp còn khó khăn…

Ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Sở GD&ĐT nhận định: “Mặc dù có những kết quả đột phá về phát triển giáo dục nhưng chúng ta vẫn còn các rào cản trong triển khai nhiệm vụ. Bước vào năm học 2026-2027 với chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, toàn ngành sẽ bám sát nguyên tắc hành động “6 rõ”, quyết tâm đưa giáo dục Gia Lai bứt phá toàn diện”.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong năm học 2026-2027

Tại hội nghị, các đại biểu đã đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thời gian đến. Trong đó, tập trung vào một số nội dung như: triển khai thực hiện việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập; nâng cao hiệu quả công tác tư vấn tâm lý học đường; triển khai giáo dục STEM nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh…

Cô Hoàng Thị Kim Ngân - Hiệu trưởng trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Pleiku) phát biểu về giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Ảnh: Trần Dung

Bàn về giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, cô Hoàng Thị Kim Ngân - Hiệu trưởng trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Pleiku) nêu rõ: Mỗi cơ sở giáo dục không chỉ cần nâng cao chất lượng dạy học mà còn phải đổi mới phương thức quản trị, xây dựng đội ngũ giáo viên có năng lực thích ứng với sự phát triển của khoa học, công nghệ và yêu cầu đổi mới giáo dục.

“Chất lượng giáo dục không được tạo nên bởi một giải pháp đơn lẻ mà là kết quả của sự đổi mới đồng bộ. Giáo viên không ngừng học hỏi, nhà trường khai thác sức mạnh của chuyển đổi số và AI; cùng với đó là xây dựng môi trường giáo dục lấy học sinh làm trung tâm thì chất lượng giáo dục toàn diện sẽ ngày càng được nâng cao” - Hiệu trưởng trường Tiểu học Võ Thị Sáu khẳng định.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Trần Dung

Trăn trở về việc nâng cao hiệu quả công tác tư vấn tâm lý học đường, thầy Nguyễn Công Hoan - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú (phường Hội Phú) cho rằng: Lứa tuổi học sinh bậc THCS có nhiều thay đổi mạnh mẽ về tâm sinh lý, học sinh dễ bị tác động từ gia đình, bạn bè, mạng xã hội và áp lực học tập. Nếu không được quan tâm, định hướng và hỗ trợ kịp thời, những khó khăn về tâm lý, học tập và quan hệ bạn bè có thể ảnh hưởng đến kết quả học tập, hành vi và sự phát triển nhân cách.

Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú nêu giải pháp: “Nhà trường cần quan tâm triển khai tốt công tác tư vấn tâm lý học đường. Cùng với việc đổi mới nội dung, hình thức tư vấn tâm lý học đường, phải nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác tư vấn, tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội để xây dựng nhà trường thực sự là môi trường an toàn, thân thiện, hạnh phúc cho mỗi học sinh”.

UBND tỉnh Gia Lai tuyên dương, khen thưởng 2 học sinh đoạt huy chương bạc tại các kỳ thi Olympic Vật lý năm 2026. Ảnh: Trần Dung

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của ngành Giáo dục. Bước vào năm học 2026-2027, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị toàn ngành tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới; rà soát, bổ sung đầy đủ đội ngũ, phòng học, thiết bị, điều kiện bán trú, nội trú; ưu tiên vùng khó khăn, miền núi, biên giới. Toàn ngành khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đồng thời tập trung hoàn thành, đưa 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới vào hoạt động an toàn, đồng bộ, thực chất.

“Việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục theo hướng tinh gọn, hiệu quả nhưng phải giữ vững quyền tiếp cận giáo dục của học sinh. Sau sắp xếp phải tập trung ngay vào tổ chức vận hành, không để phát sinh khoảng trống trong quản lý, nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ và hoạt động chuyên môn” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nêu rõ.

Học sinh có thành tích cao trong năm học 2025-2026 được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Ảnh: Trần Dung

Các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2024 đến năm 2025 nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trần Dung

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; phát triển STEM/STEAM; đẩy mạnh chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giáo dục; đổi mới thực chất công tác hướng nghiệp, phân luồng và giáo dục nghề nghiệp…